Potsdam

In Deutschland bestehen weiterhin massive Einkommensunterschiede. Mehr als 30 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es in den neuen Bundesländern lediglich einen Landkreis, in dem das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen höher als im Bundesschnitt liegt: Potsdam-Mittelmark.

Dort summiert sich das Einkommen im Jahr auf 24.127 Euro, der Bundesschnitt liegt bei 23.706 Euro. Das geht aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft­lichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wird.

Frankfurt (Oder) gehört zu den ärmsten

Spitzenreiter bei der Untersuchung in den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten waren Heilbronn mit 42.275 Euro und der Landkreis Starnberg mit 38.509 Euro. Am niedrigsten war das Pro-Kopf-Einkommen in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Duisburg mit 17.015 Euro beziehungsweise 17.741 Euro.

Frankfurt (Oder) gehört mit 19.118 Euro ebenso zu den 20 bundesweit „ärmsten“ Städten beziehungsweise Kreisen wie Brandenburg/Havel (19.504 Euro) und die Uckermark (19.621). In Potsdam liegt das verfügbare Einkommen bei 22.430 Euro im Jahr, in Dahme-Spreewald bei 22.345 Euro und in Oberhavel bei 22.339 Euro.

Pro-Kopf-Einkommen in Brandenburg

Brandenburg/Havel: 19.504 Euro

Cottbus: 20.157 Euro

Frankfurt (Oder): 19.118 Euro

Potsdam: 22.430 Euro

Barnim: 21.714 Euro

Dahme-Spreewald: 22.345 Euro

Elbe-Elster: 20.214 Euro

Havelland: 21.678 Euro

Märkisch-Oderland: 21.753 Euro

Oberhavel: 22.339 Euro

Oberspreewald-Lausitz: 20.790 Euro

Oder-Spree: 21.690 Euro

Ostprignitz-Ruppin: 20.352 Euro

Potsdam-Mittelmark: 24.127 Euro

Prignitz: 20.497 Euro

Spree-Neiße: 21.472 Euro

Teltow-Fläming: 21.399 Euro

Uckermark: 19.621 Euro

Für ihre Studie haben die Experten Eric Seils und Toralf Pusch auf Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Länder für 2019 und auf neue Daten zu regionalen Preisniveaus zurückgegriffen. Das lässt laut den Forschern einen Vergleich der preisbereinigten Einkommen zu – also unter Berücksichtigung der unterschiedlich hohen Preise zwischen den einzelnen Regionen.

Strukturschwacher Osten

In Regionen mit hohem Einkommen liegen zumeist die Lebenshaltungskosten auch höher. „Die Leute haben dann zwar mehr Geld im Portemonnaie, können sich aber nicht in gleichem Maße mehr leisten“, sagte Toralf Pusch. Doch selbst wenn man die niedrigeren Lebenshaltungskosten in Ostdeutschland berücksichtigt, lägen die Einkommen im Westen um zwölf Prozent höher, ergänzte Eric Seils.

„Die Strukturschwäche des Ostens macht sich bei den Einkommen immer noch bemerkbar“, sagte Seils der MAZ. Die Zentralen der großen Konzerne befänden sich in den alten Bundesländern. Dort fände man auch die Top-Verdiener.

Allerdings sorgt das staatliche System von Abgaben und Transferleistungen wie Kindergeld, Arbeitslosengeld oder Renten für eine Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen den Kommunen. „Vor allem die staatliche Umverteilung korrigiert die Verteilung der realen verfügbaren Einkommen zwischen den Regionen in beachtlichem Umfang“, sagte Seils. In den alten Bundesländern besteht den Angaben zufolge weiterhin ein Süd-Nord-Gefälle. Im Durchschnitt liegt das Einkommen in Bayern und Baden-Württemberg etwa 2.600 Euro höher als im Rest Westdeutschlands.

Die Forscher haben das durchschnittlich verfügbare Pro-Kopf-Einkommen untersucht, bei dem sowohl der Verdienst als auch Einkommen aus Vermögen sowie staatliche Transferzahlungen berücksichtigt wurden. Die Werte fallen mitunter deutlich höher aus als die reinen Gehaltsbezüge, da bei den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Beispiel auch selbst genutztes Wohneigentum als Einkommen beziehungsweise Vermögen gezählt wird.

Von Torsten Gellner