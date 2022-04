Potsdam

Die Potsdamer Hochzeitsplanerin Sevda Lorenz-Thyrolf organisiert Trauungen für eine zahlungskräftige Klientel. Diese Kunden gäben zwischen 30.000 und 150.000 Euro für ihre Hochzeit aus, sagt die erfahrene Veranstaltungsfachwirtin, die seit elf Jahren im Geschäft ist – und ihr Handwerk bei Deutschlands erstem Hochzeitsplaner Frank („Froonck“) Matthée gelernt hat (seine Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ – lief seit 2021 auf Vox).

Hotelkosten sind erheblich

Was bekommen diese Kunden für solch stattliche Summen? „Ein Paar bezahlte alle Übernachtungen für hundert Gäste – da ist man bei einem guten Hotel schon 50.000 Euro los“, berichtet die 32-Jährige, die pro Jahr etwa 15 solcher Feste auf die Beine stellt. „Wenn man am Abend zuvor noch ein Hochzeitsdinner und danach Cocktails bezahlt, insgesamt eine schicke Location bucht und eine große Band engagiert, anstatt dass man einen Gitarristen in eine Ecke setzt, dann ist das Geld schnell weg.“ Allein die Wochenendmiete für edle Locations wie Schlösser und Landhäuser am Wasser summiere sich schnell auf einen fünfstelligen Betrag.

Ein gutes Dinner kostet manchmal 800 Euro pro Kopf

800 Euro pro Kopf für ein Hochzeitsdinner würden durchaus an manchen Orten verlangt, berichtet die Veranstaltungsexpertin. „Dazu kommt Blumendekoration auf zehn Tischen bei hundert Gästen – die Preise für Blumen haben sich zuletzt verdoppelt“, sagt Lorenz-Thyrolf.

Die Möglichkeiten, Geld auszugeben, seien schier unendlich. „Ein Shuttle-Service kostet Geld, ein DJ ebenfalls“, sagt die Planerin. Die Gäste merkten von dem Aufwand oft wenig – außer die, die zwei Nächte ins Hotel eingeladen würden. „Das ist auch der Sinn der Sache: Die Gäste sollen sich frei fühlen und nicht Angst haben, etwas kaputt zu machen oder mal barfuß zu tanzen“, so Lorenz-Thyrolf.

Zusätzliche Ausgaben seien auch für die Miete eines Oldtimers einzuplanen – Kunden bevorzugten alte Mercedes-Karossen und VW-Käfer, so Lorenz-Thyrolf. Manche wünschten sogar einen Bentley.

Von Ulrich Wangemann