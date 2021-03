Potsdam

Die Fragmente waren ledern, schwarz und angeblich uralt. Und sie enthielten Inhalte, die irgendwie mit dem Buch Deuteronomium, dem Fünften Buch Mose der Bibel, zusammenhängen. Angeblich von Beduinen beim Toten Meer aufgefunden, waren die Bruchstücke 1883 in Europa eine Sensation. Doch stellten sie sich als Fälschung heraus – dachte man bis jetzt.

Was der Professor für Hebräische Bibel und Exegese an der School of Jewish Theology der Universität Potsdam, Idan Dershowitz, nun in der „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft“ behauptet, dürfte der Sensation von 1883 in nichts nachstehen. Die damals von dem Antiquitätenhändler Moses Wilhelm Shapira präsentierten und daher „Shapira-Fragmente“ genannten Funde waren echt, sagt Dershowitz, und sie werfen sogar ein völlig neues Bild auf die kanonischen Texte der Heiligen Schrift.

Archivmaterial literaturwissenschaftlich untersucht

Dershowitz hat in Berlin Archivmaterial von Textabschriften der Fragmente entdeckt und sorgfältig literaturwissenschaftlich untersucht. Die Fragmente selbst, die damals eigentlich dem Britischen Museum vermacht werden sollten, gelten nach ihrer Verwerfung als Fälschung nämlich als längst verschollen.

Aus der Analyse der Textfragmente geht für Dershowitz klar hervor, dass die Schrift sogar älter sein muss, als das Buch Deuteronomium: „Die Komposition, die in diesen Fragmenten bewahrt ist – ich nenne sie die ‚Abschiedsworte Moses‘ –, basiert nicht, wie stets vermutet, auf dem Buch Deuteronomium.“ Vielmehr seien sie ein Vorläufer. Damit hätte man mit den Fragmenten eine vorbiblische Schrift vorliegen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat.

Genauere Begründungen für seine Thesen will Dershowitz demnächst in einem eigenen Buch veröffentlichen. Es soll den Text selbst vorstellen und dessen kritische Analyse enthalten. Dershowitz setzt damit eine Tradition fort, die in der westlichen Welt durch die Entdeckung der Qumran-Handschriften von 1947 bis 1956 in elf Höhlen beim Toten Meer in Gang gesetzt wurde. Die zum Teil 2300 Jahre alten jüdischen Handschriften ließen auch Einblicke in die Überlieferung biblischer Inhalte zu.

Ein neuer Blick auf die Bibel

Schon damals dachte man auch neu über die Entdeckung von 1883 nach. Allerdings waren die originalen „Shapira-Fragmente“ schon verschwunden und man ging der Spur nicht weiter nach. Das tat nun Der­showitz. Wenn er recht hat, haben wir mit den Fragmenten den bei Weitem längsten hebräischen Text vor uns liegen, der je aus dieser frühen Zeit überliefert worden ist. Das Buch Deuteronomium selbst ist nämlich spätestens um 350 vor Christus entstanden, die Abschiedsworte Mose sind demnach älter. Auf 2400 Jahre dürfte man damit leicht kommen.

Dieser späte Befund hat auch eine tragische Komponente. Für den Mann, der die Fragmente voller Stolz präsentiert hatte, ging die Geschichte überhaupt nicht gut aus. Zunächst sollte Moses Wilhelm Shapira für den Verkauf der Fundstücke angeblich eine Million Pfund bekommen. Als die Forscher zum Ergebnis kamen, die ledernen und zum Teil schon einer großen Öffentlichkeit präsentierten Fundstücke seien eine Fälschung, geriet Shapira unter Verdacht. Der bitteren Enttäuschung seiner Landsleute hielt der Antiquitätenhändler nicht stand. Shapira nahm sich das Leben.

Von Rüdiger Braun