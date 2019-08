Potsdam

Fakt ist: Die Hohenzollern hießen zunächst gar nicht Hohenzollern, sondern nur Zollern. In der „Weltenchronik“ des Reichenauer Mönches Berthold tauchen im Jahr 1061 die Brüder Wezil und Burchardus „de Zolorin“ auf. Allerdings wusste Berthold nur wenig Fröhliches zu vermelden: Im Kampf seien die beiden gefallen. Schwäbischer Stammsitz der „Zollern“ beziehungsweise ab dem 14. Jahrhundert „Hohenzollern“ war damals die Burg Hohenzollern auf einem 855 Meter hohen Bergkegel.

Doch einige Familienmitglieder zog es in die Ferne: Ende des 12. Jahrhunderts erlangte Graf Friedrich I. von Zollern durch Heirat das Amt des Burggrafen von Nürnberg. Wegen der geografischen Distanz zu den Stammlanden nahmen seine beiden Söhne zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine Erbteilung vor, aus der die beiden bis heute bestehenden Hauptlinien der Hohenzollern hervorgingen: der schwäbische sowie der fränkische nachmals brandenburgisch-preußische Zweig des Hauses.

Von der Kurfürsten- zur Kaiserwürde

„Go East“ hieß es dann im Jahr 1415, als Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg aufgrund seiner Verdienste um den König mit der Kurwürde der Mark Brandenburg belehnt wurde. Jahrhundertelang hatten die Hohenzollern die Kurfurstenwürde inne – prominentestes Beispiel: der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm, der mit seiner Toleranzpolitik Geschichte schrieb. 1701 setzte sich schließlich Kurfürst Friedrich III. in Königsberg als Friedrich I. die Königskrone aufs Haupt.

Sein Enkel Friedrich II. ist bis heute eine der herausragendsten Figuren der Dynastie geblieben. 1740 an die Regierung gekommen, erwarb er sich unter intellektuellen Zeitgenossen Ruhm als „Philosoph auf dem Königsthron“ (roi philosophe). Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, jahrelang andauernde Kriege zu führen, um Preußen Anerkennung als fünfte europäische Großmacht neben Frankreich, Großbritannien, Österreich und Russland zu verschaffen.

Im 19. Jahrhundert erlangten die Hohenzollern schließlich die Kaiserwürde. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und der Gründung des Deutschen Reiches 1871 führte Wilhelm I. den Titel „Deutscher Kaiser und König von Preußen“. Sein Enkel Wilhelm II. musste am 9. November 1918 infolge der Novemberrevolution abdanken. Er lebte anschließend bis zu seinem Tod 1941 in den Niederlanden. Teile seiner Familie blieben jedoch in Deutschland.

Begeisterung für den Faschismus

Auch der vormalige Kronprinz Wilhelm kehrte nach kurzem Exil nach Potsdam zurück, nahm gemeinsam mit Ehefrau Cecilie Wohnsitz im Schloss Cecilienhof – jener Ort, an den die Erben nun heute wieder zurückkehren wollen. Doch dort hing damals bald der Haussegen schief. Wilhelm galt als lebensfroher Dandy, der Liebschaften nicht abgeneigt war. Zumindest finanziell landete man nicht im Armenhaus.

Zur Galerie Vor fast 75 Jahren zogen die letzten Nachfahren der Hohenzollern aus. Die Nachfahren haben nun Anspruch auf ein Wohnrecht in den einst kaiserlichen Gemächern gefordert. Allzu gemütlich dürfte es dort nicht mehr werden.

Am 26. Oktober 1926 wurde das „Gesetz über die Vermögensauseinandersetzung zwischen dem preußischen Staat und den Mitgliedern des vormals regierenden Preußischen Königshauses“ verabschiedet.

Zudem erfolgte 1927 die Gründung der „Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten“. Der Staat Preußen behielt 75 Schlösser, die Hohenzollern bekamen 39 Gebäude und etliche landwirtschaftliche Güter zurück. Politisch begeisterte sich Wilhelm für den italienischen Faschismus.

