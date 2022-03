Potsdsam

Maike Naomi Schwarz (Geburtsname: Schnittger) stellte Europa- und Weltrekorde auf, gewann Medaillen bei EM und WM und schaffte mit dem Gewinn von Silber bei den Paralympics 2016 in Rio im Alter von 22 Jahren den größten Erfolg ihrer Karriere. Danach aber geriet das Leben der sehbehinderten Schwimmerin zunehmend aus den Fugen. Vor knapp einem Jahr machte die Spitzensportlerin des SC Potsdam ihre Depression öffentlich – und kämpft nun darum, wieder zur alten Normalität zu finden.

Sie kommen gerade vom Training und lachen – ein gutes Zeichen?

Maike Naomi Schwarz: Das Lachen hatte eigentlich nie aufgehört, auch weil ich viel damit überspiele. Außerdem ist es meiner Meinung nach eine falsche Vorstellung von Depressionen, dass man nicht mehr lacht. Ich habe auch in den schweren Phasen gelacht, mich über Dinge gefreut.

17 Wochen lang isoliert und abgeschottet in der Klinik

Fühlt es sich für Sie so an, dass es wieder richtig bergauf geht?

Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Nachdem ich 17 Wochen lang in der Klinik war, mich lange isoliert und abgeschottet hatte, wollte ich wieder schrittweise in mein altes Leben zurück. Manch einer empfindet das vielleicht als zu früh, aber ich wollte es versuchen. Ich versuche es immer noch. Der Prozess ist zäh und ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, hatte mir größere, schnellere Fortschritte erhofft. Aber die Psyche lässt sich eben nicht so routinemäßig behandeln wie ein gebrochenes Bein.

Welche Bedeutung hatte es für Sie, Ihre Depressionen öffentlich zu machen?

Zum einen wollte ich mich damit selbst konfrontieren, das Aufschreiben in den sozialen Medien hat mir geholfen, mir meine Probleme einzugestehen. Ich hatte mir zuvor ja immer Ausreden eingeredet, wenn ich etwas nicht konnte, war dadurch ausgewichen, zu sagen: „Ich schaffe es nicht, weil es mir nicht gut geht.

Was war der andere Grund?

Weil ich finde, dass dieses Thema offen behandelt werden soll. Ich wollte zeigen, das kann jeden treffen – auch Leistungssportler. Vorbild im Sport zu sein, definiert sich für mich nicht nur über Erfolg, sondern auch über den Umgang mit Problemen.

„An manchen Tagen kam ich kaum aus dem Bett“

Wie hat sich die Depression bei Ihnen geäußert?

Ich denke, das ist ein schleichender Prozess seit vielen Jahren. 2017 habe ich gemerkt, dass sich in mir etwas verändert, ich bin sehr unsicher geworden, selbstkritisch, bekam 2018 Essstörungen. An manchen Tagen war ich unfassbar traurig und erschöpft, sodass ich kaum aus dem Bett kam. Und dann gab es Tage, an denen ich gar nichts fühlte, keine Trauer, keine Freude, einfach gar nichts – als wäre ich innerlich tot. 2019 und 2020 hat sich das dann immer mehr aufgestockt. Außerdem hatte ich Verletzungen an Hand und Fuß, eine Operation wegen Gebärmutterhalskrebs im Frühstadium, erhielt die Diagnose Rheuma und hatte drei Todesfälle in der engeren Familie. Das war in den vergangenen Jahren einfach zu dolle. Anfangs dachte ich: „Okay, das war wieder ein Schlag auf den Deckel, ich stehe auf und weiter gehts.“ Aber irgendwann konnte und wollte ich einfach nicht mehr aufstehen. Ich bin innerlich total zurückgefahren.

In welchem Verhältnis stehen die Essstörung und die Depression?

Schwer zu sagen, was einander bedingt hat. Mit der Essstörung habe ich jedenfalls selbstzerstörerisch gehandelt. Ich war permanent krank, habe immer gefroren, war immer müde. Aber ich war beratungsresistent. Mein Mann konnte sagen, was er wollte, da kam bei mir nichts an, linkes Ohr rein, rechtes wieder raus. Ich hatte schon immer die Tendenz, bin auch familiär hinsichtlich Magersucht vorbelastet. Aber gerade der Sport hat bei mir seinen Anteil daran.

„Iss mal weniger“: Trainer sagen Frauen und Mädchen, dass sie zu dick seien

Inwiefern?

Es ist nicht einfach, was sich Frauen und Mädchen da anhören müssen: „Kein Wunder, dass du langsam bist, du bist zu dick, schleppst zu viel Masse herum, geh dich mal wiegen, iss mal weniger.“

Von wem geht das aus?

Trainer, Funktionäre.

Das ist doch untragbar.

