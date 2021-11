Potsdam

Der Kognitionspsychologe Gerd Gigerenzer (geb. 1947) ist Experte für Risikokompetenz bei Individuen und Entscheidungen unter Unsicherheit und begrenzter Zeit. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung leitet seit 2020 das Harding-Zentrum für Risikokompetenz in Potsdam.

Ist die derzeitige Möglichkeit, sich mit Corona anzustecken, einfach nur eine abstrakte Gefahr oder würden Sie das als eine ganz konkrete Gefahr bezeichnen?

Gerd Gigerenzer: Das ist eine sehr konkrete Gefahr, insbesondere für ältere Menschen und diejenigen, die immer noch nicht geimpft sind.

Warum ist diese Gefahr sehr konkret?

Weil es jedem von uns passieren kann. Es ist ja auch so, dass selbst eine zweifache Impfung nicht hundertprozentig davor schützt. Es ist hier wie mit allen Impfungen: Sie helfen, aber sie helfen nie hundertprozentig.

Wie steht es um die Gefahr möglicher Impffolgen: Ist das nur eine abstrakte Gefahr oder ist das auch eine konkrete Gefahr?

Das ist auch eine konkrete Gefahr. Die Impffolgen gibt es ja tatsächlich – und sie passieren, wenn sie passieren, ziemlich schnell. Meistens sind es einfache Beschwerden wie Erschöpfung, Fieber, Schmerzen oder Schüttelfrost. Es gibt aber auch ganz schwere Folgen, doch auch die passieren innerhalb kurzer Zeit.

Auf Nummer Sicher zu gehen ist auch ein Risiko

Nun, wenn es solche schweren Folgen geben kann, habe ich doch gute Gründe, mich nicht spritzen zu lassen, oder?

Nein, denn diese Annahme beruht auf der Illusion von Gewissheit. Eines der Probleme, die wir aktuell haben, entsteht durch Menschen, die unbedingt auf Nummer Sicher gehen wollen. Sie lassen sich dann erst einmal nicht impfen. Dabei wird von ihnen übersehen, dass diese absolute Sicherheit eine Illusion ist. Wenn man ein Risiko auf Null reduziert, geht man genau dadurch neue Risiken ein. Im Fall von Corona das Risiko, sich während der Wartezeit zu infizieren und mit einer schweren Erkrankung in der Intensivstation um sein Leben zu kämpfen.

Solche Abwägungen hätten doch auch Joshua Kimmich oder Sahra Wagenknecht, die derzeit in der öffentlichen Debatte stehen, treffen können. Offensichtlich haben sie sich anders entschieden. Welche kognitiven Prozesse können bei intelligenten und informierten Personen zu einer Entscheidung gegen das Impfen führen?

Ich kann diese beiden Einzelfälle nicht beurteilen, aber im Allgemeinen ist die Vorstellung, es gäbe so etwas wie Gewissheit, entscheidend. Zugleich sollte man überlegen, was mir denn passieren kann, wenn ich mich monatelang nicht impfen lasse. Das führt zu einer falschen Risikoabwägung. Einen weiteren Punkt hat zumindest Sahra Wagenknecht angesprochen. Sie sagte, wer sich impfen lasse, schütze sich im wesentlichen selbst. Das ist ein Irrtum, denn wer sich nicht impft, ist auch eine Gefahr für die anderen. Wer sich impft, schützt die anderen. Das gilt insbesondere für Menschen, die mit vielen anderen zusammenkommen.

Ist die Impfzurückhaltung so gesehen auch ein bisschen selbstbezogen?

Ja, sie kann auch ein Ausdruck mangelnder Solidarität sein. Man denkt eben an sich selbst und zu wenig an die anderen.

Die meisten Risiken erfahren wir nicht persönlich

Um Risiken richtig einzuschätzen brauche ich aber auch Vertrauen in gewisse Informationsquellen, denn einen direkten Zugang zu den Sachverhalten habe ich gerade bei Corona kaum. Liegt die Skepsis auch an mangelndem Vertrauen?

Das glaube ich weniger. Die meisten Risiken, vor denen wir uns ängstigen, erfahren wir nicht persönlich. Eine der großen Ängste der Deutschen über Jahre ist der Terrorismus. Statistisch gesehen hatten wir in den vergangenen zehn Jahren aber jährlich nur drei Todesopfer durch Terrorismus. Damit kennt kaum ein Deutscher ein Terrorismusopfer persönlich, trotzdem wird Terrorismus als Gefahr eingeschätzt. Ich denke daher, dass die Impfskepsis eher mit einem Mangel an Risikokompetenz zu tun hat. Die falsche Einschätzung von Risiken haben wir zum Beispiel auch bei Astrazeneca gesehen. Viele Menschen haben wegen einzelner Fälle von schweren Thrombosen lieber monatelang auf die Impfung mit mRNA-Stoffen gewartet und sind damit ein viel größeres Risiko eingegangen, nämlich auf einer Intensivstation zu landen, als es durch die seltenen Nebenwirkungen von Astrazeneca der Fall gewesen wäre.

