Potsdamer eCommerce Händler hilft durch die Krise

Potsdam

Dass es irgendwas mit Computern würde, war bei Marian Menzel früh klar. Schon als Kind saß er am Rechner. Damals hießen sie noch Personal Computer und Windows 95 war brandneu. Als junger Mann wollte der aus Wustermark im Havelland stammende Potsdamer wieder vorne mit dabei sein und trug sich 2011 im baden-württembergischen Heilbronn in den neu eröffneten Studiengang eCommerce-Technologie ein. In Potsdam betreibt er seit 2016 die von ihm entwickelte Plattform „PotsdamNights“. Hier präsentiert er sonst aktuelle Veranstaltungen in und um die Landeshauptstadt. In der Corona-Krise lag es für den online-Fachmann Menzel nahe, neu aktiv zu werden, zumal die „ Potsdam nights“ seit dem 16. März etwas dunkel und leise ausfallen.

Rund 40 Betriebe machen schon mit

Seit dem 25. März ist die von ihm mit zwei Kollegen entworfene Seite „www.potsdamliefert.de“ freigeschaltet. 38 Betriebe, Bars, Restaurants und Selbstständige – vom Spirituosenhändler bis zum freischaffenden Schriftsteller – sind schon auf der Seite vertreten und nehmen online Bestellungen an. Sie liefern sie entweder selbst oder per Post aus oder reichen sie im Geschäft über die Theke. Laut Menzel stehen täglich viele weitere Interessenten für einen online-Auftritt auf der Warteliste. Mehr als vier neue kann er aber nicht einpflegen. Aber immerhin schafft er das durch den Shutdown lahmgelegte Händler- und Kneipenleben ein bisschen aufrecht zu erhalten.

„Ich liebe das Stadtleben, ich mag es, mit Leuten zu sprechen und mit ihnen in Bars zu sitzen“, sagt Menzel. Als er dann ab Mitte März sehen musste, wie ein Laden nach dem anderen schloss und auch bei den Restaurants und Kneipen schließlich die Rollläden runtergingen, kam ihm die Idee, seine ecommerce-Kenntnisse einzusetzen. „Ich hatte die Möglichkeit, was zu tun und ich dachte, ich probiere mal was aus.“ Mit seinem Auszubildenden bei der Plattform „PotsdamNights“ und einem weiteren online-Spezialisten setzte er sich am Dienstag, dem 24. März, an den Computer, am nächsten Tag schon war die Seite mit den ersten Händlern online.

Hunderte Bestellungen gingen ein

„Wir hatten seit der Eröffnung insgesamt 370 Bestellungen über die Plattform“, sagt Menzel. Darunter sind auch ungewöhnliche Angebote. Das Babelsberger Café „Mr.-Mrs-Klitzeklein“ stellt ganze Mittagessen für Familien zum Abholen zusammen, die Bar Fritz’n im Zentrum liefert fertig gemixte Cocktails in Flaschen frei Haus und die Eiswürfel gleich mit dazu und die Waikiki-Burger kann man online bestellen und dann in der Dortustraße pünktlich abholen – mit gebührendem Sicherheitsabstand.

„Ich bin superbegeistert, dass Marian das angestoßen hat“, sagt die Geschäftsführerin von Waikiki-Burger, Beatrice Klabuhn. Sie war von Anfang an mit dabei, als ihr Bekannter von seiner Idee erzählte. Der Burger-Imbiss mit dem exotischen Angebot hat zwar schon immer online-Bestellungen entgegengenommen, aber durch die neue Plattform bekam dieses Modell nochmals Schub. „Wir hatten am Samstag und Sonntag von 17 bis 19.30 Uhr 20 bis 30 Bestellungen online“, sagt Klabuhn.

Selber auszuliefern rechne sich für ihren Betrieb zwar nicht, aber die Selbstabholung werde unglaublich gut angenommen. „Ich glaube, für viele Leute ist es jetzt ein Highlight, mal rauszukommen, Essen abzuholen und einen kleinen Schwatz zuhalten“, sagt Klabuhn Insofern laufe es trotz der Schließung des Lokals für Waikiki-Burger ganz gut.

Das Modell hat aber Grenzen. Der Gründer der Spirituosen Manufaktur Beelitz ( Potsdam-Mittelmark), Thomas Häberer, ist auch auf der Plattform. Trotzdem könne das Online-Geschäft seinen sonstigen Verkauf nicht ersetzen. „Ich würde mal sagen, ich habe einen Rückgang von 90 Prozent“, sagt Häberer. Nicht nur die Läden, sondern auch die Bars und Restaurants seien zu. Deren Bestellungen machten neben Auftragsanfertigungen den Hauptanteil seiner Einnahmen aus.

Allerdings meldet umgekehrt Menzel, dass von den 150 selbstgebrannten Spirituosen, die ihm Häberer für den Online-Verkauf vor vier Wochen lieferte, der Großteil schon verkauft worden ist. Insofern kann die neue Plattform den gewaltigen Einbruch des regulären Vertriebs zuminhdest ein bisschen abfedern.

Online soll regulären Handel stützen

Das analoge Wirtschaften will Marian Menzel trotz seiner eCommerce-Ausbildung auch keineswegs durch online-Dienste aushebeln. Im Gegenteil. „Ich glaube, dass wir gemeinsam den Handel stärken und gegen Riesen wie Amazon gegenhalten können“, sagt er. Wäre es zum Beispiel nicht gut für eine Bäckerei, wenn Berufstätige online ihr Lieblingsbrot vorbestellen und es abends kurz vor Ladenschluss abholen könnten, wo es sonst längst ausverkauft ist?

Insofern freut sich auch Menzel trotz „ Potsdam liefert“, wenn der Corona-Shutdown wieder beendet ist und er städisches Leben und Handel auch wieder analog genießen kann. Das müsse übrigens nicht einmal das Ende der Plattform bedeuten. Menzel spielt mit dem Gedanken, sie weiter zu betreiben, zumal inzwischen auch Händler von außerhalb nach einem Auftritt fragen. „Ich muss sehen wie das zeitlich läuft.“ Jetzt aber sollten möglichst bald wieder die Läden öffnen, findet Menzel. „Ich müsste ja auch mal wieder zum Friseur.“

Von Rüdiger Braun