Die Brandenburgischen Sommerkonzerte standen wegen Corona vor der Insolvenz – doch nun starten sie durch, an knapp 40 Standorten mit Stars wie dem Juilliard String Quartet oder dem Musical-Star Anna Maria Kaufmann

Das Juilliard String Quartet aus New York spielt am 12. Juni in Paretz. Quelle: Lisa-Marie Mazzucco