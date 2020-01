Sportpsychologe erklärt: So werden gute Vorsätze wahr

Potsdam

Ralf Brand ist Professor für Sportpsychologie an der Universität Potsdam. Mit der MAZ sprach er über das Umsetzen guter Vorsätze im Jahr 2020.

Herr Brand, haben Sie selbst gute Vorsätze für dieses Jahr?

Viel zu viele!

Verraten Sie uns wenigstens einen guten Vorsatz?

Regelmäßiger wieder zum Laufen gehen.

Ein typischer Sportlervorsatz. Glauben Sie, Sie können das durchhalten?

Bei diesem Vorsatz bin ich sehr optimistisch, weil ich das auch früher hingekriegt habe. Da gilt es nur, den Faden wieder aufzugreifen.

Anderen Menschen, die sich für dieses Jahr etwas vorgenommen haben, geht das vielleicht nicht so. Hat man überhaupt die Chance, einen guten Vorsatz durchzuhalten?

Ich denke, dass es da Tipps und Tricks gibt – und wenn man die beachtet, hat man gute Chancen für seine Vorsätze.

Wir sind gespannt!

Das Erste ist: Vorsätze sind auf Ziele hin bezogen. Diese Ziele müssen die eigenen sein. Es geht darum, die richtigen Ziele auszuwählen, dann wird das auch was mit den Vorsätzen. Das Zweite ist: Aus den Vorsätzen muss natürlich auch Verhalten werden.

Genau. Wie fange ich denn am besten mit der Umsetzung an?

Aus sportpsychologischer Sicht ist das Entscheidende, dass Vorsätze so konkret wie möglich sein müssen. „Wieder mehr zum Laufen zu gehen“, ist einfach eine Absicht, aber noch kein Vorsatz. Ein Vorsatz ist, wenn ich genau weiß, an welchem Tag ich welche Art von sportlicher Betätigung betreiben möchte und vielleicht mit wem. Vielleicht gehört sogar dazu, dass ich weiß, wie ich den Sport nachhole, wenn er mal ausfällt.

Ralf Brand ist Professor für Sportpsychologie an der Uni Potsdam. Quelle: privat

Auf diese Weise anzufangen mag vielleicht noch einfach sein. Ich kann mich vielleicht bei einem bestimmten Fitness-Studio anmelden und sogar ein paar mal hingehen – aber dann immer seltener. Wie verhindere ich ein solches Auslaufen eines guten Vorsatzes?

Der Grund für das Auslaufen des Vorsatzes kann darin liegen, dass das Ziel, regelmäßig ins Fitness-Studio zu gehen, gar nicht ihr eigenes war, sondern eines, von dem sie glaubten, dass es vernünftig ist, oder von dem jemand anderes der Meinung war, dass sie das einmal tun sollten. Unter Umständen sind sie damit schon in die erste Falle getappt, indem sie sich nämlich ein Ziel setzten, das gar nicht so gut zu Ihnen passt.

Wenn das Fitness-Studio aber doch mein eigenes Ziel war?

Dann ist der wichtigste Grund für das Scheitern, dass gute Vorsätze manchmal schnell wieder vergessen werden. Das wissen wir aus der Forschung. Morgens beim Frühstück ist mir mein Vorsatz, ins Studio zu gehen, noch hoch präsent. Dann habe ich einen stressigen Arbeitstag, so dass ich abends, wenn ich losmüsste, das Fitness-Studio nicht mehr im Sinn habe, sondern nur noch daran denke, dass ich mich aufs Sofa setzen möchte. Daher ist hier Regel Nummer Eins: Wenn Sie einen guten Vorsatz haben, sorgen sie dafür, dass sie ihn nicht vergessen.

Wie?

Im Fall des Fitness-Studios: Stellen sie sich Ihre Sporttasche hinter die Wohnungseingangstür, sodass sie praktisch darüber stolpern, wenn Sie die Tür aufmachen. Dann wissen sie wieder: Ich habe diesen Vorsatz. Sie können die Tasche auch beim Aussteigen auf den Fahrersitz stellen und gleich nach der Arbeit ins Studio fahren. Wenn sie aber zum Beispiel mehr für Ihre Zähne tun wollen, kleben Sie sich eine Etikette an den Badezimmerspiegel, dass Sie Zahnseide benutzen wollen und so weiter.

