Das Ausschluss von Andreas Kalbitz aus der AfD beschäftigt die Kommentatoren vieler deutschsprachiger Zeitungen. Wir haben die interessantesten Beiträge zusammengestellt. Hier geht es zum Kommentar von MAZ-Redakteur Ulrich Wangemann.

Neue Osnabrücker Zeitung: „Bei näherem Hinsehen war es wohl nur ein kleines Scharmützel, was Meuthen gewonnen hat. Denn zum einen wird Kalbitz nun sein Glück vor staatlichen Gerichten suchen. Und zum anderen ist der Brandenburger nur einer von zahlreichen Rechtsextremisten in der Partei. Auch ein Björn Höcke bleibt selbstverständlich weiter Mitglied der Partei. Insofern wird man abwarten müssen, wie der nächste Bundesparteitag der AfD den Bundesvorstand wählt: Gut möglich, dass dann die Rechten über Meuthen triumphieren.

Neue Zürcher Zeitung: „Die Möglichkeit einer Parteispaltung steht weiterhin im Raum; womöglich ist eine solche durch den Entscheid vom Samstag sogar noch wahrscheinlicher geworden. Ob Kalbitz’ Abgang eine Trennung der AfD von rechtsextremen Mitgliedern einleitet, ist fraglich: Sein Gesinnungsfreund Höcke steht innerhalb der Partei unangefochten da. Will Meuthen die Radikalen wirklich loswerden, muss er irgendwann auch den offenen Konflikt mit Höcke und weiteren Rechtsauslegern suchen. Damit ist vorerst nicht zu rechnen: Würde sich der Parteichef derzeit mit dem Thüringer Landesvorsitzenden anlegen, dürfte er sich überheben, zu stark sind die Rechtsextremen innerhalb der AfD.“

Badische Zeitung (Zeitung): „Der Ausschluss von Andreas Kalbitz bedeutet nicht, dass die weniger Exponierten auch weg wären. All jene in der AfD mit einer NPD-Vergangenheit, all jene, die aus rechtsnationalen Burschenschaften kommen – sie sind noch da. Meuthen mag auch einen Unterschied zwischen Kalbitz und Höcke machen, weil der Brandenburger alte Mitgliedschaften aus der Zeit vor der AfD verschwiegen hat, die der Thüringer nicht in der Vita hat. Aber es bleibt eine Tatsache, dass zwischen den beiden ideologisch kein Spalt zu sehen ist. Wofür Andreas Kalbitz steht - Fremdenfeindlichkeit, Verachtung der parlamentarischen Demokratie, platter Nationalegoismus -, all das ist am Samstag nicht aus der AfD ausgeschlossen worden.“

Frankfurter Rundschau: Es wäre eigentlich nicht der Rede wert, wenn extrem rechte Politiker so tun, als hätten sie etwas gegen Rechtsextremisten. Vielleicht ließe sich daraus die Empfehlung an Jörg Meuthen ableiten, nicht nur Andreas Kalbitz aus der Partei auszuschließen, sondern auch sich selbst. Fertig. Was also soll uns interessieren am Streit in der AfD über einen Extremisten, der mal so offen extremistisch war, dass die bürgerliche Fassade der anderen Extremisten bröckelt? Es ist leider deshalb der Rede wert, weil es Meuthen und Co. gelingt, so zu tun, als gäbe es in dieser durch und durch rassistischen Partei so etwas wie einen gemäßigten Flügel.“

Augsburger Allgemeine: „Die AfD ist noch nicht aus dem Schneider. Der Europaparlamentarier Meuthen war nah dran an Kalbitz , nahm selbst an „Flügel“-Treffen teil und muss sich dazu noch erklären. Mit dem Kalbitz-Rauswurf hat die Partei allenfalls teilweise ihr Profil geschärft, neues Wählerpotenzial hat sie sich aber nicht erschlossen.“

„Volksstimme“ ( Magdeburg): Die Entscheidung beendet den Richtungsstreit in der in Teilen rechtsextremen AfD keineswegs, im Gegenteil: Sie vertagt die Auseinandersetzung um deren Kurs nur und vertieft die Differenzen. Vor allem in den östlichen Landesverbänden darf sich Kalbitz der Unterstützung einflussreicher Parteigrößen sicher sein.“

Frankenpost (Hof): „Bedenklich ist, wie rüde die AfD ihre Konflikte auch dieses Mal wieder austrägt. Persönliche Beleidigungen, Worte wie „Verrat“ und „Betrug“ gehören dort zum Standard-Repertoire. Man mag sich nicht ausmalen, wie die AfD mit Andersdenken umspringen würde, wenn sie tatsächlich Macht erlangte.“

Pforzheimer Zeitung: „Die AfD bleibt unabhängig davon, wer diese Auseinandersetzung gewinnt, eine nicht anschlussfähige Partei. Im Moment will sie auch gar nichts anderes sein als ein Sammelbecken des Protestes und des Unmutes. Deshalb hält sie bewusst eine Grauzone nach ganz Rechts offen, vor allem im Osten. Derzeit muss sich kein bekennender Nazi bei seinesgleichen schämen, AfD zu wählen, ebenso kein offener Rassist. Das ist der Sachstand.“

