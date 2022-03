Schwedt

Aktivisten von Greenpeace blockieren seit dem frühen Morgen den Haupteingang zur Erdölraffinerie von PCK in Schwedt (Uckermarck). Mit der Aktion protestiert Greenpeace gegen die fossilen Importe aus Russland und die damit verbundene indirekte Finanzierung des Krieges in der Ukraine. „In der Ukraine sterben täglich Menschen in einem Krieg, der mitfinanziert wird durch deutsche Ölimporte“, erklärte eine Greenpeace-Sprecherin in einem auf Twitter verbreiteten Video.

Die Aktion begann nach Angaben der Märkischen Oderzeitung um 5 Uhr früh. Die etwa 20 Aktivisten platzierten Ölfässer und Plakate mit den Slogans „Kein Geld für Krieg“ und „Peace Not Oil“ in der Zufahrt zu der Raffinerie. Blockiert wurden auch zwei Bahngleise, die auf das PCK-Gelände führen.

Russischer Staatskonzern Rosneft hält die Mehrheit an PCK

Die Raffinerie in der Uckermark verarbeitet nach eigenen Angaben jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl und gehört damit zu den größten Verarbeitungsstandorten in Deutschland.

In der Erdölraffinerie PCK kommt Rohöl aus Russland über die Pipeline „Druschba“ „„Freundschaft“) an. Der russische Staatskonzern Rosneft hatte im vergangenen Jahr einen Großteil der Raffinerie PCK in Schwedt übernommen. Rosneft ist der größte russische Ölproduzent. Chef des Aufsichtsrats ist der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder (SPD).

Das Bundeskartellamt hatte Rosneft am 21. Februar – also drei Tage vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine – die Übernahme von weiteren 37,5 Prozent der PCK-Unternehmensanteile erlaubt. Dem Kauf stünden „keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken entgegen“, erklärte die Bonner Behörde seinerzeit.

Habeck will den jüngsten Zukauf von Rosneft stoppen

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Kauf offenbar in letzter Minute stoppen, sein Ministerium hat ein sogenanntes Investitionsprüfverfahren eingeleitet. Sollte der Zukauf nicht unterbunden werden, würde der russische Staatskonzern 91,67 Prozent der Anteile an der Brandenburger Raffinerie halten.

Von MAZonline/tk