Potsdam

Brandenburg ist eine dynamische Wirtschaftsregion mit enormen Potenzialen. Das geht aus der Studie „Wirtschaftliche Hotspots in Brandenburg“ hervor, die die Professorin für Marketing an der Universität Potsdam, Uta Herbst, am Montag in Potsdam vorstellte. Herbsts Mitarbeiter Magdalena Kasberger und Carsten Storck hatten von April bis Juni knapp 100 Firmen jedweder Größe in Brandenburg befragt und viele Geschäftsführer interviewt. Die ansässigen Firmen zu einer optimistischen Einschätzung.

Als wirtschaftliche Zentren des Landes machten die Firmen an vorderster Stelle Potsdam, danach das Berliner Umland, aber auch die Städte Cottbus und Brandenburg/Havel aus. Neuerdings zählen sie auch Grünheide ( Oder-Spree) wegen der Ansiedlung Teslas hinzu. Eine wichtige Erkenntnis für die aktuelle Ansiedlung von Unternehmen gewann die Studie gerade aus dem Vergleich der frühen Boomregion Potsdam mit Grünheide.

Flexible Verwaltungen sind ein wesentlicher Faktor

Während in Potsdam, das der Bewertung der Firmenchefs nach eine „umwerfende Attraktivität“ hat, noch eher klassische Faktoren wie die Nähe zu Investoren, zur Wissenschaft und zu Förderprogrammen, schließlich auch eine gute Infrastruktur und die Berlinnähe eine Rolle spielten, war es in Grünheide anders. „Tesla wollte vor allem Zugriff auf gutes Fachkräftepersonal bekommen“, so Herbst. Dabei habe Berlin ebenso eine Rolle gespielt wie der ganze Raum Brandenburg oder die östlichen Nachbarn Deutschlands.

Vor allem aber war es die Verwaltung vor Ort, die flexibel und offen für das von dem US-amerikanischen Unternehmen vorgelegte Tempo war. Der Kreis hatte die Dokumente, die der Konzern für einen frühen Baubeginn vorlegen musste, sehr klar benannt. Deshalb habe Tesla selbst ein unwahrscheinliches Tempo beim Aufbau seiner Gigafabrik vorlegen können.

Damit seien nicht nur die als Wachstumsregionen bekannten südlichen Bundesländer deutsche Wirtschaftszentren. „Uns geht es hier auch sehr gut“, so Herbst. Die Professorin riet, statt dem ständigen Vergleich mit westlichen Wachstumsregionen den internen Vergleich zu suchen und darauf zu schauen, wie sich die Region in den vergangenen 30 Jahren entwickelt habe. Dies müsse bekannt gemacht werden. „Wir müssen den Fachkräften zeigen, dass es hier gute Rahmenbedingungen gibt“, so Herbst. „Wir sind alle Marketingbotschafter und können die Dynamik antreiben“, sagte Herbst anwesenden Firmenvertretern.

Beeindruckt von der Lebensqualität

Diese bestätigten die optimistische Einschätzung. Der Chef der Potsdamer Filiale von Oracle, Hannes Häfele, hätte bei der Ansiedelung eigentlich Rückkehrrecht nach Baden-Württemberg gehabt. Er blieb die vergangenen 20 Jahre. Auch Häfele nannte die offene Verwaltung damals in Potsdam „sehr beeindruckend.“ Oracle habe viele Standorte angeschaut, doch die Erfahrung mit der Potsdamer Verwaltung sei „phänomenal“ gewesen. „Auch die Lebensqualität.“

Für Ina Henkel. Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Start-Ups „Tenetrio“, das in Bergholz-Rehbrücke Hundefutter auf der Basis von Mehlwürmern produziert, ist das wissenschaftliche Umfeld entscheidend. Potsdam sei ein Zentrum der Ernährungsforschung – und Wissen habe sich mit dem unternehmerischen Geist der Universität Potsdam gepaart. Vor drei Jahren bot „Tenetrio“ nur einfache Snacks an, inzwischen hat das junge Unternehmen 14 Produkte im Portfolie. 2019, so Henel, habe „Tenetrio“ rund zehn Tonnen Hundefutter verkauft.

Steffen Kammradt, Sprecher der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Brandenburg sieht nicht nur die Wissenschaft als Faktor, sondern auch die großen Flächen, die es so in anderen Bundesländern nicht mehr gebe. Doch nicht die Größe zukünftiger Firmen sei entscheidend, sondern ob sie eine wichtige Nische, etwa bei der Mobilitätswende oder der Energieversorgung besetzen könnten. „ Brandenburg befindet sich im Aufschwung“, sagt Kammradt.

Kommende Hotspots sieht Herbst zum Beispiel am Schönefelder Kreuz und rund um Cottbus in der Lausitz, Dort vollziehe sich nicht nur eine Strukturreform, dort seien auch Grund und Boden noch erschwinglich.

Von Rüdiger Braun