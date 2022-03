Potsdamer über 67 Jahre Ehe: „Die Liebe ist einfach noch da" 

Potsdam

Ein Eckhaus mit dunklen Fensterläden in Potsdam Nedlitz. Im ersten Stock fährt Anita Schulze Heidelbeerkuchen und Kaffee auf. Neben ihr am Tisch sitzt ihr Mann Gerhard Schulze. Die beiden haben ihr ganzes Leben miteinander verbracht und wirken doch wie frisch verliebt. Mit der MAZ haben sie über ihre Liebe gesprochen.

Herr und Frau Schulze, Sie sind jetzt 67 Jahre zusammen. Wie hält man es so lange zusammen aus?

Anita Schulze: Ja, wie hält man das aus?

Gerhard Schulze: Manchmal gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, aber ansonsten halten wir immer zusammen. Und jetzt brauche ich meine Frau mehr denn je.

Anita Schulze: Das stimmt, im Moment muss ich noch mehr für dich mitdenken.

Gerhard Schulze ist vor drei Jahren an Demenz erkrankt. Manchmal wird es in seinem Kopf „nebelig“, wie er sagt. Dann legt seine Frau ihm schnell die Hand auf den Arm und beendet die Sätze für ihn.

Was würden Sie sagen, macht Ihre Liebe aus?

Anita Schulze: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir denken einfach immer das Gleiche. Ich weiß genau, was er denkt. Das war von Anfang an so.

Gerhard Schulze: Das stimmt. Sie kann Gedanken lesen, sag ich immer.

Anita Schulze: Wir haben immer an einem Strang gezogen, hatten die gleichen Ziele. Es war nicht so, dass der eine gespart hat und der andere das Geld ausgegeben hat. Wir haben uns einfach gut verstanden. Und wenn es mal Zwistigkeiten gab, abends im Bett war immer alles vorbei.

Anita und Gerhard Schulze sind seit 67 Jahren verheiratet. Quelle: Julius Frick

Wer macht nach einem Streit den ersten Schritt?

Anita Schulze: Beide.

Gerhard Schulze: Das stimmt, lange zerstritten waren wir nie. Das hätte auch gar nicht funktioniert, wegen des Betriebs.

Anita Schulze: Wir mussten ja beide immer arbeiten. Die kurze Zeit, die wir zusammen hatten, wollten wir es dann auch schön miteinander haben.

Bevor er in Rente ging, war Gerhard Schulze jeden Morgen oft schon um 4 Uhr auf den Beinen, um den Hof seiner Eltern zu bewirtschaften. Neben Feldern besaß die Familie Hühner, Enten, Schweine und Kühe. Anita Schulze arbeitete während der Woche als Schreibmaschinen-Mechanikerin, an den Wochenenden half sie ihrem Mann auf dem Hof.

Wie sah das denn aus, wenn Sie es sich schön gemacht haben?

Gerhard Schulze: Zeit war eigentlich immer wenig. Wenn wir mal zu Hause waren, gab es auch immer etwas zu tun. Der Garten musste ja auch gemacht werden.

Anita Schulze: Ab und zu sind wir zum Tanzen oder ins Kino gegangen. In Nedlitz gab es ein Landkino, da hat mein Mann damals die Karten abgerissen, als wir uns kennengelernt haben.

Erinnern Sie sich noch an einen Film, den Sie damals zusammen gesehen haben?

Gerhard und Anita Schulze (gleichzeitig): Sie tanzte nur einen Sommer.

Gerhard Schulze: Wir sind selten in den Urlaub gefahren. Das ging nicht, wegen der Arbeit auf dem Hof.

Anita Schulze: Ja, die Arbeit kam immer als erstes, dann kam die Liebe und dann war die Zeit immer um. Aber manchmal sind wir auch an die Ostsee gefahren, nach Rügen. Dann sind wir für ein Wochenende mit dem Motorrad los, während die Schwiegermutter auf den Sohn aufgepasst hat. Das war schön.

Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich kennengelernt haben? War es Liebe auf den ersten Blick?

Anita Schulze: Wegen seines Aussehens ist er mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich: Der hat so ein langes Gesicht, das ist gar nicht mein Typ.

Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das heute hören, Herr Schulze?

Gerhard Schulze: Gar nüscht. Das gehört im Leben dazu.

