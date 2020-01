Nachwuchswissenschaftler wollen faire Anstellung

Potsdam

Beschäftigte der Hochschulen und Forschungseinrichtungen Brandenburgs haben sich zum Bündnis „Frist ist Frust Brandenburg“ zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie gegen die Befristung der Arbeitsverhältnisse junger Wissenschaftler kämpfen. Der Grund: Nachwuchswissenschaftler erhalten kaum noch feste Stellen, sondern nur Zeitverträge. In der Regel wissen sie nicht, ob sie nach Ablauf von drei oder vier Jahren arbeitslos werden. Das neue Bündnis wird getragen von Mitgliedern der Gewerkschaften GEW und Verdi, dem Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) und der Brandenburgische Studierendenvertretung (Brandstuve). Die erste Aktion werde eine Kundgebung am Mittwoch, 15. Januar, um 12 Uhr vor dem brandenburgischen Landtag sein, kündigten die Organisatoren am Freitag an.

„Mit Befristungen ist keine Qualität in der Lehre und Forschung zu sichern“, sagte Günther Fuchs, Vorsitzende der Lehrer- und Wissenschaftsgewerkschaft GEW.

Von Rüdiger Braun