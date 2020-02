Tesla will eine Fabrik in Brandenburg bauen und dafür bedarf es ein geeignetes Grundstück. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich dessen Kaufpreis auf knapp 41 Millionen Euro. Das soll nun geprüft werden.

Tesla will in Grünheide ein Werk bauen, in dem ab Juli 2021 jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle vom Band rollen sollen. Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa