Praktikum im Lockdown: Berufsalltag via Skype

Dreimal die Woche setzt sich Andrea Vock mit ihren beiden Schülerpraktikantinnen zusammen. Dann klappt sie ihren Laptop auf, startet eine Online-Konferenz und winkt in die Kamera.

Andrea Vock ist Unternehmerin, leitet seit 30 Jahren eine erfolgreiche Werbeagentur in Potsdam und bietet in diesem Jahr virtuelle Praktika an. Eine Idee, die aus der Frage entstand, wie Ausbildung möglich ist – trotz Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen.

Was macht eigentlich ein Art-Director?

Momentan lernen zwei Schülerinnen bei Vock. Auf dem Stundenplan stehen die Grundlagen der Werbeindustrie: Wie präsentiere ich eine Idee, wie könnte ein Unternehmenslogo aussehen und was macht eigentlich ein Art-Director? Statt in der Agentur, treffen sich Vock und ihre Praktikantinnen online. Dreimal die Woche, für jeweils 45 Minuten. Dann vergibt Vock neue Aufgaben und schaut sich an, was ihre Schützlinge in den letzten Tagen erarbeitet haben.

Ein Praktikum via Skype, kann das funktionieren? Ihre Lehrer seien erst skeptisch gewesen, erzählt die 14-jährige Alesia Ulmke, die ein Gymnasium in Potsdam besucht. Das habe sich aber gelegt, sagt Ulmke. Auch ihre Praktikumskollegin, die 14-jährige Helene Wrase hat sich schnell an die regelmäßigen Online-Treffen mit Andrea Vock gewöhnt. „Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Platz bekommen habe“, sagt Helene. Einige ihrer Klassenkameraden hätten nicht das Glück gehabt. „Die haben Absagen bekommen, wegen Corona.“

Viele Praktika werden abgesagt – wegen Corona

Viele Praktika würden momentan nicht stattfinden, sagt Wolfgang Spieß, Geschäftsführer im Bereich Bildung der IHK Potsdam. „Die aktuelle Lage stellt viele Unternehmen vor eine enorme Herausforderung.“ Die Nachwuchsausbildung komme da gerade zu kurz, sagt Spieß. Da seien Online-Praktika eine gute Alternative, wenn auch kein Ersatz für eine praktische Tätigkeit.

Andere Unternehmen sollen nachziehen

Andrea Vock ist begeistert von den neuen Möglichkeiten, die ihr die Online-Tutorials bieten und hofft, dass auch andere Unternehmen bald nachziehen. „Es ist eine Herausforderung, aber wir müssen auch etwas Gutes aus der Krise ziehen“, sagt Vock. Für die kommenden Monate möchte die Unternehmerin ihre Online-Tutorials sogar noch ausweiten, an Schulen. So könnten ganze Klassen Einblicke in Unternehmen bekommen, sagt Vock.

Von Gesa Steeger