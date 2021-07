Potsdam

Die Kommentare der Nutzer fallen eindeutig aus. „Voize ist mein neuer bester Freund und treuer Begleiter“ oder „Dadurch wird der Arbeitsalltag wirklich erleichtert“, sagen Pflegerinnen und Pfleger in Heimen über das automatisierte Dokumentationssystem „voize“.

Bisher tippten Pflegekräfte ihre Dokumentation nach der Pflege am Computer im Stationszimmer ein und klickten sich dafür lange durch elektronische Formulare. Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern kann vor allem nicht direkt in den Bewohnerzimmern erledigt werden. Pflegekräfte müssen sich Vitalwerte und wichtige Ereignisse deshalb lange merken.

Einfach ins Handy reden genügt

Die App “voize” soll sie entlasten. Pflegekräfte können die Dokumentation im „voize“-Smartphone einsprechen und die App erstellt aus dem Gesprochenen automatisch die Dokumentationseinträge. So kann auch mobil und direkt bei der Pflege dokumentiert werden. Entwickelt wurde „voize“ von drei Studenten des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI), die damit noch vor dem Abschluss ihres Master-Studiums ein Start-up gründeten.

„Als unser Opa in ein Pflegeheim kam, haben wir gesehen, wie aufwendig die Pflegedokumentation doch ist“, erzählt „voize“-Mitbegründer Marcel Schmidberger. Er und sein Kommilitone Erik Ziegler hatten sich als Bachelor-Studenten am HPI mit Spracherkennungssystemen auseinandergesetzt. So kam die Idee, diese Technik zur Lösung des Problems einzusetzen. Zusammen mit Marcels Zwillingsbruder Fabio Schmidberger entwickelten sie eine Android-App, die die umständliche Dokumentation automatisch erstellt.

Das Sprachsystem erkennt Wörter und Themen

Misst zum Beispiel eine Pflegekraft den Blutdruck einer Bewohnerin, kann sie diktieren: „Frau Urban hat heute morgen einen Blutdruck von 150 zu 95.“ Das Sprachsystem im Handy erkennt automatisch wichtige Kernwörter wie „Blutdruck“ und „Frau Urban“ und erstellt den entsprechenden Eintrag. Anschließend wird diese Dokumentation über eine Schnittstelle in das bestehende Pflegedokumentationssystem der Pflegeeinrichtung übertragen. Dies ist bereits mit dem verbreiteten System von „connext vivendi“ möglich.

Schmidberger ist besonders stolz darauf, dass der Sprachassistent auch sehr komplexe Angaben verstehen kann. „Voize“ sei zum Beispiel in der Lage, aus den gleichzeitig gegebenen Informationen über Blutdruck, Puls, Gewicht und Körpertemperatur eine sinnvolle Liste zu erstellen und einen ordentlichen Eintrag in die Pflegeakte zu machen. Auch lange Pflegeberichte könnten durch Spracheingabe besonders einfach dokumentiert werden.

„Das Tolle daran ist, dass die App lernt“, sagt Schmidberger. Erlauben Pfleger, dass ihre Daten genutzt werden, kann das System auf ihre Aussprache trainiert werden. Dadurch ist es sogar in der Lage, mit Dialekten umzugehen.

Dokumentation wird während der Pflege

„Ich kann als Pflegekraft mobil während meiner Runde dokumentieren“, sagt Schmidberger. „Und ich habe die ganze Pflegedokumentation in meiner Hosentasche.“ Die Dokumentation sei nicht nur viel schneller, sondern auch präziser. Die Pflegerinnen und Pfleger können sich damit viel mehr ihren eigentlichen Aufgaben – eben der Pflege – widmen. Außerdem funktioniere die App auch ohne Internet. Gerade in der Pflege, wo es keineswegs flächendeckendes W-Lan gibt, sei das ein Vorteil.

Als die drei Gründer ihre Idee im März 2020 auf einer Fachtagung in Stuttgart vorstellten, gab es gleich mehrere Interessenten für die App. Im Juni 2020 zum ersten Mal im Praxistest, ist „voize“ inzwischen in vier Einrichtungen in Stuttgart und Essen im Einsatz. Manche der Pflegerinnen und Pfleger, die bisher wenig Erfahrung mit Smartphones hatten, waren bei der Einführung etwas skeptisch. „Nach einer Schulung sagen sie dann aber oft: Das ist ja viel einfacher als ich dachte“, so Schmidberger. Mitarbeiter, die digitalaffiner sind, sind ehedem schnell von „voize“ begeistert.

Das HPI-Trio Schmidberger, Schmidberger und Ziegler hat mit seiner Idee schon zahlreiche Preise eingeheimst. 2019 gewannen sie den Businessplan-Wettbewerb des HPI, später den Generation-D-Preis im Bereich Social Entrepreneurship und erst Ende Juni den Wettbewerb für Start-ups auf der Altenpflegemesse. Kein Wunder, sind die jungen Leute sicher, dass sie noch viel erreichen werden.

Auch der ambulante Dienst soll profitieren

Im Sommer 2021 soll „voize“ auch für den ambulanten Pflegedienst eingesetzt werden können, sagt Marcel Schmidberger. Außerdem können Pflegekräfte selbst Anregungen für Fortentwicklungen geben. So stammt die Idee, eine Favoritenfunktion in das System einzubauen, von einer Pflegekraft selbst. Deren eigene Patienten erscheinen auf dem Gerät dank Favoriten jetzt zuerst.

Dass „voize“ eine Zukunft haben könnte, zeigt auch die Entwicklung der Mitarbeiter in so kurzer Zeit. Aus dem Trio ist längst ein Team von sieben Leuten geworden, demnächst kommt eine weitere Mitarbeiterin hinzu, die dabei helfen wird, den Sprachassistenten weiter zu entwickeln. Auf seiner Webseite hat „voize“ bereits weitere Stellen ausgeschrieben. Vielleicht wird der Arbeitsraum der Firma in der HPI School of Entrepreneurship am Potsdamer Campus Griebnitzsee bald zu klein.

