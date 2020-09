Potsdam

Der Soziologe und langjährige Professor am Wissenschaftszentrum Berlin, Dieter Rucht, ist Mitbegründer des in Berlin ansässigen Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Mit der MAZ sprach er über die Bedeutung der Corona-Demos.

Die Bilder von Rechtsextremen mit Reichsflaggen auf der Treppe des Reichstags gingen um die Welt. Bekommt da eine Splittergruppe zu viel Aufmerksamkeit – oder ist das genau die Art von Wachsamkeit, die wir jetzt brauchen?

Man braucht die Wachsamkeit und die Berichterstattung. Trotzdem würde ich Manches zurückhaltender beurteilen. Von einem „Sturm auf den Reichstag“ würde ich zum Beispiel nicht sprechen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem „unerträglichen Vorgang“. Ist seine Sorge gerechtfertigt?

Die Sorge sollte weniger dieser Einzelaktion, sondern vielmehr dem Rechtspopulismus in seiner ganzen Breite gelten. Sie sollte der beachtlichen Gruppe von Menschen gelten, die Sympathien für diese Demonstrationen haben und auch für einen Teil dessen, was da geäußert wurde, insbesondere auch von rechtsradikaler Seite.

Sind die Demonstrationen gegen die Pandemiemaßnahmen so problematisch?

Die Gesamtheit der Demonstrierenden ins rechte Spektrum einzuordnen, halte ich für völlig verfehlt. Wenn insgesamt 40.000 Menschen da waren, dann wissen wir nicht, was nach Abzug der Rechtsextremen der große Rest wirklich denkt. Wir sehen einzelne Schilder oder hören kurze Aussagen. Meine Vermutung ist, dass bei weitem nicht alle rechts einzuordnen sind.

Manche Corona-Maßnahme könnte man kritisieren

Sehen Sie bei den Demos vernünftige Argumente?

Zum Teil ja. Das kommt im Ganzen aber nicht so zum Ausdruck, weil auf der Demo ja nicht differenziert argumentiert werden kann wie etwa in einem Seminar. Ich finde aber, dass durchaus Leute einzelne Corona-Maßnahmen zu Recht kritisieren. Sie sagen zum Beispiel, dass die Maßnahmen zum Teil widersprüchlich und dass sich selbst die Experten nicht immer einig sind. Es gibt immer wieder Änderungen der Auflagen. Und es wird gesagt, dass die Maßnahmen im Verhältnis zur Gefahr der Erkrankungen übertrieben sind. Das alles muss man natürlich im Einzelnen prüfen, aber an solchen Argumenten mag schon etwas dran sein. Insofern wäre es völlig abwegig, die Demonstranten in ihrer Gesamtheit als „Covidioten“ zu beschimpfen.

Dynamik der Zivilgesellschaft Dieter Rucht (* 1946) ist von Haus aus Politikwissenschaftler und wurde an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit seiner Arbeit über „Planung und Partizipation“ promoviert. Im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere bearbeitete er immer mehr soziologische Themen und beschäftigte sich vor allem mit der Dynamik in der Zivilgesellschaft. Er lehrte unter anderem an der Universität von Kent und forschte am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)). 2012 war er Mitbegründer des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Rucht legt viel Wert auf Feldforschung. Auch gegenwärtig spricht er mit Demonstranten über ihre Motive. Rucht ist der Ansicht, dass insbesondere ein Sozialforscher nicht vollkommen objektiv sein kann. Er sollte aber seine Werthaltungen offenlegen.

Überraschend bei den Coronademos ist die wilde Mischung der Beteiligten. Ist es ein Novum, dass man Reichskriegsflaggen und Regenbogenfahnen in einem Demo-Zug erblicken kann?

In dieser extremen Breite ist es, glaube ich, wirklich ein Novum. Allerdings gab es auch in der Vergangenheit schon merkwürdige Konstellationen. Ich erinnere an die Mahnwachen für den Frieden, die 2014 meist montags in verschiedenen deutschen Städten abgehalten wurden. Auf diesen Kundgebungen anlässlich des Krieges in der Ost-Ukraine traten Exponenten des rechten Lagers auf, und es traten zugleich Linke auf. Ich denke, wir können solche Phänomene auch in Zukunft erwarten. Das heißt nicht, dass die Unterscheidung von rechts und links künftig keine Bedeutung mehr hätte, die bleibt uns schon erhalten. Aber es gibt Leute, die sich auf dieser Achse nicht mehr einordnen wollen. Das galt auch für diese Mahnwachen. Wir haben die Leute damals befragt. Sie definieren sich jenseits der Links-Rechts-Achse und sind bei ganz spezifischen Anlässen ansprechbar. Corona ist ein solcher Anlass, der inhaltlich ganz unterschiedliche Dinge transportiert: Impfschutz, innere Sicherheit, Tierschutz, anthroposophische Weltbilder, Demonstrationsfreiheit und so weiter.

