Potsdam

Oberst Dr. Sven Lange ist Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Der promovierte Historiker hat auch einen Master of Strategic Studies erworben und erläutert im MAZ-Interview, warum in Kriegen auch zivile Einrichtungen attackiert werden

Wir sehen nicht nur jetzt in der Gegenwart, wir sahen auch in der Vergangenheit immer wieder, dass im Krieg nicht nur Kombattanten Angriffen ausgesetzt sind, sondern sehr oft auch zivile Ziele attackiert werden. Ist das nur militärisches Unvermögen oder umgekehrt sogar eine bewährte Strategie?

Sven Lange: Die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten, also sehr grob zwischen Soldat und Zivilist, ist historisch betrachtet eher eine neuere Entwicklung. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts versuchte man diese Unterscheidung vertraglich zu fassen. In den Jahrhunderten zuvor war auch die Zivilbevölkerung regelmäßig ein klares Kriegsziel. In der Antike etwa ging es oft auch um die Versklavung der feindlichen Bevölkerung oder um ihre Vertreibung aus Siedlungsgebieten. Auch in der Moderne ist die Zivilbevölkerung immer wieder Kriegsziel gewesen, etwa in Spanien durch französische Truppen unter Napoleon. In der neueren Geschichte ist Ruanda ein drastisches Beispiel. Hier wurden wohl zwischen 500000 und einer Million Zivilisten zu Kriegsopfern. Dass Zivilisten selbst Kriegsziele werden, ist also keine neue Entwicklung.

Rein militärische Ziele sind die Ausnahme

Wenn diese Art der Kriegsführung eigentlich die Regel war, wieso schockiert sie uns aktuell so?

In der jüngeren Zeitgeschichte haben wir uns ein Stück weit daran gewöhnt, dass man durch Präzisionswaffen, wie sie etwa im Golfkrieg eingesetzt und im Fernsehen eindrucksvoll vorgeführt wurden, tatsächlich ausschließlich militärische Ziele treffen und es damit einen Krieg geben könne, der die Zivilbevölkerung kaum noch betrifft. Tatsächlich ist das aber eher die große Ausnahme als die Regel.

Kommandeur Oberst Sven Lange ist promovierter Historiker. Quelle: ZMSBw

Was könnte heute das strategische Ziel einer Attacke auf die Zivilbevölkerung sein?

Zunächst ist es schwer zu sagen, ob es sich tatsächlich um eine Strategie handelt. Es kann auch schlichtweg sein, dass die russische Waffentechnik anderes nicht erlaubt. Wenn Sie keine ausreichend große Zahl an Präzisionswaffen haben, sondern vor allem solche Munition , die eine große Streuung aufweist, dann können Sie kaum verhindern, dass auch zivile Ziele getroffen werden. Aktuell setzen die russischen Streitkräfte in der Ukraine sehr viel Artillerie ein. Russische Streitkräfte sind traditionell artilleriestark und legen großen Wert auf viel Feuerkraft. Mit Artillerie können Sie aber nicht punktgenau wirken. Zwangsläufig haben Sie Kollateralschäden, treffen also auch zivile Einrichtungen. Die wohl unverändert weiter existierende ukrainische Luftverteidigung zwingt die russische Luftwaffe überdies dazu, in großen Höhen zu operieren. Das erhöht die Gefahr von Kollateralschäden.

Der Verteidigungswille soll gebrochen werden

Die Wohnhäuser, die Krankenhäuser, das Theater in Mariupol – alles nur Kollateralschäden?

Wir sehen durchaus, dass russische Truppen auch ganz gezielt Wohnbereiche angreifen. Sollte eine Strategie dahinterstehen, könnte es Ziel sein, die Bevölkerung einzuschüchtern und Terror auszuüben, um den Verteidigungswillen zu brechen. Das wäre eine Option insbesondere dann, wenn Russland einen verlustreichen Kampf in den Städten vermeiden möchte. Für einen solchen Kampf in den Großstädten scheinen die russischen Streitkräfte auch nicht über ausreichende Kräfte zu verfügen. So hofft man wohl den Verteidigungswillen zu brechen. Der Nachteil einer solchen Strategie ist natürlich, dass man dabei eben jene Infrastruktur zerstört, die man nach einer Eroberung eigentlich nutzen möchte.

