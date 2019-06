Seit Frühjahr gibt es in Brandenburg den ersten Flächentarifvertrag Pflege. Doch die Umsetzung ist nicht einfach, es müssen viele Gespräche mit Krankenkassen geführt werden. Die Volksolidarität hat nun in Teltow zu einer Protestaktion aufgerufen – und an Sozialministerin Karawanskij appelliert.