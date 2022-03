Potsdam

It’s Showtime! Heute werden in Grünheide die ersten Teslas „Made in Brandenburg“ ausgeliefert. Und natürlich wird das entsprechend zelebriert. Mit einer exklusiven Führung durch die „Giga-Fabrik“ für die angereisten Kunden, mit einem Fest auf dem Fabrikgelände, bei dem der Bundeskanzler spricht. Und wer weiß – vielleicht gibt Elon Musk wieder eine Tanzeinlage.

Der exzentrische Konzernchef hätte Grund zur Ausgelassenheit. Er hat es – wieder einmal – allen gezeigt. Mitten im Autoland Deutschland eine Fabrik dieser Größenordnung in Rekordzeit zu errichten, das ist schon eine Ansage. Oder, um in Musk-Dimensionen zu formulieren: eine kleine Marslandung. Bei BMW, Audi und Volkswagen hat die Tesla-Investition jedenfalls zu einer wahrnehmbaren Straffung geführt. Gut so, Konkurrenz belebt das Geschäft.

Vom Abwanderungsland zum Autoland

Grund zum Feiern haben heute auch die Brandenburger. Die Ansiedlung macht das bis dato strukturschwache Bundesland zu einem gefragten Standort für Zukunftstechnologien. Nicht nur Autozulieferer und Batteriehersteller kommen ins Land: Rund um das Thema erneuerbare Energien und Elektromobilität entsteht in Brandenburg eine ganze Wertschöpfungskette. Interessenten melden sich, angezogen vom großen Namen des US-amerikanischen Elektroautoherstellers. Der „Tesla-Effekt“, er wirkt bereits.

Und so könnte Brandenburg, wo in der Vergangenheit einige Investoren teure Großprojekte in den Sand gesetzt haben, doch noch zum Vorzeige-Industrieland werden. Nach der Zeit der Massenarbeitslosigkeit und der damit verbundenen Abwanderung nach der Wende eine verspätete Erfolgsgeschichte. Der Ministerpräsident jedenfalls scheint sich bereits sehr sicher zu sein, wenn er mutmaßt, man werde dereinst unterscheiden zwischen der Ära vor Tesla und der Ära mit Tesla.

Tesla wird kein Selbstläufer

Doch ein Selbstläufer wird das nicht. Wer eine Produktion dieser Größenordnung aufziehen will, braucht Fachkräfte. Dass Tesla ein attraktiver Arbeitgeber ist, steht außer Frage. Aber 12.000 Beschäftigte (so der Plan) müssen erstmal gefunden werden. Und die IG Metall wird sehr genau hinsehen, ob das traditionell nicht gerade gewerkschaftsfreundliche Unternehmen Branchenstandards einhält oder unterläuft.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 500.000 Fahrzeuge pro Jahr sollen in Grünheide vom Band laufen. Und das ist nur die erste Ausbaustufe. Dass die „Giga-Fabrik“ nur zwei Jahre und zwei Monate nach dem Einreichen des ersten Antrags nicht nur fertig gebaut, sondern auch behördlich genehmigt wurde, ist eine Nachricht für sich. Die eigens in Brandenburgs Staatskanzlei eingerichtete „Task Force Tesla“ hat ganze Arbeit geleistet, und damit auch Begehrlichkeiten geweckt: Viele Unternehmen wünschten sich eine derart große Aufmerksamkeit.

Wenn sich zukünftig ähnliche Projekte, auch solche der öffentlichen Hand, ebenfalls in „Tesla-Geschwindigkeit“ realisieren ließen, wäre das ein großer Schritt nach vorn. Die Energiewende beispielsweise könnte durchaus einen Turbo vertragen.

Von Henry Lohmar