Die weltweit stark angestiegenen Preise für Holz und weitere Rohstoffe schlagen voll auf Industrie und Handwerk in Brandenburg durch. Robert Wüst, Präsident des Handwerkskammertages Land Brandenburg, hat bei einem Treffen mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch davor gewarnt, dass „die explosive Preisentwicklung und die Materialknappheit als echter Hemmschuh für eine konjunkturelle Erholung nach Corona auch in Brandenburg“ wirken könnten. Baustopps und Kurzarbeit seien bereits im Gespräch, sagte Wüst. Die Betriebe sähen sich mit einer „Marktverwerfungen konfrontiert, wie wir sie seit 30 Jahren nicht erlebt haben“, so Wüst.

Hintergrund: Seit Jahresanfang haben sich die Preise für wichtige Baumaterialien teilweise verdoppelt. Viele Holzprodukte und Dämmstoffe etwa haben sich laut Handwerkskammer Potsdam um mindestens 30 bis 50 Prozent verteuert, außerdem kosten Regenrinnen, Wasserrohre und andere Baumaterialien deutlich mehr seit Jahresbeginn.

Dachlatten sind plötzlich doppelt so teuer

Bei gängigem Bauholz haben sich die Preise laut dem Landesinnungsmeister der Zimmerleute, Andres Graf, teilweise verdoppelt. So habe der Kubikmeterpreis für genormte Balken einen Sprung von 370 auf mehr als 700 Euro gemacht. Nach Berichten von Dachdeckern stieg der Preis für einen Meter Dachlatte von rund 80 Cent auf knapp zwei Euro.

Für Kunden und Auftraggeber werden die unkalkulierbaren Preise laut Handwerkskammer-Präsident Wüst Folgen haben. Sie müssten sich darauf einstellen, dass in Verträgen bald so genannte Preisgleitklauseln Einzug finden dürften. Das heißt: Für Baumaterialien werden dann flexible Preise vereinbart. Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig appellierte ans Land, bei öffentlichen Aufträgen die Situation zu berücksichtigen und flexiblen Preisvereinbarungen zuzustimmen. Sonst blieben die Handwerker mit den Mehrkosten im Regen stehen.

Angesichts der in der Krise teils aufgebrauchten finanziellen Reserven der Betriebe fordert Wüst „Unterstützung vom Land“. Er sehe die „Notwendigkeit eines Neustartprogramms, um aus der Krise zu kommen und auch, um der sich zuspitzenden Lage am Bau entgegentreten zu können.“

Handwerker können Aufpreis nicht komplett weiterreichen

Laut einer Ende April veröffentlichten Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Potsdam können die Betriebe die Aufpreise nicht eins zu eins an die Kunden durchreichen: „Fast zwei Drittel (63 Prozent) der Betriebe berichten von gestiegenen Einkaufspreisen, die aber nur von gut einem Drittel (36 Prozent) an ihre Kunden weitergegeben wurden“, heißt es in der Analyse.

„Aktuell sind Preissteigerungen von rund 20 Prozent innerhalb eines Tages möglich“, sagt Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau. „Die Bauunternehmen bleiben darauf sitzen, wenn sie die Übernahme der Preissteigerungen nicht vertraglich mit den Bauherren vereinbart haben. Eine solche Situation kann für die Firmen existenzbedrohend sein.“

USA und China kaufen europäisches Holz

Nach Einschätzung von Fachleuten ist eine Kombination verschiedener Ursachen für die Verknappung der Baustoffe verantwortlich: US-amerikanische und chinesische Firmen kaufen zu hohen Preisen europäisches Holz, weil die Wirtschaft dort wieder anläuft. Gleichzeitig ist die wegen Corona heruntergefahrene Transportlogistik noch nicht auf die hohe Nachfrage vorbereitet.

Die Pandemie hat außerdem hierzulande einen Bauboom ausgelöst, da viele Bauherren die Krisenmonate für Bau- und Modernisierungsarbeiten genutzt haben. Zuletzt war wegen der Kollision eines Containerschiffs der wichtige Suezkanal verstopft.

Baupreise gehen seit Jahresbeginn durch die Decke

In der Folge sind die Baupreise allgemein in die Höhe geschossen. Nach einer Erhebung des Bauindustrieverbands Ost sind in Brandenburg die Baupreise allein im ersten Quartal 2021 bei Wohngebäuden um 5,6 Prozent gestiegen, bei Bürogebäuden um 5,7 Prozent. Der Anstieg fällt stärker aus als in Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Vergleichswert ist das erste Quartal des Vorjahrs.

Von Ulrich Wangemann