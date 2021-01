Potsdam

Von einer Voraussage seiner Klima-Simulation „Sciara“ war der Potsdamer IT-Spezialist Daniel Tamberg selbst überrascht. Würden alle Menschen auf der Erde im Jahr rund 50000 Kilometer mit dem Benziner zurücklegen, wie das wahrscheinlich einige Bewohner der Bundesrepublik sogar tun, stiege die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um 5,4 Grad Celsius. Die Folgen für unseren Planeten wären verheerend.

Tamberg greift mit seinem heimischen Rechner bereits auf „Sciara“ zu. Das komplexe System läuft auf den Servern eines Cloud-Anbieters. „Sciara“ steht für „Society-Climate Interaction Analysis using Real human Agents and Artificial Intelligence“. Gemeint ist: Eine Analyse der Wechselwirkungen von Gesellschaft und Klima unter Beteiligung echter Menschen und mithilfe künstlicher Intelligenz. Bevor allerdings eine erste App dieser Klimafolgen-Simulation auf jedes Smartphone geladen werden kann, ist noch etwas Arbeit der neun Entwickler nötig. Vor allem müssen die hohen Anforderungen an den Datenschutz erfüllt werden. Das System soll nämlich echte Gewohnheiten seiner Nutzer aufnehmen und deren zusammenwirkenden Folgen für das Klima mittels eines Klimamodells ausrechnen, das das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik) bereitgestellt hat. Bis ins Jahr 2100 blickt „Sciara“ dabei in die Zukunft –und die sieht nicht nur in der Simulation bedrohlich aus.

App soll in einigen Wochen fertig sein

„Das ist eine superwichtige Sache für die Teilnehmer der Simulation, wenn sie erfahren, welche sensiblen Folgen es für das Klima hätte, wenn alle sich so verhalten würden wie sie selbst“, beschreibt Tamberg seine Idee. Er und der IT-Unternehmer Sebastian Kutscha haben genau wegen solcher Sorgen um die Erderwärmung die Non-Profit-Organisation „Sciara“ gegründet. Die entwickelt die App nun seit Mai 2020. Mindestens 60000 Euro wollen die Gründer bis zum 14. Februar über die Plattform „Startnext“ sammeln, um die App in ein paar Wochen an den Start bringen zu können.

Doch beim Ansatz Tambergs und Kutschas geht es um viel mehr. Nutzer sollen nicht nur selbst prüfen können, welche Folgen ihr Verhalten hat. Die beiden Gründer hoffen vor allem, dass sich so viele Menschen an der Klima-App beteiligen, dass man aus der Simulation auch wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirksamkeit und die Akzeptanz von umweltpolitischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen gewinnen kann. Bisher sind Klimaforscher und Politiker meist auf theoretische Annahmen angewiesen, wie die Menschen sich in bestimmten Situationen wohl verhalten würden. „Sciara“ soll zeigen, was sie tatsächlich tun.

Idealerweise könnte zum Beispiel irgendwann der Bundesfinanzminister bei „Sciara“ in Auftrag geben, was umweltpolitisch herauskommt, wenn Diesel nicht mehr steuerlich begünstigt wird. „Sciara“ würde diese Bedingung in eine Simulation seines Systems eingeben –und die Teilnehmer unter der neuen Steuer ihren Alltag durchspielen lassen. Entscheiden sie sich dann immer noch für so viele Autofahrten? Die App würde die Folgen dieser neuen Entscheidungen für das Klima ausrechen. Für eine aussagekräftige Studie würden dabei schon 1000 Teilnehmer genügen. Eine solche Zahl ist auch die Basis für Meinungsumfragen. Bis zur kommenden Bundestagswahl im September möchten Tamberg und Kutscha das System für entsprechende Studien ausbauen.

Den ökologischen Fußabdruck ausrechnen

In der demnächst für eine App bereitgestellten Grundversion sollen die Nutzer zunächst ihre anonym gehaltenen Daten eingeben. Dann können sie sich für verschiedene vorgeschlagene Simulationen anmelden. In diesen können sie zum Beispiel eingeben, auf welche Weise und wie oft sie mobil sind, wie sie ihre Wohnung heizen, wie sie sich ernähren, was sie alles recyceln oder wie oft sie fliegen. Die aufgrund dieser Daten angestellten Rechnungen entsprechen dabei in etwa dem sogenannten CO2 –Fußabdruck, den jemand durch seinen Verbrauch verursacht.

„All diese Daten gehen dann in unser Klimamodell ein. Das errechnet die daraus folgende globale Durchschnittstemperatur und darauf ergeben sich wieder gewisse Klimafolgen“, sagt Tamberg. Dazu gehören bekanntlich zum Beispiel Wetterextreme, der Anstieg des Meeresspiegels und Veränderungen in der Vegetation. Sich bewusst zu werden, welche konkreten langfristigen Folgen das eigene Verhalten für den Planeten haben kann, könne durchaus auch erzieherisch wirken.

Natürlich müssten die Teilnehmer dazu realistische Angaben über ihre Gewohnheiten machen, räumt Tamberg ein, aber „Sciara“ rechnet sogar damit, dass manche Nutzer nur Blödsinn eingeben. „Solche Teilnehmer werden wir aufgrund ihres ungewöhnlichen Verhaltens schnell identifizieren“, sagt Tamberg. Deren Angaben würden dann nicht in die Gesamtrechnung einbezogen.

Den Zwiespalt des Verbrauchers abbilden

Ganz wichtig für sein System hält Tamberg den Umstand, dass in den vorgesehen Simulationen der Zwiespalt des Alltags abgebildet wird. Der halte uns nämlich vom umweltbewussten Verhalten ab. Natürlich wissen die meisten, dass Autofahren nicht gut fürs Klima ist. Aber fahre ich wirklich in Zukunft nur noch mit dem Rad zur Arbeit, wenn ich erfahre, dass ich dabei täglich eine Stunde Freizeit verliere? „Scaria“ soll herausfinden, wie die Leute sich wirklich entscheiden, wenn sie in Simulationen vor solche Dilemmata gestellt werden.

Künftig will die Firma ihre Simulation noch verfeinern. Statt nur die globale Durchschnittstemperatur und deren allgemeine Folgen zu berechnen, solle die App auch über Klimaentwicklungen in bestimmten Regionen Auskunft geben oder mitteilen können, welche Städte etwa durch einen Anstieg des Meeresspiegels um 30 Zentimeter bedroht wären. Auch die Eingaben der Nutzer wollen die Entwickler künftig ausfächern. „Es wäre noch viel toller, wenn die Teilnehmer sagen können, welches Verkehrsmittel sie meist benutzen, welches Auto sie fahren und welche Treibstoffe sie verwenden“, sagt Tamberg.

Langfristig solle „Sciara“ sowieso zu einer Plattform werden, auf der verschiedene Planspiele gespielt werden können –zum Beispiel auch solche, die mit der Verkehrsplanung in Städten zusammenhängen. Ein Teil der Nutzer könnte dabei die Verkehrsteilnehmer mit bestimmte Mobilitätsinteressen spielen, ein anderer Teil müsste versuchen, mit verschiedenen Angeboten diese Bedürfnisse möglichst umweltbewusst unter einen Hut zu bekommen. „Scaria“ sei jedenfalls flexibel genug, auch solche Simulationen zuzulassen, sagt Tamberg.

Den Direktor des an der Entwicklung beteiligten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (Pik), Johan Rockström, hat die bisherige Arbeit der beiden Informatiker schon überzeugt. Man brauche dringend lebensnahe Modelle, mit denen die Lösungswege für Politik und Technologie gefunden werden könnten, sagt er. „Das Sciara-Projekt ist in diesem Sinne einzigartig. Es holt Bürger an Bord für eine Modellierung des Übergangs zu einer sicheren und gerechten Zukunft der Menschheit“, sagt er. Jetzt aber ist es für Daniel Tamberg und Sebastian Kutscha aber erst einmal wichtig, viele Spender an Bord zu holen, um die erste Version ihrer App zu sichern.

