Präsenzstudium: Bitte nicht noch ein totes Semester

Potsdam

Ein Studium besteht – davon berichten Veteranen gern – aus sehr viel mehr als der Aneignung von Wissen. Deshalb ist die Lage an den Hochschulen des Landes wirklich besorgniserregend: Der Kaltstart ins Corona-Studium hat viele junge Leute in die Vereinzelung getrieben – in einer ihnen oft fremden Umgebung. Studenten stehen weit hinten in der Rangfolge beim Impfen.

Netzwerke? Kaum möglich

Ihnen traut man zu Recht zu, besonders gut mit digitalen Wegen des Lernens zurechtzukommen. Deshalb finden ihre Klagen bislang wenig Gehör. Dass sich am Mittwoch der Landtag mit den Hochschulen beschäftigt, ist ein Hoffnungszeichen. Und das wird dringend benötigt. Normalerweise knüpfen Studenten Netzwerke, die oft ein Leben lang halten – im Hörsaal, auf der Campus-Wiese, in der Kneipe, in Lerngruppen. All das fällt seit gut einem Jahr praktisch aus.

Auslands-Studenten in Isolation

Was diese schon für Einheimische schwierige Isolation für ihre Kommilitonen aus dem Ausland bedeutet, kann man sich ausmalen: Sie sitzen allein in ihren Wohnheimen. Die Gruppe der Ausländer ist groß: An der Viadrina in Frankfurt (Oder) beträgt deren Anteil ein gutes Viertel, in Cottbus kommt gar jeder dritte Student aus dem Ausland. So beißen sich Brandenburgs Studentinnen und Studenten bislang durch, viele haben ihre Jobs eingebüßt. Viel länger halten sie das nicht aus.

Von Ulrich Wangemann