Dann muss man also lernen, Risiken richtig einzuschätzen. Sie selbst haben vergangenes Jahr auch dazugelernt. Erst schätzten Sie die Gefahr von Corona als nicht so hoch ein, später sprachen sie von einer ernsten Gefahr. Wie war ihr Lernprozess damals?

Im Januar und Februar 2020 konnten die wenigsten Experten vorhersehen, dass eine derartige Pandemie kommen würde. Ich selbst habe gehofft, dass es ausgeht wie die Schweinegrippe 2009 und 2010, die ja schnell abebbte. Im März sah man dann insbesondere in Italien und in Spanien, was sich wirklich entwickelte. Es ist eben wichtig, dass man aufgrund solcher Evidenz seine Meinung ändert. Was wir gegenwärtig bräuchten, wäre ein Methode, alle Menschen wirklich zu erreichen. Es ist ja auch nicht so, dass die meisten Nicht-Geimpften eiserne Impfgegner wären. Eine Studie zeigt vielmehr, dass die meisten hin- und herwanken. Wir haben aber weitgehend versagt, genug zu tun um die Menschen aufzuklären.

Brandenburg macht bei Aufklärung Fehler

Woran machen Sie das fest?

Ein Beispiel aus Brandenburg ist die Tatsache, dass die Regierung plant, die Mittel für die neue Fakultät für Gesundheitswissenschaften und damit auch für das Harding-Zentrums für Risikokompetenz, das im Falle Corona enorme Aufklärungsarbeit leistet, zu halbieren oder ganz zu streichen. In einer Situation, wo man nichts mehr bräuchte als Aufklärung, ist das fatal. Was die Politik stattdessen liefert – Anzeigen, Fernsehen, Äußerungen in den sozialen Medien – funktioniert offenbar nicht.

Aber es ist doch nicht so, dass man sich überhaupt nicht informieren könnte. Was sollen wir denn noch tun?

Wenn man den Umfragen traut, wissen aber die meisten Menschen jedoch nicht Bescheid. Viele werden ja nicht einmal die Illusion von Gewissheit los. Als zum Beispiel die ersten Meldungen von Impfdurchbrüchen kamen, ging ein großer Aufschrei durchs Land. Manche schlossen daraus: Die Impfungen sind überhaupt nicht zuverlässig. Dabei war längst klar, dass die Impfung nicht absolut schützen kann. Wenn eine Impfung 90 Prozent Wirksamkeit bietet, dann bleiben zehn Prozent Betroffene, wo sie eben nicht funktioniert. Solche Grundprinzipien sollte eigentlich jeder kennen.

Wie kann man den Leuten den unerfüllbaren Anspruch von absoluter Sicherheit nehmen?

Kurzfristig könnte man über traditionelle Medien wie Fernsehen, Rundfunk und Zeitung, aber auch über soziale Medien solide Informationen liefern. Auch das Harding-Zentrum liefert auf seiner Webseite Informationen zu Corona und den Impfungen und deren Nebenwirkungen. Aber auch langfristig müsste mehr geschehen. Insgesamt müssen wir endlich etwas tun, um systematisch die Risikokompetenz der Menschen erhöhen, damit sie bei der nächsten Pandemie die richtigen Fragen stellen und sich nicht von Verschwörungstheoretikern beeinflussen lassen.

Leute wissen nicht, wo sie gute Informationen finden

Ziehen die Menschen denn nicht die richtigen Quellen heran?

Viele wissen ja nicht, wo man im Internet verlässliche Information findet. Zum Beispiel ist die Seite „gesundheitsinformation.de“ den meisten Menschen nicht bekannt. Bei einer Umfrage kannten nur 25 Prozent diese sehr gute Seite, die „Apotheken Umschau“ kennt dagegen fast jeder. Und es kommt noch schlimmer. Die meisten vertrauten der Seite gesundheitsinformation.de nicht. Viele Menschen wissen also gar nicht, wo man gute Informationen findet und wie man sie identifiziert.

Nun sind wir nun mal in der Situation der Impfskepsis, in der wir sind. Bräuchten wir eine Impfpflicht, um größere Sicherheit herzustellen?

Mir persönlich wäre eine allgemeine Impfpflicht eher unangenehm, obwohl ich selbst gerade zur Booster-Impfung gehe. Die Menschen zu etwas zu zwingen, führt in der Regel dazu, dass man Widerstand bekommt. Es wäre besser, wenn die Regierungen mehr tun würden um die Menschen endlich aufzuklären und eine Task Force gründen würden, die das anpackt.

Wie könnte eine Task Force in Brandenburg aussehen?

Wir vom Harding-Zentrum machen zum Beispiel bildliche Darstellungen, die den Nutzen von Impfungen sehr deutlich zeigen. Wir schulen auch medizinisches Personal. Ein großes Problem liegt ja darin, dass sich ein großer Teil des Pflegepersonals nicht impfen lässt. Wir haben auch mit dem Robert Koch-Institut in Berlin zusammengearbeitet, um bei der Risikoaufklärung zu helfen. Insgesamt gibt es aber kaum Institutionen für diese Aufklärung und es gibt kaum Mittel dafür.

