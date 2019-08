Potsdam/Bukarest

Ein Deutscher und vier Rumänen sind verhaftet worden, weil sie Jugendliche in einem Heim für Schwererziehbare in Rumänien misshandelt haben sollen. Das teilte die für organisiertes Verbrechen spezialisierte Einheit der Staatsanwaltschaft (DIICOT) in Bukarest am Donnerstag mit. Sie sollen in dem aus deutschen Staatsmitteln mitfinanzierten Heim im nordwestrumänischen Viseu de Sus Jugendliche als Arbeitssklaven ausgebeutet haben, schrieben die Ermittler weiter.

Die DIICOT teilt weiter mit, dass die Untersuchungshaft auf 30 Tage festgelegt ist. Unter den Verdächtigen befinde sich auch der deutsche Initiator des „Projekt Maramures“. Er war zuvor lange in einer diakonischen Einrichtung im brandenburgischen Fürstenwalde tätig.

Ermittler finden große Menge Bargeld

Das „Projekt Maramures“ ist ein Umerziehungsprogramm, an dem deutsche Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren teilnehmen. Auch Jugendliche aus Brandenburg sollen in Rumänien am Projekt teilgenommen haben. Ein Pädagoge, der mit den Jugendlichen vor Ort Interviews führte, beschreibt die Lage gegenüber der MAZ als nicht Menschenrechtsverletztend.

Lesen Sie dazu auch: Pädagoge bestätigt, dass Brandenburger im Camp waren

Das Umerziehungsprogramm sei nach Angaben der DIICOT vom deutschen Staat finanziell unterstützt worden. Die Angeklagten werden von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, die Gelder nicht für den vorgesehenen Zweck genutzt zu haben. Bei acht Hausdurchsuchungen seien am Dienstag erhebliche Geldbeträge gefunden worden. So seien rund 140.000 Euro bei einem deutschen Verdächtigen und rund 9000 Euro bei einem anderen Verdächtigen aufgetaucht. Woher das Geld stammt, teilt die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Von Jan Russezki/dpa