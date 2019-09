Wolfgang Blasig (SPD) im Interview: „Größere Schnittmengen mit der CDU“

Potsdam

Die Sondierungen zu einer Koalition in Brandenburg befinden sich in der entscheidenden Phase. Die Landkreise erwarten viel von der neuen Landesregierung – ein Gespräch mit dem Präsidenten des Landkreistages, Wolfgang Blasig ( SPD, Landrat von Potsdam-Mittelmark).

In welcher Konstellation sehen Sie die Interessen der Landkreise am besten aufgehoben – Rot-Rot-Grün oder Kenia?

Die Verhandlungen sind schwierig, aber ich sehe mit Kenia die meisten Schnittmengen zu den Forderungen des Landkreistages Brandenburg.

Ist der alte Streit der Landkreise mit der rot-roten Koalition um eine striktere Asylpolitik ausschlaggebend?

Wir fordern seit Langem eine längere Unterbringung von Asylbewerbern in zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes – sie sollen erst auf die Kommunen verteilt werden, wenn ihr Verfahren abgeschlossen ist und sie wissen, ob sie eine Bleibeperspektive haben. Die Bundesebene hat den Weg dazu freigemacht, die Frist von derzeit maximal sechs Monaten auf zwei Jahre auszudehnen. Mit den Linken in Brandenburg war das bislang nicht möglich.

Eine zentrale Abschiebeeinrichtung ist ebenfalls eine Forderung der Landkreise – eine Idee aus Bayern, die bei der Linken keine Zustimmung findet.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales ist dort Motor gewesen, wurde aber immer wieder ausgebremst durch das von der Linken geführte Finanzministerium. Sonst hätten wir eine solche Einrichtung schon lange. Es ist ganz wichtig, dass Abschiebungen zentral durch das Land vorgenommen werden, das wäre wirksamer als die Abschiebungen durch die einzelnen Landkreise wie bisher – der Erfolg ist dort sehr wechselhaft. All das ist beschlossen, stockt aber. Wir erwarten von einer neuen Landesregierung, dass dies zügig umgesetzt wird.

Sie unterstellen, das Finanzministerium würde einen Auftrag nicht umsetzen?

Ich unterstelle das nicht, ich sehe nur die Fakten: Es gibt eine Beschlusslage, aber es ist nichts passiert. Wir drängen darauf, dass der Staat Recht und Gesetz durchsetzt. Menschen ohne Bleibeperspektive müssen zurückgeführt werden. Das ist eine klare Forderung des Landkreistages. Sächlich, personell und baulich muss das jetzt umgesetzt werden.

Die Wohnungspolitik ist ein weiteres wichtiges Feld in den Sondierungen. Die Linke geht am weitesten und fordert die Gründung einer eigenen Landeswohnungsgesellschaft, um den Wohnungsbau zu forcieren. Was halten Sie davon?

Da schaut mir ein bisschen Sozialismus à la Katrin Lompscher (Linken-Senatorin für Stadtentwicklung und Bauen in Berlin – die Red.) um die Ecke. Wir haben im Land Brandenburg leistungsfähige Wohnungsgesellschaften. Sie sind in der Lage zu investieren. Die finanzielle Unterstützung seitens des Landes ist sehr bürokratisch und hemmt dadurch – das kann man besser machen. Was besonders wichtig ist: Die Kommunen müssen neue Bauflächen erschließen können. Dazu müsste der gemeinsame Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion geöffnet werden. Er sieht Fesseln in der Peripherie vor. Die werden wir nie akzeptieren. Wo die Schiene hinkommt, muss die Ausweisung von neuen Bauflächen möglich sein. Kremmen ( Oberhavel) zum Beispiel ist deutlich begrenzt, obwohl es eine Bahnverbindung und eine funktionierende Innenstadt hat. Dort wäre Vieles möglich. Doch der Landesentwicklungsplan trägt zu sehr Berliner Züge – dort macht man den Bezirken gern bis auf den Quadratmeter Vorschriften. Das blockiert – auch emotional – derzeit den ländlichen Raum. In einer Koalition der Mitte – also Kenia - sehe ich solche Forderungen leichter umsetzbar.

Die CDU fordert ein Lausitz-Ministerium. Was halten Sie davon?

Ich habe nichts dagegen, wenn es ein Ministerium der ländlichen Entwicklung und der Lausitz ist. Das Land Brandenburg besteht nicht nur aus der Lausitz, sondern aus vielen ländlichen Räumen. Ideen, die man in der Lausitz entwickelt, müssen abgewandelt auch für Prignitz und Uckermark, Havelland und die Oderregion sinnvoll sein.

Ticken Ihre Amtskollegen in den Landkreisen ähnlich wie Sie?

Die Landräte gehören mehrheitlich der SPD und der CDU an. Aus dieser Konstellation heraus bietet sich eine Zusammenarbeit von SPD und CDU an. Ich persönlich habe große Bedenken, ob mit Rot-Rot-Grün die Forderungen des Landkreistags in wichtigen Teilen umsetzbar sind. Größere Schnittmengen sehe ich in einer Koalition der Mitte. Zehn Jahre lang war die CDU als Partei der konservativen Mitte in der Opposition. Nunmehr bietet sie sich an, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Damit sollte man nicht leichtfertig umgehen. Ich würde nicht ohne Weiteres empfehlen, eine so große Wählerschaft in die Opposition zu schicken – neben Freien Wählern und AfD. Zumal das Wahlergebnis deutlich macht, dass bürgerliche Zweitstimmen für die SPD geborgt waren, um einen Sieg der AfD zu verhindern.

Von Ulrich Wangemann