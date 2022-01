Potsdam

Die Arbeitsgruppenleiterin in der Sektion „Fernerkundung und Geoinformatik“ des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam, Sabine Chabrillat, ist begeistert. „Wir versprechen uns davon detaillierte Informationen über die Vegetation und den Klimawandel, aber auch über Boden- und mineralische Ressourcen, Gewässergüte und Umweltverschmutzungen“, sagt sie. Auf einen Blick werden künftig nicht nur die Wissenschaftler auf dem Telegrafenberg, sondern weltweit erkunden können, wie es derzeit auf der Erde wirklich aussieht und wie unterschiedliche Erdsysteme sich wechselseitig beeinflussen.

Environmental Mapping and Analysis Program (Enmap), also Umweltkartierung und Analyseprogramm, heißt die deutsche Satellitenmission. Die GFZ-Forscherin Sabine Chabrillat ist die Leiterin des Unternehmens. Der hauptsächlich im bayerischen Pfaffenhofen gebaute Satellit wird am 2. Februar in Bremen mit einem Event offiziell in die Vereinigten Staaten verabschiedet. Geplant ist der Start des Umweltsatelliten Enmap für den April 2022 vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus. Auf Bahn gebracht wird er mit einer Rakete von Elon Musks Unternehmen SpaceX. Die Koordination von Start und Flug liegt bei der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn.

Wie gesund sind die Pflanzen auf einer einzelnen Fläche? Enmap weiß Bescheid

„Wir können die Prozesse auf der Erde wesentlich detaillierter erfassen und vor allem viel besser quantifizieren“, erläutert die ebenfalls am Enmap-Projekt beteiligte GFZ-Wissenschaftlerin Saskia Förster. Zum Beispiel werde es möglich zu sagen, wie groß der Gehalt an Blattgrün von Pflanzen auf einer einzelnen Fläche von 30 mal 30 Meter sei – und damit auch, wie gesund die Pflanzen an genau jenem Standort seien. Gleiches gelte auch für das Vorhandensein von Rohstoffen oder von Umweltgiften an einem ganz bestimmten, vielleicht auch schwer zugänglichen Ort.

Möglich werde das durch die Technologie der abbildenden Spektroskopie. Der würfelförmige Satellit mit den Maßen eines großen Kleiderschrankes, der ein bisschen einem Vogelhaus ähnelt, wird die Erde umkreisen und die von ihr reflektierten elektromagnetischen Wellen auffangen. Letztlich handele es sich um Lichtstrahlen, die vom gerade noch sichtbaren Bereich bis hin zum Infrarotbereich reichen. Da die ausgewerteten Strahlen auch unter der sichtbaren Wellenlänge liegen, sprechen die Forscher von Hyperspektroskopie.

„Da steckt auch ganz viel Computerpower dahinter“

Anders als etwa eine Digitalkamera nimmt der Satellit das von den Strahlen vermittelte Bild aber nicht einfach auf, sondern speichert die Daten der einzelnen Wellen unterschiedlicher Frequenz. Dadurch erfasst er Daten auf einem bis zu 240 Bände zählenden Wellenspektrum. „Da steckt auch ganz viel Computerpower dahinter“, betont Förster. Das Wichtige seien die exakten Informationen über das Umweltgeschehen, die sich aus diesen von Enmap gewonnenen Daten ableiten ließen.

„Der Start markiert einen Meilenstein in der GFZ-Geschichte“, sagt deshalb der derzeitige wissenschaftliche Vorstand des GFZ, Niels Hovius. Das GFZ arbeite schon seit vielen Jahren mit der internationalen wissenschaftlichen Enmap-Rat am Forschungsprogramm der Mission. Potsdam koordiniere zusammen mit der Humboldt-Universität (HU) Berlin, der Universität Greifswald, dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven und der Ludwigs-Maximilian-Universität (LMU) München die wissenschaftliche Nutzungsvorbereitung und die Unterstützung der Mission.

Die Daten von Enmap stehen frei zur Verfügung

Das Projekt umfasst auch die Entwicklung einer Software, mit deren Hilfe die wissenschaftliche Gemeinschaft weltweit die Daten auswerten kann. „Die Daten stehen frei zur Verfügung“, betont Förster. Auch die Werkzeuge zur Vorverarbeitung von Enmap-Daten und zur Analyse von Hyperspektraldaten in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Bodenkartierung, Mineralienexploration, Landwirtschaft sowie Binnen- und Küstengewässer seien maßgeblich in Potsdam entwickelt worden.

Mit zur Aufgabe des GFZ gehören auch Schulungsangebote zur abbildenden Spektroskopie. Wissenschaftler und Studenten können online lernen, wie die hyperspektralen Fernerkundungsdaten in der Forschung, in Unternehmen, Behörden und Regierungseinrichtungen genutzt werden können. Der Kurs hat schon mehr als 800 Anmeldungen.

Viele Nutzer können von Enmap profitieren

„Damit erreichen wir eine globale Zielgruppe“, so Förster. Sie geht davon aus, dass die Enmap-Daten in den kommenden Jahren von einer wachsenden Zahl von Nutzerinnen und Nutzern für die Beobachtung von Ökosystem sowie für die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und die Bewertung von Gefahren und Risiken eingesetzt werden. Auch die Grundlagenwissenschaft werde massiv von Enmap profitieren. Sie könne ihre Modelle über Umweltbeziehungen künftig mit viel genaueren Daten speisen und so ein klareres Bild über Prozesse und zukünftige Entwicklungen auf dem Planeten schaffen.

Von Rüdiger Braun