Ein gelernter Stratege Der 1967 in Bonn geborene Sven Lange trat mit 20 Jahren als Offiziersanwärter bei der Bundeswehr ein. An der Universität der Bundeswehr in Hamburg studierte er Geschichte und Sozialwissenschaften. Seine Promotion schloss er 2002 mit einer Arbeit über die Geschichte des Fahneneids ab. Von 2003 bis 2004 absolvierte er in Monterey/Kalifornien einen Master in Strategic Studies. Lange arbeitete unter anderem als Dezernent beim Deutschen Militärischen Vertreter im Militärausschuss der NATO, als Referent im Planungsstab des Verteidigungsministers und als Leitdozent Außen- und Sicherheitspolitik an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Seit 2021 ist er K.mmandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.

Beim ersten Tschetschenien-Krieg nahmen 1995 russische Truppen wenig Rücksicht auf die Infrastruktur der Hauptstadt Grosny. Was war damals das Ziel – und wurde es erreicht?

Damals war es eindeutig das Ziel, einen verlustreichen Kampf in den Innenstädten zu vermeiden und die Stadt systematisch durch ein weitreichendes Artilleriefeuer zu zerstören. Man hat also letztlich beabsichtigt, durch weitgehende Zerstörung der Stadt den Widerstand der Tschetschenen zu brechen. Diese Strategie ist auch aufgegangen, wenn auch um den Preis eines Völkermords. Neben dem menschlichen Leid entstanden dadurch auch gewaltige Kosten für den Wiederaufbau. Außerdem blieben die Gräuel tief in den Seelen und Köpfen der Menschen. Man trifft dann über Jahre hinweg auf eine feindselige Bevölkerung. Wie man nach einem solchen Vorgehen das Vertrauen der Bevölkerung wiedergewinnen oder gar eine Aussöhnung mit dem erklärten „Brudervolk“ der Ukraine erreichen will, entzieht sich meinem Verständnis. Die Strategie der gezielten Vernichtung ziviler Infrastruktur, ist kurzfristig gedacht und soll vor allem einen schnellen Kriegserfolg erzwingen.

Sollte uns dieses Beispiel nicht Sorgen machen? Offensichtlich wird ja der ursprüngliche Plan, die Ukraine schnell zu überrennen, nicht erreicht. Könnte Präsident Putin jetzt vor lauter Frust auf so eine Strategie setzen?

Es ist jetzt noch zu früh, das bewerten zu können. Die Androhung von Gewalt gegen zivile Ziele kann ein vornehmlich propagandistisches Mittel bleiben. Man droht zum Beispiel auch, tschetschenische Söldner heranzuholen. Es kann also sein, dass man vor allem Druck auf die Zivilbevölkerung und damit auf die ukrainische Staatsführung ausüben will. Möglicherweise hofft man schon mit der Drohung Zugeständnisse der ukrainischen Seite erzwingen zu können, indem man ein Exempel wie in Grosny oder Aleppo androht. Ob die russischen Streitkräfte wirklich systematisch gezielt zivile Ziele ins Auge nehmen oder nur eine Drohkulisse aufbauen, wissen wir nicht. Wir wissen ja noch nicht einmal, was das eigentliche Kriegsziel Putins ist. Will er die ganze Ukraine übernehmen und sozusagen seinem Reich einverleiben? Geht es ihm um bestimmte Gebiete? Will er ein Marionettenregime in Kiew installieren? Wenn es ihm darum geht, das Land lebensfähig zu halten, dann kann das Ziel eigentlich nicht sein, Infrastruktur großflächig zu zerstören. Glaubt er aber, seine ursprünglichen Ziele nicht mehr erreichen zu können, ist er vielleicht bereit, gezielt Zerstörung herbeizuführen, um die Ukraine wirtschaftlich nachhaltig zu schädigen, damit sie in seiner Gedankenwelt über Jahre keine Gefahr mehr darstellt.

Der russische Angriff war schlecht geplant

Aus Putins Sicht ist der Feldzug bisher ein Fiasko. Wie ist das mit einer Armee zu erklären, die verschiedenen Quellen zufolge zur viertstärksten der Welt gehört?

