Potsdamer Muslime traurig über einsamen Ramadan

Potsdam

Noch bis zum Abend des 23. Mai geht der diesjährige Ramadan, der am Donnerstag, 23. April, begonnen hat. Ähnlich wie für die Christenheit das Osterfest 2020 wird vermutlich auch für die Muslime dieser Fastenmonat mitten in der Coronakrise in schmerzlicher Erinnerung bleiben. Denn besonders das abendliche Fastenbrechen mit dem gemeinschaftlichen Tarāwīh, den Gebeten, die Sunniten im Ramadan täglich nach dem Nachtgebet in den Moscheen vollziehen, ist auf das Gemeinschaftserlebnis ausgerichtet.

Noch nie so einen Fastenmonat erlebt

„Wir haben noch nie so einen Ramadan erlebt“, sagt denn auch Kamal Mohamad Abdallah, erster Vorsitzender des Vereins der Muslime in Potsdam. „Die Muslime sind sehr traurig, dass sie kein Tarāwīh in der Moschee sprechen können.“ In der Alfaruk Moschee Am Kanal 61, wo in den vergangenen Jahren abends zum Fastenbrechen um die 100 Leute zusammenkamen, gemeinsam aßen und die elf Gebete des Tarāwīh verrichteten, herrscht schon seit Wochen gähnende Leere – und das wird sich auch während dieses Fastenmonats nicht ändern. Der Vorstand hat den Mitgliedern geraten, den Fastenmonat zu Hause bei den Familien zu verbringen.

Anzeige

„Wir haben den Leuten auch gesagt, dass sie keine Gäste empfangen und unter sich bleiben sollen“, erklärt Abdallah. Die Abstand- und die Hygieneregeln, die für alle Menschen gelten, blieben auch für die Muslime und während des Fastenmonats gültig. „Es geht um unsere Sicherheit.“ Natürlich sei es traurig, dass die Feierlichkeiten nicht wie üblich in der Moschee stattfinden könnten. Damit geht es den Potsdamer Muslimen wie vielen der insgesamt 1,6 Milliarden Muslime weltweit. Denn auch in islamisch geprägten Ländern haben die Regierungen harte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Selbst in Saudi-Arabien, Ägypten oder der Türkei sind die Moscheen geschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Verein der Muslime in Potsdam hatte sich gleich am 16. März den allgemeinen Sicherheitsregeln angeschlossen. In einer Mitteilung des Vereins heißt es: „Von staatlichen Institutionen, über zivile Organisationen und Gemeinschaften bis hin zu jeder einzelnen Person haben wir alle die gemeinsame Aufgabe wie auch die Pflicht, unseren Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie zu leisten.“ Der Verein hatte ab dem 20. März alle Freitagsgebete ausgesetzt. Das Mittagsgebet sei ein akzeptierter Ersatz für das Moscheegebet.

Moschee soll auch im Mai zu bleiben

Adallah will nicht einmal ab dem 4. Mai, von wo an in Brandenburg wieder Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt sein sollen, auf eine Öffnung der Potsdamer Moschee drängen. Dabei wäre das laut Kulturministerium durchaus möglich. Zeremonien mit bis zu 50 Personen können von da an unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auch in Moscheen durchgeführt werden. „Das gilt auch für den Ramadan und damit verbundene religiöse Handlungen, wie das Fastenbrechen“, teilt Sprecher Stephan Breiding mit.

„Höchstens 50 Leute mit einem Abstand von einem Meterfünfzig geht bei uns nicht“, sagt dazu Abdallah. „Wir beten in der Moschee üblicherweise Schulter an Schulter.“ Daher wolle die Potsdamer Gemeinde abwarten, bis sich die allgemeine Pandemielage beruhigt habe. „Wir müssen durchhalten“, sagt er.

Die Potsdamer Gemeinde ist auch nach Einschätzung des Kulturministeriums die größte muslimische Gemeinde in Brandenburg. Zahlen über die Mitglieder liegen nirgendwo vor. Laut Abdallah finden sich zum Freitagsgebet zu zwei unterschiedlichen Zeiten insgesamt bis zu 700 Gläubige zusammen. Es gibt auch kleinere Gemeinden in Frankfurt (Oder) und in Cottbus. In Cottbus treffen sich die Muslime in einem Raum, den ihnen die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg als Gebetsraum zur Verfügung stellt. Allerdings ist der Uni-Campus derzeit sowieso geschlossen. Treffen können auch in diesem kleineren Gebetsraum nicht stattfinden.

Seuchen auch zu Mohammeds Zeiten

Der Vorsitzende der Potsdamer Gemeinde ist telefonisch und über Whatsapp ständig mit seinen Gemeindemitgliedern in Kontakt und übt auch weiterhin seelsorgerische Tätigkeiten aus. Obschon sich bei manchen Anrufen schon Ungeduld mit der Situation bemerkbar mache, mahnt er die Mitglieder, sich an die Abstandsregeln der Behörden zu halten. Dies sei durchaus auch nicht unislamisch, findet Kamal Mohamad Abdallah. In der Lebenswelt des Propheten seien viele schlimme Seuchen vorgekommen. „Dann wurde die ganze Stadt abgeschlossen und niemand durfte hinein oder hinaus“, so Abdallah. „Ich erkläre den Leuten, dass sie die Gesetze zur Eindämmung der Pandemie einhalten sollen.“ Das gelte sonst und eben jetzt auch für die Zeit des Ramadan.

Von Rüdiger Braun