Weiter als 15 Kilometer darf sich in Corona-Hotspots niemand über seine Stadt- und Landkreisgrenze hinaus bewegen. Das gilt schon in Brandenburg und kommt nun auch in Berlin. Aber taugt die Maßnahme überhaupt, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen?

Pro: Eine Einschränkung auf Zeit – und aus Rücksicht

Von Mathias Richter

Die Infektionszahlen steigen rasant. Der zweite Lockdown konnte bislang nicht verhindern, dass sich immer mehr Menschen mit Covid-19 anstecken. Anders als im Frühjahr hat die Schließung von Restaurants und Kultureinrichtungen diesmal noch nicht viel gebracht. Auch geschlossenen Schulen haben bislang noch nicht viel bewirkt. Warum soll nun ausgerechnet die Einschränkung des persönlichen Bewegungsradius auf 15 Kilometer helfen?

Der Grund ist einfach. Viele Menschen sind mittlerweile mürbe, und halten sich nur nachlässig an die strengen Abstands- und Hygieneregeln. Immer drin hocken will niemand. Aber es ist nun mal verantwortungslos, wenn ganze Trupps, wie in den Weihnachtsferien zu Ausflügen aufbrechen und sich auf Rodelpisten zu nahe kommen. Wenn man sich Besuche von Freunden, die man nun mal schon lange nicht gesehen hat, dann eben ausnahmsweise gestattet. Welche Ausnahme? Corona macht keine Ausnahmen. Die Leute bringen sich und andere wissentlich in Gefahr.

Zugegeben: Die 15-Kilometer-Regel ist willkürlich. Und wie sie kontrolliert werden soll, steht in den Sternen. Sie ist deshalb vielleicht eher ein weiterer Appell an die Vernunft. Leute, bleibt zuhause, wo es nur geht! Die eine oder andere Stichprobe durch die Polizei kann diesem Appell vielleicht ein wenig Nachdruck verleihen. Und überhaupt. Wir beklagen uns über 15 Kilometer. In Frankreich durfte man beim ersten Lockdown nicht einmal vor die Tür.

Klarer Fall: Die 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspot-Regionen ist eine weitere Beschränkung unserer Freiheit. Aber es ist eine Einschränkung auf Zeit – aus Rücksicht auf diejenigen, die eine Corona-Infektion nicht so einfach verkraften. Ein bisschen Verantwortung muss eben sein!

Contra: Vollkommen vermessen

Von Torsten Gellner

Die 15-Kilometer-Regel wird am Ende, wenn man Rückschau auf die Pandemie und ihre Bekämpfung hält, wohl die Auszeichnung als unsinnigste aller Maßnahmen erhalten. Es ist eine Mischung aus Verzweiflungstat und Symbolhandlung, zu der die Brandenburger Landesregierung mehr oder weniger gedrängt wurde, weil in Thüringen, Hessen oder im Harz die Ski-Hänge geflutet worden waren. In Brandenburg gibt es eine Ski-Schanze in Bad Freienwalde, zu der sich aber nur vereinzelt Ausflügler verirren, und wegen der es gewiss keine eigene Verordnung gebraucht hätte.

Die 15-Kilometer-Regel wird in dem ganzen Bündel von sinnvollen und notwendigen Maßnahmen am Ende wenig bis nichts zur Pandemiebekämpfung beitragen, und stattdessen zu Ermüdung und Kopfschütteln führen. Ist das Ansteckungsrisiko auf der Skipiste oder beim Spazierengehen an der frischen Luft wirklich so signifikant? Ist es 16 Kilometer von der Kreisgrenze entfernt höher als bei Kilometer 15?

Das Problem der Tagesausflügler betrifft einen überschaubaren Personenkreis, ist örtlich klar begrenzbar und hätte mit ganz einfachen Maßnahmen vor Ort geregelt werden können. So aber müssen jetzt alle bei der Planung ihres Sonntagsausflugs erstmal messen, wo die Grenze zur Ordnungswidrigkeit verläuft und wie hoch die Inzidenz gerade ist.

Das einzig Gute daran ist, dass der Gaga-Radius viele Ausnahmen zulässt: Praktisch werden weitaus weniger Menschen betroffen sein als sich darüber aufregen. Das macht die Sache aber nicht besser. Die Ordnungsbehörden werden sich für die zusätzliche Arbeit sowieso bedanken. Und auch die Juristen. Mal sehen, wie lange die Regel Bestand hat, wenn die Verwaltungsgerichte das Maßband auspacken.

