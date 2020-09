Potsdam

Ein Kunst-Absolvent, der zum heutigen Welt-Neurodermitis-Tag sein eigenes Hautpflegeprodukt an den Start bringt, kommt sicher nicht alle Tage vor. Geschafft hat das David Baumgarten, 32 Jahre, der Visuelle Kommunikation studiert hat. Gegründet hat er indes ein Start-up, das Menschen helfen soll, die Probleme mit ihrer Haut haben und zu Neurodermitis neigen.

Die Firma nennt sich „Reflora Skin“, ist in Potsdam registriert und wirbt für die besonderen Inhaltsstoffe des Produkts: Nahrungsbestandteile für Bakterien, die die Haut braucht und die diese schützen.

Die eigene Leidensgeschichte war ein Impuls

„Ich bin mein eigener bester Kunde“, sagt Baumgarten, der sein Produkt und dessen Vorläufer immer wieder selbst getestet hat. Baumgarten hat seit seinem 16. Lebensjahr Probleme mit trockener, juckender und geröteter Haut, erlebte unzählige Tests an sich und ließ viel Geld für Cremes und Salben an mancher Apothekenkasse zurück. Seine Erfahrungen mit den vorhandenen Produkten fand er nicht besonders berauschend. Seine eigene Leidensgeschichte war ein wesentlicher Impuls für ihn, irgendwann selbst auf dem Feld der Gesundheitspflege tätig zu werden.

„Die Idee schlummerte eigentlich schon seit 2016 in mir“, sagt Baumgarten. Der junge Mann hatte damals schon seit zwei Jahren die Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Unternehmen gemacht. Viele von diesen hatten mit Gesundheit zu tun: mit Medizintechnik, Biotechnologie oder Gesundheitsapps.

Als sich die Möglichkeit eines Erasmus-Stipendiums für künftige Jungunternehmer bot, wählte er eine Beschäftigung bei einem dänischen Pharmaunternehmen in Kopenhagen, das auf Hautkrankheiten spezialisiert war. Bei der Vorstellung dort sagte er auch ganz klar, dass er selbst einmal gründen wolle.

Kontakt zu Potsdam Transfer von der Universität

Der eigentliche Sprung ins Unternehmertum gelang ihm dann durch Kontakte mit Potsdam Transfer, der Anlaufstelle der Potsdamer Universität für Gründer. „Der Bereich, der mich interessierte, ist an der Universität Potsdam abgedeckt“, sagt Baumgarten etwa mit Verweis auf den Mikrobiologischen Lehrstuhl am Institut für Biochemie und Biologie.

In jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema hatte Baumgarten herausgefunden, welche Rolle die Hautflora und damit die Zusammensetzung der auf ihr lebenden Bakterien für ihren Schutz spielt.

Bei der Potsdamer Transferstelle bekam Baumgarten die Unterstützung, die er suchte. Er lernte über die Stelle einen frisch promovierten Mikrobiologen kennen. Zusätzlich suchte er einen Master-Studenten der Betriebswirtschaftslehre. Sein Kandidat kannte sich mit der Erarbeitung von Geschäftsmodellen und der Akquise von Geschäftspartnern aus. So gerüstet und mit einer klaren Vorstellung von einem Produkt, bewarb sich Baumgarten um ein Stipendium beim Exist-Gründerprogramm des Bundes und bekam es im Sommer 2019 auch. Ein knappes Jahr dauerte es von den Plänen bis zum ersten 50-Milliliter-Fläschchen Akutpflege Creme.

Engen Kontakt zu Mikrobiologen

„Die meiste Zeit hat die Auflistung potenzieller Inhaltsstoffe in Anspruch genommen“, sagt Baumgarten. Aufgrund seiner eigener Recherchen, aber auch in Gesprächen mit Experten hatte der Jungunternehmer immer wieder Listen möglicher Elemente erstellt. Dabei spielte nicht nur eine Rolle, welche Stoffe überhaupt wirksam sind und man miteinander kombinieren kann, sondern auch, ob eine solche Zusammensetzung den EU-Richtlinien für Kosmetik entspricht.

Baumgarten schätzt, dass diese Arbeit insgesamt zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Dabei habe ihm insbesondere der Kontakt zu dem promovierten Mikrobiologen geholfen. „Es ist gut, wenn man da einen Partner mit entsprechendem Hintergrund hat.“

Erste Vorprodukte liefen schon im Laufe des Jahres 2019 vom Band einer süddeutschen Kosmetikfirma, die nach den Anweisungen des Potsdamer Jungunternehmens produzierte. Nicht alle Ergebnisse waren zufriedenstellend. Mal zog die Creme nicht richtig ein, mal blieb ein Fettfilm zurück auf der Haut. Erst im Oktober 2019 stand die nach Baumgartens Meinung perfekte „Reflora“-Creme da. Sie enthält zum Beispiel einen Bakterienextrakt, Nährstoffe für schützende Bakterien, Hafer, der Entzündungen hemmt, Borretsch Samenöl, das die Haut beruhigt, und Bausteine, die die Haut für ihren eigenen Schutz verwerten kann.

„Ich habe sehr positive Erlebnisse mit der Creme“, sagt Baumgarten. Tatsächlich habe sie eine beruhigende Wirkung und enttäusche zum ersten Mal nicht seine Hoffnungen, seine trockenen Hautstellen geschmeidiger zu bekommen. In den Genuss des neuen Pflegeprodukts könnten zunächst einige tausend Interessierte kommen, die das Produkt zum Beispiel auf der Webseite oder bei Amazon bestellen können. Langfristig wolle man auch einige Apotheken in Berlin und Brandenburg ansprechen. „Wir denken auch noch an andere Pflegeprodukte“, sagt Baumgarten.

Von Rüdiger Braun