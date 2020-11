Potsdam

Die Bürger in Brandenburg sind immer seltener überschuldet. Das geht aus dem am Dienstag vorgestellten Schuldneratlas des Unternehmens Creditreform hervor, das Bonitätsprüfungen durchführt und Inkassodienste anbietet. Demnach liegt der Anteil von Menschen, die dauerhaft ihre Schulden nicht zurückzahlen können, nur in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen niedriger als in der Mark. 9,64 Prozent der Brandenburger zählen laut Creditreform zur Gruppe der Überschuldeten. Zum Vergleich: In Berlin sind es 12 Prozent, in Sachsen-Anhalt 12,62 Prozent, deutschlandweit 9,87 Prozent.

Damit hat sich Brandenburg als einziges Bundesland im Ranking um einen Platz nach vorne schieben können – auf Rang vier.

Brandenburg/Havel hat höchste Schuldnerquote

Die höchste Verschuldung im Bundesland weist laut Creditreform die Stadt Brandenburg an der Havel auf, wo mindestens 14 Prozent der Verbraucher als überschuldet gelten. Das sind fast doppelt so viele wie in Potsdam und dem Kreis Potsdam-Mittelmark, der die Havelstadt umschließt. Cottbus und Frankfurt (Oder) weisen immer noch einen Überschuldungsgrad von elf bis zwölf Prozent auf.

Unter allen Landeshauptstädten in Deutschland ist Potsdam hinter dem pfälzischen Mainz jene mit dem geringsten Anteil von überschuldeten Einwohnern. Im Jahr 2020 gelten in der Landeshauptstadt 8,47 Prozent der Einwohner als überschuldet. In Wiesbaden und Saarbrücken etwa sind es doppelt so viele.

Positive Entwicklung seit 2004 in vielen Kreisen

Positiv fallen mehrere Brandenburger Kreise beim Rückgang der Schulden ihrer Bewohner auf. Von den zehn Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland, die im Vergleich zum Jahr 2004 die Überschuldung ihrer Bevölkerung am stärksten reduzieren konnten, sind gleich sechs märkische. Frankfurt (Oder) etwa kletterte in den vergangenen 16 Jahren von Rang 383 im Schuldenatlas auf Rang 268 (insgesamt gibt es 401 Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland).

Barnim, gestartet auf Rang 340, steht heute auf Platz 213. Märkisch-Oderland machte einen Sprung von einem schlechten Platz 335 ins Mittelfeld auf Platz 216. Um 100 Plätze verbessert hat sich Teltow-Fläming, das aktuell auf Rang 247 in Deutschland steht. Das Havelland kletterte von Platz 342 auf 237.

Einen wichtigen Grund für die trotz Corona anhaltende Verbesserung sieht die Auskunftei in den „weiterhin hohen Tarifabschlüssen der vergangenen Jahre“, die die „wichtigste Grundlage für eine weitere Verbesserung der Einkommenssituation der Verbraucher“ bildeten. Außerdem haben laut Creditreform die staatlichen Hilfsprogramme „dazu bei getragen, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte auch in der akuten Krise insgesamt stabil geblieben sind“. Dazu gehört etwa das Kurzarbeitergeld.

Das böse Erwachen kann noch kommen

Die Analysten weisen darauf hin, dass die privaten Haushalte während der ersten Coronawelle „nur unwesentlich weniger Geld zur Verfügung hatten als zuvor“. Nicht zuletzt seien die Schulden wohl auch deswegen nicht extrem angestiegen, weil während des Lockdowns Geschäfte geschlossen und somit Konsum schwer möglich gewesen sei.

Die private Überschuldungsentwicklung allerdings bildet sich erst „zeitlich versetzt über mittlere Zeiträume“ ab, warnen die Autoren des Schuldneratlas. Insbesondere der erneute „Lockdown light“, der bis Ende November andauern soll, mache Prognosen zum Konjunkturverlauf hinfällig. Diese waren zuletzt wieder etwas positiver eingefärbt, nachdem für das dritte Quartal ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 8,2 Prozent ausgewiesen worden war.

Besonders an Ausgaben für Freizeit und Urlaub haben die Bürger laut Creditreform gespart. Mehr Verbraucher hätten angefangen, regelmäßig Geld zurückzulegen. Die Haltung zum privaten Schuldenmachen insgesamt habe sich in den vergangenen Jahren verändert, wegen der Coronapandemie übten sich viele Verbraucher in „Ausgabenvorsicht und Konsumzurückhaltung“.

Gute Wirtschaftslage hat Polster geschaffen

Bundesweit gehören laut Kreditreform 21 der 83 Millionen Bürger in Deutschland zur Gruppe der sogenannten Schulden-Ablehner. Diese Gruppe sei im Vergleich zum Jahr 2016 um mehr als fünf Millionen gewachsen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Mitglieder der Auffassung sind, man solle nur Geld ausgeben, über das man tatsächlich verfügen könne.

Nach den stabilen und günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre seien die „finanziellen Polster der allermeisten Verbraucher zur Bewältigung der ersten Krisenphase gut gefüllt“ gewesen, heißt es im Schuldner Atlas. Dies könne aber nicht davon ablenken, dass der Verdienstausfall der Deutschen mit fast fünf Prozent stärker ausgefallen sei als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.

Von Ulrich Wangemann