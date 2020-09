Potsdam

Der Vorstoß von einflussreichen Potsdamer SPD-Politikern, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Mike Schubert, für den Posten des Vize-Parteichefs in Brandenburg vorzuschlagen, hat eine parteiinterne Personaldebatte losgetreten. Der überraschend deutliche Wahlsieg von Parteichef Dietmar Woidke in der Landtagswahl im Herbst 2019 und die Corona-Pause hatten innerparteiliche Diskussionen zum Erliegen gebracht. Jetzt brodelt es wieder in der SPD.

Ludwig Scheetz : „Wettbewerb ist gut für die Partei“

Unterstützer und Kritiker melden sich zu Wort. „Wettbewerb ist gut für die Partei“, sagt der Landtagsabgeordnete Ludwig Scheetz aus Dahme-Spreewald. „Es ist gut, wenn sich mehrere Personen bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Sozialdemokrat, der seinen Wahlkreis direkt gegen den damaligen AfD-Chef Andreas Kalbitz gewonnen hatte. Bislang hatte nur die Ex-Landtagsabgeordnete Britta Müller ihre Kandidatur erklärt.

Schubert sei „in jedem Fall wichtig im Landesvorstand, egal in welcher Funktion“, sagt Scheetz. Sollte Schubert wirklich auf dem Parteitag am 7. November für den Stellvertreterposten antreten, könne er sich eine Unterstützung des Potsdamers „gut vorstellen“, sagte Scheetz. „Die Frage ist, ob Mike Schubert das selbst will.“

Wie berichtet, hatten der Potsdamer Unterbezirks-Chef David Kolesnyk und der Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung, Daniel Keller, Schubert für einen der beiden Vize-Posten ins Spiel gebracht. Keller ist im Landtag parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion und leitet künftig den von der AfD beantragten Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik.

Schubert selbst hatte auf MAZ-Nachfrage gesagt: „Klar freue ich mich, wenn es für die Vorstandsarbeit der letzten Jahre Wertschätzung gibt. Ich arbeite im Vorstand gern da mit, wo es in der Aufstellung passt und es gewollt ist.“ Ein „Nein“ klingt anders.

Vorstoß war nicht abgestimmt

Nicht alle Sozialdemokraten sind begeistert angesichts der Initiative, den ehrgeizigen 47-Jährigen in den engsten parteiinternen Zirkel zu wählen. „Mich hat das Vorpreschen überrascht“, sagt der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende der SPD in Potsdam, Pete Heuer. Die Sache sei unabgestimmt ins Werk gesetzt worden. „Ich gebe zu bedenken, ob das Signal in Anbetracht der Aufgaben, die vor Mike Schubert stehen, das richtige ist“, so Heuer. Er ist auch Vorsitzender der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung.

Schubert soll „erst einmal Gesellenstück abliefern“

Schubert ist seit zwei Jahren Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Die Stadtverwaltung hat in den kommenden Jahren dicke Bretter zu bohren: Das städtische Klinikum Ernst von Bergmann muss nach dem tödlichen Corona-Ausbruch im Frühjahr neu strukturiert werden, das Landtagsumfeld ist eine riesige innerstädtische Baustelle (auch die nahe Garnisonkirche) und in Krampnitz entsteht ein Wohngebiet für 10.000 Bewohner.

Die Stadtverwaltung soll darüber hinaus einen modernen Campus erhalten. Hinter vorgehaltener Hand sagen mehrere hochrangige Sozialdemokraten, Schubert solle „erstmal ein Gesellenstück abliefern“, bevor er nach Höherem strebe.

Auch Generalsekretär Erik Stohn, selbst Teil des engsten Führungszirkels, stört sich am Prozedere: „Die SPD ist es gewohnt, erst die Gremien zu informieren und dann öffentlich Vorschläge zu unterbreiten“, sagt der Partei-Chefstratege. Insofern sei das Führen einer Personaldebatte „nicht ganz geglückt“. Und weiter: „Wir bereiten in Ruhe den Parteitag am 7. November vor.“

Warum die Personalie Schubert viele Sozialdemokraten beschäftigt: Wer hinter Ministerpräsident Dietmar Woidke einen der beiden Vize-Posten an der SPD-Landesspitze besetzt, kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit für hohe Ämter in Betracht.

Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte zwar im August in der „ Märkischen Oderzeitung“ gesagt: „Ich bin fit und fühle mich konditionell besser als jemals zuvor und mache gerne noch weiter für Brandenburg. Ob ich in vier Jahren erneut zur Landtagswahl antrete, entscheidet sich dann.“ Doch stellt sich die Frage: Wer ist die erste Garde in der sozialdemokratischen Personalreserve?

Konservativer Flügel ist stark in der Partei

Als eine von zwei Vize-Parteivorsitzende hat die selbstbewusste Finanzministerin Katrin Lange einen festen Platz im inneren Machtzirkel. Sie hat in den Koalitionsverhandlungen eine wichtige Rolle gespielt. Allerdings steht sie für den konservativen Flügel der ohnehin konservativen märkischen SPD.

Schubert dagegen hat im linksliberalen Potsdam zuletzt eher linke Themen besetzt. Das gilt etwa für sein Engagement für die Aufnahme von Flüchtlingen – vor dem Brand des Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos sah sich Schubert dort persönlich um.

Bei der Jugend ist die SPD zuletzt schlecht angekommen, die Grünen dagegen punkten erfolgreich. Ein Generationenwechsel an der Spitze ist deshalb schon länger innerparteiliches Gesprächsthema. Nun ist Schubert mit 47 Jahren nicht mehr der „junge Wilde“, als der er eine Weile galt – und der sich wegen offener Kritik an der Debattenkultur in der Landes-SPD vor rund zehn Jahren einen Karriereknick im Innenministerium einhandelte. Doch jung ist ein relativer Begriff in der SPD.

Von Ulrich Wangemann