Nun kann es tatsächlich mein eigenes Ziel sein, schlanker und fitter zu werden, dagegen die Notwendigkeit, mich dafür sportlich abzuquälen schon weniger. Wie überwinde ich solche Hürden?

Es ist hier gar nicht so sehr ein Problem der Hürde. Schlanker werden durch sportliche Betätigung ist tatsächlich ein ganz schlecht gewähltes Ziel. Menschen, die jahrelang keinen Sport getrieben haben, nehmen durch sportliche Aktivität nicht sofort ab. Im Gegenteil: Ein typischer Couch-Potatoe nimmt zunächst mal zu. Durch den Sport wird der Hunger größer – und die Muskulatur, die sich aufbaut, ist schwerer als das weg geschmolzene Fett.

Diese Leute machen die Erfahrung, dass mehr Sport treiben zunächst gar nicht zum Gewichtsverlust führt und ruckzuck wirkt der Vorsatz nicht mehr. Sport allein führt nicht zum Abnehmen. Zum Abnehmen gehört auch eine Umstellung in der Ernährung und es muss einem klar sein, dass es nicht schnell gehen wird.

Wie kann ich solche irrtümlichen Zielsetzungen verhindern?

Bei der Zielauswahl muss man Menschen dabei helfen, sich ganz realistisch die Vorzüge und Nachteile einer Verhaltensänderung vor Augen zu führen. Wenn sie zum Beispiel das Ziel haben, mehr Sport zu treiben ist ein ganz klarer Vorzug, dass Sie fitter werden und nicht mehr so ins Schnaufen kommen und sogar gesundheitlich robuster werden. Dagegen könnte sprechen, dass Sie abends immer so müde sind. Durch das Abwägen der Vor- und Nachteile werden sie wesentlich besser in der Zielauswahl und können sich vor Augen halten, ob das Ziel leicht oder schwierig und ob es wirklich Ihr Ziel und das richtige Ziel ist. Dann kommen sie vielleicht auch selber darauf, dass man durch 20 Minuten Sport alle drei Tage alleine kein Gewicht reduzieren kann.

Gibt es außer dem falschen Ziel noch einen wichtigen Fehler beim Umsetzen guter Vorsätze?

Gerade beim Sport sehen wir auch in der Forschung, dass sich Menschen ihre Ziele zu hoch setzen. Man hört zum Beispiel, dass Sport erst ab einer bestimmten Intensität taugt, oder erinnert sich, wie stark man früher beim Fußball war, und will das alles gleich erfüllen. Hier lautet der wichtigste Ratschlag: Fangen sie langsam an. Setzen sie sich Ihre Ziele so niedrig, dass sie wahrscheinlich leicht zu erreichen sind. Wenn sie sich dann vornehmen, am Ende meiner sportlichen Woche will ich wenigstens 30 Minuten locker traben, gehen sie mit einem guten Gefühl heraus, wenn sie es tatsächlich geschafft haben. In der folgenden Woche sind Sie dann einfach ein bisschen ehrgeiziger. Also: Mit ganz einfachen Zielen beginnen, Erfolgserlebnisse einholen und Schritt für Schritt ehrgeiziger werden!

Wie kommen eigentlich ihre Sportler über Hürden hinweg, wenn sie nach ersten Erfolgen einen gewünschten Level einfach nicht erreichen?

Wenn der Sportler davon überzeugt ist, dass er an ein bestimmtes Level einfach nicht herankommt, ist es notwendig, dass die Ziele selbst überdacht werden. Ich muss meine Latte wieder etwas tiefer legen, so dass ich wieder darüber komme. Vor der Erfahrung, dass das leichtere Ziel erreicht wurde, lässt sich dann auch wieder ein ehrgeizigeres Ziel formulieren. Man würde also nicht krampfhaft an Zielen festhalten, sondern erst das Ziel justieren und dann wieder neu aufbauen. Ganz wichtig ist auch hier, dass man sich die Ziele zu eigen macht. Wenn ich ein Ziel anvisiere, von dem mir nur mein Trainer sagt, das ist jetzt wichtig für dich, dann hält das nur für eine gewisse Zeit. Die Motivation fällt aber viel höher aus, wenn ich ein Ziel selbst ausgesucht habe. Das Gelingen guter Vorsätze dreht sich grundsätzlich eher um das Finden richtiger Ziele. Wenn sie richtig sind, ist das Umsetzen eher einfach.

