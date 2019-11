Angeklagter Geschäftsmann hält sich für unschuldig

Potsdam

Zu Beginn des Gerichtsverfahrens gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Brandenburgischen Boden Gesellschaft (BBG), Frank Marczinek (58), hat der Hauptangeklagte sich für unschuldig erklärt. Der von der Staatsanwaltschaft unterstellte Gewinn für die Angeklagten bei dem Verkauf zweier Landesliegenschaften in Oranienburg und Bad Saarow beziehe sich auf einen nur „theoretisch ermittelten Verkaufswert“, teilte der Anwalt des ehemaligen Geschäftsführers mit. Die Liegenschaften seien schwer kontaminiert gewesen und hätten deshalb jahrelang keine Käufer gefunden, so Anwalt Alexander Ignor.

Anwalt: „Verkauf zum Marktpreis“

„Die Mitarbeiter der BBG haben für das Land Brandenburg einen Verkauf der Liegenschaften jeweils zum Marktpreis in die Wege geleitet. Dabei haben sie die eigens hierfür geschaffenen rechtlichen Vorschriften angewandt“, heißt es in einer vom Rechtsanwalt abgegebenen schriftlichen Erklärung, die er zu Prozessbeginn verteilte.

Marczinek und vier weiteren Mitarbeitern aus der ehemaligen Geschäftsführung der BPG wird Untreue vorgeworfen. Marczinek – ehemals Staatssekretär in der Wende-Regierung von Lothar de Maizière ( CDU) – erwarb im Jahr 2006 den einstigen Staatsbetrieb BBG vom Land Brandenburg. Zweck der Gesellschaft war vor allem die Vermarktung von ehemaligen militärisch genutzten Grundstücken. In dieser Funktion verkaufte die Gesellschaft nach der Privatisierung im Auftrag des Landes die Grundstücke. Dafür sollte sie eine Servicegebühr erhalten.

Die Staatsanwaltschaft wirft nun den Angeklagten vor, es nicht dabei belassen zu haben. Vielmehr sollen sie einen Teil des früheren Flugplatzes Oranienburg ( Oberhavel, 65 Hektar) und eine weitere Liegenschaft bei Bad Saarow (fünf Hektar) unter Wert verkauft haben - und zwar an eine Gesellschaft, an der Marczinek ebenfalls war. Laut Staatsanwaltschaft soll die BBG für die Liegenschaft in Oranienburg 205.000 Euro erhalten haben, das Grundstück sei aber tatsächlich etwa drei Millionen Euro wert gewesen. Bei dem späteren Verkauf habe die Gesellschaft von Marczinek einen Millionengewinn gemacht. Laut Staatsanwaltschaft entgingen dem Land Brandenburg 2,7 Millionen Euro.

Die Grundstückdeals liegen zehn Jahre zurück

Die angeklagten Taten datieren auf die Jahre 2008 und 2009. Wegen Streits um Gutachten und weil andere Verfahren dringlicher waren, vergingen zehn Jahre bis zur Eröffnung des Prozesses.

Der Gerichtsfall gehört zum großen Komplex der Aufarbeitung der Privatisierungswelle nach der Wende. CDU-Mann Marczinek hatte beste Beziehungen in die Landespolitik, galt als enger Freund von Ex-Innenminister Rainer Speer. Marczinek war auch mit einer privaten Gesellschaft mit von der Partie, als das Kasernengelände in Krampnitz bei Potsdam verkaufte wurde. Der Geschäftsmann gehörte wie Speer zum Vorstand des Fußballvereins Babelsberg 03. Anwalt Ignor schreibt zu diesem Hintergrund: „Das Verfahren war von Anfang an durch Spekulationen über mögliche politische Hintergründe belastet.“

Im Zuge der Immobiliengeschäfte wurde auch öffentlich, dass Marczinek in den 1980er-Jahren mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hatte.

Prozess kurz nach Start unterbrochen

Anwalt Ignor spricht von einer medialen Skandalisierung der Vorgänge. Im Fall Krampnitz habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Zu diesem Verkauf hat es einen Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag gegeben.

Der Prozess wurde am Montagvormittag für zwei Stunden unterbrochen, weil die Verteidiger die Besetzung der Gerichtskammer überprüfen wollen. am Mittag soll es weiter gehen.

Von Ulrich Wangemann