Streit um Erbfolge

Der Zweite Weltkrieg brachte eine weitere Zäsur im Leben der Mitglieder des Hauses. Wilhelm und Cecilie nahmen Wohnsitz in Hechingen und Bad Kissingen. Ihr Sohn, Prinz Louis Ferdinand senior, wählte für sich und seine Familie den „Wümmehof“ bei Bremen. Im Jahr 1962 schuf er mit dem Bau der „Villa Monbijou“ einen Familiensitz in Berlin. Die Burg Hohenzollern erhielt neue Bedeutung als Ort für Familientreffen, aber auch als Museum, in dem die Geschichte des Hauses einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden kann.

Große Auswirkungen auf das weitere Schicksal der Familie hatte die Erbfolgeregelung: Der vormalige Kronprinz Wilhelm hatte durch Erbvertrag mit seinem Vater, dem exilierten Kaiser Wilhelm II., und seinem Sohn Louis Ferdinand festgelegt, dass jeder Nachkomme vom Erbe ausgeschlossen sei, der „nicht aus einer den Grundsätzen der alten Hausverfassung des Brandenburg-Preußischen Hauses entsprechenden Ehe stammt oder in einer nicht hausverfassungsmäßigen Ehe lebt“.

Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1917. Mit ihm, Wilhelm II., musste 1918 der letzte Hohenzollern-Kaiser abdanken. Quelle: dpa

Damit schieden auch unter den Nachfahren einige in der Erbfolge aus – nur Louis Ferdinands Sohn, Louis Ferdinand jr., hatte hausgesetzmäßig geheiratet. Aus der Ehe mit Donata, geb. Gräfin zu Castell-Rüdenhausen, entstammt der jetzige Chef des Hauses, Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ururenkel des letzten Deutschen Kaisers. Mit dem berühmten goldenen Löffel wurde der Hohenzollern-Spross nicht unbedingt geboren.

Umbettung von Westdeutschland nach Potsdam

Am Anfang seines Lebens stand eine großer Schicksalsschlag. Kurz nach seinem erstem Geburtstag verunglückte sein Vater während einer Wehrübung als Reserveoffizieranwärter tödlich. Georg Friedrich Prinz von Preußen verbrachte seine Kindheit und Jugend wie seine Schwester in Fischerhude bei Bremen. 1994 starb Haus-Chef Louis Ferdinand Sr. – eine jahrzehntelang prägende Gestalt der Familiengeschichte, unter dessen Ägide unter anderem die Umbettung der Särge Friedrichs des Großen und des Soldatenkönigs von Westdeutschland nach Potsdam erfolgt war. Kurz nach der Wende war das ein Ereignis, das international für Aufsehen sorgte.

Nach dem Tod seines Großvaters Louis Ferdinand Sr. wurde Georg Friedrich – kaum 18 Jahre alt – gemäß den Bestimmungen des Hausgesetzes des Hauses Preußen Chef des Hauses. Als Oberhaupt der Familie führt der sehr verbindlich auftretende studierte Betriebswirt die Familiengeschäfte und vertritt die Hohenzollern in der Öffentlichkeit.

2011 hat er Sophie von Isenburg in der Potsdamer Friedenskirche geheiratet. An der Zeremonie konnten dank Fernsehübertragung Zuschauer in ganz Deutschland teilhaben. Mittlerweile hat das Paar vier Kinder und lebt in Potsdam-Babelsberg. Georg Friedrich Prinz von Preußen arbeitete als Unternehmens- und Existenzgründungsberater an der Verwertung von Hochschulinnovationen und gründete selbst die Kgl. Preußische Biermanufactur mit Sitz in Berlin, deren Pilsener-Marke „ Preußens“ in Braunschweig gebraut wird. Kürzlich ist der Sitz der Generalverwaltung des Hauses von Berlin nach Potsdam umgezogen.

Von Ildiko Röd (Text) und Johannes Christ (Grafik)