Potsdam

Bauen hat sich in Brandenburg im Jahr 2019 erheblich verteuert. Wie der Bauindustrieverband Ost auf Basis neuer Zahlen vermeldet, gingen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent pro Quadratmeter nach oben. Für neu gebaute Eigenheime in Brandenburg betrage der Aufschlag mehr als neun Prozent.

Ein wesentlicher Grund ist die Verteuerung von Grund und Boden, die Baukosten seien an dem Höhenflug nicht schuld. Bauland in Brandenburg legte laut dem Bauindustrieverband um sagenhafte 27,4 Prozent zu. Dabei hatten Bauherren bereits 2018 fast zwölf Prozent mehr auf den Tisch legen müssen als 2017. Zu den Gründen für die Entwicklung sagt Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Verbands: „Inwieweit diese Preisexplosion im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse in Berlin und dem damit verbundenen Ausweichen von Investoren nach Brandenburg steht, bleibt abzuwarten.“

Anzeige

Kapitalanleger zieht es ins Umland

Hintergrund: Weil der rot-rot-grüne Senat in Berlin die Möglichkeiten, mit Mietwohnungen viel Geld zu verdienen, drastisch gedeckelt hat, zieht es Kapitalanleger ins Brandenburger Umland, wo die Obergrenzen nicht gelten. Auffällig ist, dass auch die Nettokaltmieten in Brandenburg 2019 kräftig gestiegen sind – bei Neuvermietungen müssen die Bewohner fünf Prozent mehr überweisen als 2018.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Wohnungsneubau in Brandenburg hinkt laut dem Verband hinter dem Bedarf her. Wären zur Unterbringung der Zuzügler in Brandenburg mindestens 10.000 neue Wohnungen jährlich nötig, seien 2018 nur 9800 Wohnungen fertig geworden. Gegenüber 2018 hat sich das Baugeschehen damit verlangsamt. Besonders schleppend verlaufe der Neubau in den kreisfreien Städten Cottbus und Brandenburg/Havel. Die Havelstadt hätte 2019 nach Einschätzung des Verbands 200 neue Wohnungen benötigt, es seien aber nur 92 fertiggestellt worden.

Eine Ausnahme bildet Potsdam, wo mit knapp 1500 neuen Wohnungen der errechnete Bedarf deutlich übertroffen wurde. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wohnungsmarkt in Potsdam durch die Sogwirkung von Berlin und einem hohen Anteil von Zweit- und Ferienwohnungen nicht allein einer demografisch bestimmten Nachfrageentwicklung folgt“, so Verbandssprecher Momberg.

Deutlich weniger Baugenehmigungen

Sorgen macht sich der Bauindustrieverband wegen des Einbruchs bei den Baugenehmigungen. Im ersten Halbjahr 2020 war deren Zahl um ein Fünftel gesunken. Verbands-Chef Momberg vermutet hinter dieser Entwicklung eine Folge der „Debatten zur Einführung eines Mietendeckels“ in Brandenburg, die zur „Verunsicherung der Investoren“ führe. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) dagegen schiebt die Entwicklung zu großen Teilen auf die Corona-Epidemie.

Die BBU-Mitgliedsunternehmen planen laut Chefin Maren Kern für 2020 den Neubau von 1648 Wohnungen, von 2021 bis 2024 sollen noch einmal 4500 dazu kommen – diese Planung stammt aber aus Vor-Corona-Zeiten. Brandenburg hat 2019 rund 10.000 Bürger hinzugewonnen und ist damit das Bundesland mit dem zweithöchsten prozentuellen Zuwachs deutschlandweit. Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat sich der Bestand an Wohnungen im Bundesland Brandenburg seit dem Jahr 2010 um 677.000 auf 1,34 Millionen erhöht.

Von Ulrich Wangemann