Ich bin nicht die Erste, die damit zu kämpfen hat. Aber ich glaube, dass diese Aussagen nicht einmal böswillig sind, sondern nur unsensibel. Es ist ein Tipp, um an einer Stellschraube für bessere Leistungen zu drehen – nur eben auf sehr schlechte Weise rübergebracht. Ich bin dann einem Ideal gefolgt, wobei ich mich verrannt habe. Ich war so dünn und hatte dermaßen schlechte Hormonwerte im Blut, dass mir die Sporttauglichkeit entzogen wurde. Erst darauf habe ich reagiert und mich mit therapeutischer Hilfe aufgepäppelt. Es wurde gedroht, mir etwas wegzunehmen, das ich liebe. Die Leidenschaft zum Leistungssport hat mir also den Hintern gerettet – sonst hätte ich mich wohl zu Tode gehungert.

„Der Druck und die Erwartungen im Leistungssport sind problematisch“

Doch die Depression wurde intensiver, wie Sie berichteten. Ist der Sport Teil des Problems oder der Lösung?

Das ist die entscheidende Frage, richtig. Es ist ein Teil von beidem. Der Leistungssport ist problematisch durch den Druck, die Erwartungen, die da vermittelt werden. Auch von einem selbst: Mit dem eigenen Ehrgeiz habe ich mir selbst ein Bein gestellt. Die Paralympics in Tokio – ich wurde ja in Japan geboren – wurden zu so einem riesigen Ziel für mich, was mich am Ende auch überfordert hat. Auf der anderen Seite ist der Sport für mich Lebenselixier. Als ich in der Klinik war, musste ich mich um nichts kümmern, alles wurde für mich strukturiert und gemacht. Jetzt, wo ich mich im normalen Leben wieder zurechtfinden muss, klammere ich mich an den Sport: Das kenne ich, das liebe ich – und es tut mir so gut, wieder dadurch einen geordneten Ablauf zu bekommen.

Am Morgen erst zum Training, anschließend zur Therapie

Wie ist Ihr Alltag jetzt strukturiert?

Viermal die Woche gehe ich erst früh zum Training und dann zur ambulanten Therapie. Wenn ich dann nach Hause komme und Mittag gegessen habe, falle ich völlig erschöpft ins Bett, weil das alles sehr viel Kraft kostet. An Tagen ohne Therapie trainiere ich auch zweimal. In diesem Semester habe ich auch wieder ein paar Uni-Kurse belegt, weil ich in diesem Bereich ebenfalls wieder Schritte zurück zur Normalität schaffen möchte.

Sie studieren Psychologie. Hat Ihnen das in der eigenen Situation irgendwie geholfen?

Nein. Sich selbst zu analysieren, ist sicherlich keine gute Idee und funktioniert wohl kaum.

Sie haben stets betont, unbedingt wieder ins große Sportgeschehen zurückkehren zu wollen, nennen die Paralympics 2024 in Paris als Ziel. Welche Unterstützung erfahren Sie?

Bei der Nationalmannschaft wird sehr sensibel und fair mit mir umgegangen. Da spüre ich keinen Druck. Ich wurde in den E-Kader, den sogenannten Ergänzungskader, eingestuft. Das gibt mir die Möglichkeit des Trainings und der Physiotherapie am Stützpunkt in Potsdam. Letztes Jahr hatten viele Sponsoren die Partnerschaft mit mir beendet, das kann ich ihnen aber nicht übel nehmen. Das ist ein Vertrag, der auf Gegenseitigkeit beruht – und wenn ich eben aktuell keine Leistungen bringen kann, darf ich auch keine Leistungen von ihnen erwarten. Aber unter anderem unterstützt mich Toyota weiter und bei der Deutschen Sporthilfe wurde ich in das Projekt #comebackstronger aufgenommen, wodurch ich eine monatliche finanzielle Hilfe erhalte.

Mitte Februar waren Sie bei der Weltserie in Aberdeen erstmalig wieder bei einem Wettkampf am Start, diese Woche sind Sie für die Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin gemeldet. Welche Bedeutung haben diese Schritte?

Ich kriege im Alltag alles wieder einigermaßen auf die Kette – deshalb bin ich optimistisch, dass das andere auch kommen wird. Die Wettkampfteilnahme nehme ich ohne sportliche Ansprüche als Übung, mich wieder in neue Situationen zu bringen. Das Erlebnis kann mir guttun. Aberdeen war zwar herausfordernd, aber es war ein großartiges Gefühl, wieder Teil dieser Nationalmannschaft zu sein.

Info Wenn auch Sie oder ein Angehöriger sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befindet, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen beziehungsweise anzubieten! Hilfe bietet Ihnen unter anderem die Telefon-Seelsorge in Deutschland: 0800/111 0 111 (gebührenfrei) 0800/111 0 222 (gebührenfrei)

Von Tobias Gutsche