Anita Schulze: Das weiß er ja auch, das habe ich im doch damals erzählt. Wir sind nicht nach Schönheit gegangen, sondern eher nach dem Charakter.

Gerhard Schulze: Das stimmt. Sie hat einen gutmütigen Charakter. Sie will nicht gleich zanken.

Anita Schulze muss heute oft für ihren Mann mitdenken, der vor drei Jahren an Demenz erkrankt ist. Quelle: Lena Köpsell

Die Schulzes haben sich 1954 auf einem Maskenball in Nedlitz kennengelernt, er war damals 21 und sie 20 Jahre alt. Die beiden tanzen den ganzen Abend miteinander. Ein Jahr später wird Anita Schulze schwanger. Die beiden heiraten, Anita Schulze zieht zu ihrem Mann und ihren Schwiegereltern auf den Hof. Dort leben die beiden bis heute.

Wie hat sich Ihre Liebe über die Jahre verändert?

Anita Schulze: Ich bin ganz ehrlich: Früher haben wir häufig miteinander geschlafen, auch trotz der ganzen Arbeit. Manchmal haben wir abends nach dem Heuwenden auf dem Feld noch ein Nümmerchen geschoben.

Gerhard Schulze: Das stimmt, was sie sagt.

Wie wichtig ist Sex für eine gute Ehe?

Anita Schulze: Was soll ich da sagen? Wenn sich alle einig sind und es hinhaut, dann ist das gut. Jetzt im Alter ist das anders.

Wie hat die Krankheit Ihre Beziehung verändert?

Anita Schulze: Ich musste mich umstellen und er hat die Krankheit. Das ist nicht so einfach. Aber wir sind so viele Jahre zusammen, da kann ich jetzt nicht einfach … Die Liebe ist einfach noch da, was soll’s. Ich hab schon ein paar Mal zu ihm gesagt: Weißte was, wir sterben beide zusammen.

Gerhard Schulze Wenn das klappen würde, habe ich nichts dagegen.

Sie wirken immer so einig. Gibt es auch Marotten des jeweils anderen, die Sie auf die Palme bringen?

Anita Schulze: Er braucht es immer ganz ordentlich. Das war schon früher so. Wehe, es liegt ein Fussel rum oder die Dinge sind nicht an ihrem Platz. Ich weiß, was er gleich sagen wird: Dass ich zu viel meckere.

Gerhard Schulze: Ja, das ist das richtige Wort.

Anita Schulze: Ich muss ja manchmal etwas meckern. Sonst wird das ja nichts.

Gerhard Schulze: Naja, ich habe nur manchmal keine Einfälle mehr, wenn alles vernebelt ist. Dann streiten wir uns manchmal, dann geh ich einfach weg.

Anita Schulze: Oder ich! Aber abends sind wir wieder vertragen. Wir sind eben wie …

Gerhard Schulze: ...zusammengeschweißt.

Das heißt, Sie können gar nicht mehr ohne einander?

Anita Schulze: So ist es. Wir sind zusammen, das geht nicht anders. Das wird mir schwerfallen, wenn er mal weg ist. Da werde ich ganz tief fallen. Der Arzt hat neulich zu mir gesagt: Machen Sie sich noch eine schöne Zeit. Das nervt, so was zu hören. Das tut weh.

Gab es mal einen Punkt, an dem Sie sich fast getrennt hätten?

Gerhard Schulze: Das kam nie vor. Keiner hat von uns hat je gesagt: Wir lassen uns jetzt scheiden. Nicht einmal im Streit.

Anita Schulze: Nein, nie. Von Scheidung war nie die Rede. Deswegen habe ich ja gesagt: Abends im Bett war alles wieder gut.

Welchen Tipp haben Sie, damit eine Liebe lange hält?

Anita Schulze: Die Menschen heutzutage geben zu schnell auf. Jeder muss mal zurückstecken. Wie man so schön sagt: Der Klügere gibt nach. Wenn man sich noch liebt, dann sollte man dafür kämpfen. Gerhard war mein Erster und mein Einziger. Was sollen denn andere Männer anderes haben, als mein Gerhard? Ich glaube, ich habe da nichts verpasst.

Gerhard Schulze lacht laut.

Anita Schulze: Na, ist doch wahr!

Von Interview: Lena Köpsell