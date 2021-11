Potsdam

Troll-Armeen sind ein perfides Instrument, um Debatten in den sozialen Medien zu beeinflussen und – meist negative – Stimmung im Sinne der Auftraggeber zu machen. Trolle tobten sich beim US-Wahlkampf 2016 und vor dem Brexit aus. Mit Trollen, Hass-Mails und Spams beschäftigt sich der Experte für Modellierung und maschinelles Lernen am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI), Julian Risch, schon seit mehreren Jahre.

Seine Studien hat Risch in seiner Dissertation zusammengefasst. „Leserkommentar-Analyse auf Nachrichtenplattformen“ heißt die Arbeit (im englischen Original „Reader Comment Analysis on Online News Platforms“. Weil die Online-Debatten und ihre kritische Analyse so wichtig geworden sind, hat die Potsdamer Universitätsgesellschaft zusammen mit der Lotto Brandenburg GmbH Risch bei einer Feierstunde am Donnerstagabend mit dem diesjährigen Better World Award UP ausgezeichnet.

„Öffentlichkeit ist ein zentraler Wert“

Entscheidend für die Jury war die Bedeutung von Rischs Buch für die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung. Risch stellt in seinem Buch dar, wie in Online-Diskussionen Missbräuche durch Trolle, Hass-Mails oder Spams vermieden werden könnten. Mit geeigneten Verfahren prüft er außerdem den respektvollen Umgang im Netz. „Öffentlichkeit ist ein zentraler Wert unserer Demokratie“, sagte dazu Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) in seiner Laudatio. „In Zeiten von ‚Fake News’ und Populismus brauchen wir Dialog und Diskurs mehr denn je.“ Risch untersuche, wie Künstliche Intelligenz zur Klassifizierung, Empfehlung und Vorhersage von Kommentaren in Onlinemedien eingesetzt werden kann, „um respektvolle und anregende Online-Diskussionen zu fördern“.

Der 1991 in Berlin geborene Julian Risch studierte am HPI IT-Systems Engineering. Schon während eines Praktikums im kalifornischen Silicon Valley entwickelte er einen Software-Forschungsprototypen. Nach seinem Masterabschluss im Forschungskolleg des HPI konzentrierte er sich für seine Promotion auf die Analyse von Leserkommentaren auf Online-Nachrichtenplattformen. Seit Anfang des Jahres arbeitet der promovierte Software-Ingenieur in einem Berlinere Start-up. Dort entwickelte er Software für die semantische Suche in Texten.

Zusammen mit Risch hatten sich fünf weitere Kandidaten mit spannenden wissenschaftlichen Arbeiten um den Preis beworben. Stefanie Kunkel hat in ihrer Dissertation zum Beispiel die Möglichkeiten umweltfreundlicher Wertschöpfungsketten in der vollautomatisierten Industrie 4.0 untersucht, Bryan Nowack hatte in seiner biologischen Masterarbeit eine neue Methode zur Analyse der Reaktion von Pflanzenwurzeln auf Hitzestress vorgestellt und Barbora Šedová hatte in ihrer Dissertation die Effekte von Wetter und Klima auf Migrationsbewegungen untersucht. Als die wissenschaftliche Arbeit mit der aktuell größten Bedeutung wurde dann von der Jury aber doch Rischs Analyse der sozialen Medien ausgewählt.

Von Rüdiger Braun