Prostituierte dürfen wieder Sex anbieten

Potsdam

In vielen Lebensbereichen lockert die Brandenburger Landesregierung die strengen Coronaregeln. Davon ist jetzt auch die Intimsphäre vieler Märker betroffen. Sexuelle Dienstleistungen sind in Zukunft wieder zulässig, wie aus der neuen Umgangsverordnung des Landes hervorgeht, die das Kabinett am Dienstag vorgestellt hat. Es dürfen allerdings nicht mehr als zwei Personen daran beteiligt sein, beide Beteiligte müssen negativ getestet sein beziehungsweise genesen oder geimpft. Außerdem müssen die persönlichen Daten erhoben werden.

Maske ab – beim Sex erlaubt

Außerhalb der Dienstleitung gilt Maskenpflicht – für alle am Sex beteiligten und anderweitig im Raum befindlichen Personen. Damit tut Brandenburg es offenbar Berlin gleich, wo Oralverkehr auch wieder erlaubt werden soll, also auch ein kurzzeitiges Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung.

Keine Freigabe für Partys und Wohnmobile

Eine generelle Freigabe von Prostitution beinhaltet die neue Verordnung gleichwohl nicht. Vielmehr heißt es dort: „Die Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen und die Bereitstellung von Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt.“

Von Ulrich Wangemann