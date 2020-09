Potsdam

Wer in einer wirtschaftsstarken Region lebt, muss deutlich mehr für seine private Altersvorsorge aufwenden als in einer einkommensschwachen Gegend. Das geht aus einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer hervor, die der MAZ vorliegt.

Die höchste Belastung ist demnach deutschlandweit in Hamburg. Ein heute 40-Jähriger muss dort 5,8 Prozent seines Einkommens beiseitelegen, um seinen Lebensstandard im Alter halten zu können. Dagegen reicht es in der Prignitz schon, wenn man monatlich 3,6 Prozent spart.

Deutliches Wohlstandsgefälle

Die Untersuchung zeigt ein deutliches Wohlstandsgefälle: Wirtschaft, Löhne, Renten und Lebenshaltungskosten entwickeln sich je nach Landkreis unterschiedlich. Und damit ändere sich auch der Vorsorgebedarf für die heute 40Jährigen, die 2047 in Rente gehen.

In der Prignitz können sie beim Renteneintritt mit monatlichen Alterseinkünften aus gesetzlicher Rente und privater Vorsorge mit etwa 1160 Euro (brutto) rechnen. Das sind 700 Euro weniger als im Bundesschnitt. In Oberhavel beziehen künftige Rentner im Schnitt 1530 Euro. In Potsdam prognostiziert die Untersuchung ein Rentenniveau von 1540 Euro, in Potsdam-Mittelmark sogar von 1840 Euro.

Boom-Regionen fordern mehr Vorsorge

Wer in einer Boom-Region lebt, erzielt dabei zwar meist ein höheres Einkommen – und damit eine höhere Altersrente. Die Lebenshaltungskosten fressen diesen Vorteil aber teilweise wieder auf, weshalb Städter oft mehr sparen müssen als Landbewohner, wie Studienleiter Heiko Burret erklärte: „Dieser Mehraufwand geht insbesondere in den boomenden Metropolen mit überdurchschnittlich hohen Wohnkosten einher“, sagte er.

„Gemessen an der Kaufkraft ihrer Einkommen schlagen die monatlichen Sparbeträge bei Stadtbewohnern daher meist stärker zu Buche.“ Da kann es auch nicht schaden, sich einen Alterssitz in einer ländlichen Region zu suchen.

So viel muss man zurücklegen

Deutliche Unterschiede zeigen sich bei dem monatlichen Sparbetrag, der nötig ist, um im Alter eine Versorgungslücke zu vermeiden. In der Prignitz sind die Einkommen vergleichsweise niedrig. Dort lässt es sich aber auch günstig leben. Im Schnitt, so die Studie, reicht dort ein monatlicher Sparbetrag von 100 Euro für die private Vorsorge. In Brandenburg/Havel wären es 120 Euro. Auf dem teuren Pflaster Potsdams mit höheren Mieten müssten die heute 40Jährigen im Monat schon mindestens 180 Euro beiseite legen, um auf eine auskömmliche Rente zu kommen.

Aber auch im boomenden Speckgürtel Oberhavels wären es monatlich 190 Euro. Das entspricht dem Bundesschnitt. Zurück zur teuersten deutschen Stadt Hamburg: Hier sollte man im Monat 310 Euro für die private Vorsorge übrig haben, um im Alter nicht in die Röhre zu schauen.

Monatliche Sparbeträge im Überblick:

Mit der Studie „Regionale Kosten der Altersvorsorge“ hat Prognos ermittelt, wie viel die Menschen in den 401 Kreisen und kreisfreien Städten sparen müssen, um in ihrer Region im Alter ausreichend abgesichert zu sein. Die Untersuchung berücksichtigt die unterschiedlichen Löhne, Renten sowie Lebenshaltungskosten.

Die Studienautoren gehen davon aus, dass zur Sicherung des Lebensstandards 55 Prozent des letzten Einkommens ausreichen. Dieser Wert entspreche in etwa dem durchschnittlichen Nettorentenniveau, das vor der Riester-Reform 2001 galt, heißt es. Seither sei das Rentenniveau schrittweise gesunken. Die Rentner von 2047 können im Schnitt mit 44,7 Prozent ihres letzten Einkommens als Rente rechnen.

Von Torsten Gellner