Das wissen wir wahrscheinlich erst in einigen Monaten, wenn wir die Geschehnisse auswerten können. Zurzeit haben wir ja nur wenige Informationsbrocken, die wir noch nicht einmal verifizieren können. Was mal wohl sagen kann ist, dass der ursprüngliche Plan, eine schnelle Entscheidung herbeizuführen - wohl auch in der Erwartung, dass zumindest Teile der ukrainischen Bevölkerung, vielleicht auch des Militärs keinen Widerstand leisten würden - durchweg gescheitert ist. Wir sehen zusätzlich etwas, was wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, nämlich, dass die russischen Streitkräfte eine eklatante Schwäche bei der Versorgungslogistik haben und dass auch die Kommunikation und Koordination in den Streitkräften nicht gut funktioniert. Die russischen Streitkräfte haben also offensichtlich nicht ausreichend aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, denn diese Schwächen sind auch schon in den Tschetschenienkriegen aufgetreten. Derzeit sehen wir zum Beispiel überhaupt kein abgestimmtes Zusammenwirken der Teilstreitkräfte Luftwaffe, Heer und Marine. Das scheint alles schlecht organisiert und geplant zu sein und ganz offensichtlich ist man jetzt auf russischer Seite dabei, den eigenen Kriegsplan anzupassen und zu improvisieren.

Wie können einem solche Fehler in fundamentalen Dingen überhaupt passieren?

Wenn Sie davon ausgehen, einen Krieg in wenigen Tagen gewinnen zu können, planen Sie anders, als wenn Sie davon ausgehen, dass ein Krieg über Monate geführt werden muss. Die angreifenden Truppen werden anderes zusammengestellt und vor allem auch anders versorgt. Wenn Sie glauben, dass Sie mit Ihren Truppen schnell in die Tiefe vordringen, dann können und wollen Sie keine so große Logistik aufbauen, weil das den Vormarsch verlangsamen würde. Sie müssen dann schmaler und flexibler vorgehen. Aber genau das scheint aktuell gescheitert zu sein. Deswegen haben die Truppen wohl jetzt das Problem, dass Nachschub nicht so schnell herankommt, wie er gebraucht wird. Die ukrainischen Streitkräfte sind offensichtlich auch sehr geschickt darin, gerade diese Versorgung zu unterbinden. Dann geht den angreifenden Spitzen schnell Treibstoff und Munition aus. Das Voranbringen von Gütern gelingt wohl vor allem im Süden noch recht gut, aber nicht im Norden und im Osten.

Es könnte ein Zermürbungskrieg folgen

Dies alles und auch was wir sonst erfahren deutet ja darauf hin, dass sich Putin gehörig verkalkuliert, ja sogar ein wenig den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat.

Den Eindruck muss man so haben. Ich verfüge über keine Geheimdienstinformationen, aber tatsächlich glaube auch ich, dass Putin und die ihn umgebenden Berater geglaubt haben, auf weit weniger Widerstand zu stoßen. Man hat wohl Entwicklungen in der Ukraine, was etwa die Kriegstüchtigkeit der ukrainischen Streitkräfte angeht, aber auch was das Nationalgefühl der Ukrainer anbelangt, völlig unterschätzt. Vielleicht wurden auch nur solche Informationen weitergegeben, die Putin hören wollte. Tatsächlich scheint der entworfene Kriegsplan die tatsächlichen Gegebenheiten nur unzureichend berücksichtigt zu haben.

Es laufen ja nun parallel ständig Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Könnte es sein, dass sich Putin angesichts der militärischen Lage mit den Bezirken Donezk und Luhansk und einer politischen Neutralität der Ukraine begnügt?

Das ist Spekulation. Es wird wohl maßgeblich davon abhängen, ob Putin glaubt, dass er diesen Krieg noch gewinnen kann. Solange er diesen Glauben noch hat, könnte ich mir vorstellen, dass er den Krieg weiter führen wird. Was seine Kriegsziele sein werden, ob er sich mit Gebietsgewinnen zufrieden geben wird oder mit der Neutralität der Ukraine, das zu beurteilen, ist aus meiner Sicht noch viel zu früh. Ich wäre zum Beispiel auch nicht überrascht, wenn die Verhandlungen, die Russland derzeit führt, vor allem dem Zeitgewinn dienen.

Mit anderen Worten: Es kann in der Ukraine noch schlimmer kommen?

Es kann sehr viel schlimmer kommen. Insbesondere dann, wenn die russische Armee umschaltet und sich auf einen langen Zermürbungskrieg einstellt. Denn eins ist klar: Die russischen Streitkräfte sind von den Zahlen her den ukrainischen erdrückend überlegen. Die ukrainischen Streitkräfte werden einen langfristigen Krieg allein nicht durchhalten können. Sie sind dann auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen sein, weil die Munition zu Ende geht und nicht genug Waffensysteme vorhanden sind, denn der Verschleiß ist natürlich auch auf ukrainischer Seite hoch.

Von Rüdiger Braun