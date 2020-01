Potsdam

Zum Auftakt der Grünen Woche 2020 an diesem Freitag wollen Landwirte erneut in Berlin gegen die Agrarpolitik demonstrieren, weshalb es vor allem in den Morgenstunden auf Brandenburger Straßen erneut zu Behinderungen durch Traktoren und Landmaschinen kommen kann. Aufgerufen zu den Bauern-Protesten hat das Bündnis „Land schafft Verbindung“. Es richtet sich unter anderem gegen die Verschärfung der Düngeverordnung.

Am Samstag ruft dann in Berlin das Bündnis „Wir haben es satt“ zu einer Großdemonstration auf. Dieses Protestbündnis fordert strengere Umwelt- und Tierschutzauflagen für Landwirte. Dem Bündnis gehören auch Brandenburger Öko-Landwirte an. Auch sie wollen zum Teil mit ihren Treckern und Maschinen nach Berlin fahren.

Das Brandenburger Polizeipräsidium warnt vor allem in den Morgenstunden am Freitag vor zum Teil massiven Verkehrsbehinderungen auf Bundes- und Landesstraßen. Insgesamt werden rund 500 Traktoren und Landmaschinen auf dem gesamten Land Brandenburg erwartet. Auch aus anderen Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern sollen Landwirte mit ihren Treckern zum Protest anreisen.

Landes- und Bundesstraßen betroffen

Die Polizei führe in einem landesweiten Einsatz umfangreiche Verkehrsmaßnahmen durch, um die Beeinträchtigungen für andere Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, teilte das Präsidium in Potsdam mit. Auf Autobahnen drohen wegen der Trecker den Angaben zufolge keine Behinderungen. Die Demo-Teilnehmer dürfen sie mit ihren Landmaschinen nicht befahren.

Insbesondere seien folgende Bundes- und Landesstraßen sowie Orte im Land Brandenburg betroffen:

Nordosten: B198, B 167, L200, B2 / Prenzlau, Angermünde, Eberswalde, Bernau, Schwanebeck

Süden: B115, B96, B246 / Baruth/Mark, Zossen, Groß Machnow

Nordwesten: L14, B5 / Wittstock/ Dosse, Kyritz, Friesack, Nauen sowie Grabow, Karstädt, Perleberg, Gumtow, Kyritz

Von Torsten Gellner