Wie kann ich bei der Fülle der Möglichkeiten überhaupt meine wahren Ziele erkennen?

Bleiben wir beim Sport. Hier gibt es im Prinzip unendliche Möglichkeiten. Probieren sie einfach welche aus oder versuchen sie sich vorzustellen: Ist es denn etwas, was mir Spaß machen könnte? Nehmen Sie sich Zeit bei der Auswahl und achten Sie auf das, was Ihnen gut tut! Manche wollen beim Sport zum Beispiel lieber alleine sein, weil sie den ganzen Tag mit Menschen zu tun haben. Anderen macht Sport gerade deswegen Spaß, weil sie mit anderen Menschen zusammen kommen.

Wenn sie erst geklärt haben, ob sie etwas alleine oder lieber etwas gemeinsam unternehmen wollen, kommen sie schon auf ganz andere Ideen. Ratschlag Nummer Zwei lautet: Nicht überambitioniert sein! Wenn Sie sich zum Beispiel beim Sport überlasten, hinterlässt das tiefe Spuren in Ihrem Gedächtnis. Die Erinnerung, dass sich etwas fürchterlich angefühlt hat, wird sie davon abhalten, so etwas noch einmal zu probieren. Wichtig bei allem Neuen ist also: Beginnen sie langsam und vorsichtig!

Könnte man sich mit solchen aus der Sportpsychologie gewonnenen Regeln auch zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen?

Das ist tatsächlich möglich. Die genannten Grundregeln, sich eigene Ziele zu setzen und nicht zu große Schritte zu gehen, kommen aus einem allgemeinen psychologischen Kontext. Wenn jemand mit dem Rauchen aufhören will, würde demnach die erste Empfehlung nicht lauten: „Hören Sie sofort mit dem Rauchen auf“, sondern: „Rauchen Sie ab heute nicht mehr zehn Zigaretten, sondern täglich höchstens zwei.“ Wenn sie das geschafft haben, können sie den Konsum weiter reduzieren und irgendwann aufhören.

Wenn ich mal mit meinen Vorsätzen gescheitert bin, gibt es dann die Hoffnung, es beim nächsten Mal doch zu schaffen?

Ganz sicher! Wenn sie abwägen, was dagegen spricht, es noch einmal zum Beispiel mit mehr Sport oder auch dem Nichtrauchen zu versuchen, werden Sie beim zweiten Mal schon einkalkulieren, dass es nicht leicht sein wird. Sie werden zum Beispiel wissen, dass es Wochen gibt, in denen sie nicht zum Sport gehen werden.

Gibt es Verhaltensänderungen, bei denen gute Vorsätze alleine nicht reichen?

Sein Verhalten grundsätzlich ändern und etwas zu tun, was man viele Jahre nicht getan hat, ist schwer. Wenn jemand zehn Jahre lang keinen Sport gemacht hat und jetzt plötzlich Sport treiben soll, ist es sehr schwierig. Wenn es um so große Verhaltensänderungen geht, ist es von Vorteil, einen Fachmann zur Seite zu haben. Das muss nicht mal ein professioneller Trainer oder Therapeut sein.

Das kann auch ein Übungsleiter eines Vereins sein oder sogar eine Teilnehmerin einer Sportgruppe, die es selbst geschafft hat, aktiver zu werden. Wenn ich mein Verhalten mit der Begleitung anderer ändere, ist das immer leichter. Ansonsten muss man mit ganz, ganz kleinen Schritten vorangehen. Wenn sie alleine ein Verhalten ändern, müssen sie etwas geduldiger mit sich sein und einfach anerkennen, dass Verhaltensänderung ein ganz schweres Geschäft ist. Dann lässt sich auch mit kleinen Schritt und über längere Zeit das Gleiche erreichen wie in kürzerer Zeit zusammen mit einem kompetenten Partner.

Von Rüdiger Braun