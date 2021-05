Der neue Fachkräftemonitor prognostiziert bis 2035 einen erheblichen Bedarf an Arbeitskräften. Aus eigenen Mitteln sei der wegen des demografischen Wandels nicht zu decken. Brandenburg soll nach Willen des Landtags daher stärker um ausländische Arbeitskräfte werben.