Regierende werden zunehmend verunglimpft

Ein gemeinsames Merkmal der Proteste von 2014 und eben auch jetzt scheint das grundsätzliche Misstrauen gegenüber staatlichen Autoritäten. Ist es in dieser Form neu?

Die pauschale Diskreditierung der politischen Klasse, dass etwa von „Merkeldiktatur“ und „Versklavung“ die Rede ist, hat deutlich zugenommen. Diese Entwicklung konnte man auch schon bei Pegida beobachten, wo ich mehrfach vor Ort war. Die Grundstimmung „Wir sind das Volk und wir rufen zum Widerstand gegen die da oben auf“ ist auch schon in Meinungsumfragen festgestellt worden. Tatsächlich hat diese Tendenz ganz eindeutig zugenommen in den letzten zehn bis 15 Jahren. Es ist keine Entwicklung, die durch die Coronakrise ausgelöst wurde. Sie hat hier erneut einen Anlass und Rahmen gefunden, in dem sich solche Stimmungen präsentieren.

Hat in gleichem Maße auch die irrationale Wahrnehmung und Deutung von Wirklichkeit zugenommen, die wir zum Beispiel unter dem Begriff der Verschwörungstheorie zusammenfassen?

Das ist schwer zu sagen. Tatsache ist, dass manche Verschwörungsgeschichten schon im Mittelalter zu finden sind. Es gibt zum Beispiel einen amerikanischen Verein, der glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Absurde und imaginierte Dinge spielten schon immer eine Rolle. Das Internet hat diese Dinge jetzt aber viel mehr freigelegt. Es hat sie auch verstärkt, weil diese Vorstellungen in den Filterblasen, wo man sich nur noch unter seinesgleichen bewegt, verdichtet und verhärtet werden. Das Internet hat die Dinge enorm beschleunigt und wohl auch für eine größere Anhängerschaft gesorgt.

Wenn es die Vereinigung von Extremen einerseits und eine irrationale Wahrnehmung andererseits gibt, müssen wir uns da nicht Sorgen um unsere Demokratie machen?

Ich glaube schon, dass hierzulande die Demokratie sehr gefestigt ist und dass die Bürgerinnen und Bürger auch dahinterstehen – und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Aber im Moment sieht es manchmal wirklich so aus, als hätte die Rechte die Hoheit über die politische Öffentlichkeit erlangt und die außerparlamentarische Bühne übernommen. Trotzdem glaube ich, dass diese Wahrnehmung nicht die realen politischen Kräfteverhältnisse spiegelt.

Die meisten sind noch offen für Argumente

Könnte sich die Spaltung vertiefen und die vernünftige demokratische Diskussion unmöglich machen?

Der Trend kann sich durchaus weiter verschärfen. Ich sehe jetzt aber keine ganz dramatische oder gar explosive Entwicklung. Ich glaube immer noch, dass der größere Teil der Menschen auch auf den Coronademonstrationen noch ansprechbar ist. Ich denke, dass sie, wenn man ihnen mit harten Argumenten und konkreten Sachverhalten begegnet, doch nachdenklich werden können. Diesen Dialog muss man suchen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sagen wir mal hundertprozentige Verschwörungserzähler. Hier sollte man wenig Energie verschwenden, denn diese Leute glauben nur das, was ihresgleichen erzählen oder was irgendwo im Internet steht – alles andere ist aus ihrer Sicht gelogen. Auf der jüngsten Demo in Berlin war der radikalisierte rechte Rand unübersehbar. Ich habe das selbst erlebt vor der russischen Botschaft in Berlin. Mit diesen Leuten kann man nicht reden. Allerdings muss man diese Gruppe natürlich zur Kenntnis nehmen und sie, wenn sie Gesetze übertreten, auch hart sanktionieren.

Wie behalten wir in dieser verwirrenden politischen und gesellschaftlichen Situation einen klaren Kopf?

Man sollte nicht versuchen, das alles einfach auszusitzen und zu meinen, in einem Jahr sei diese Art von Unruhe wieder vorbei. Das glaube ich nicht. Man sollte umgekehrt aber auch nicht diesen Leuten ständig eine Plattform bieten. Wenn solche Gruppen überhaupt einen Platz in den Medien bekommen, dann muss man sehr gut darauf vorbereitet sein und wissen, wie man mit ihnen umgeht. Sie sind ja inzwischen auch erfahren und routiniert im Umgang mit Medien. Schlecht vorbereitete Fragesteller können dann durchaus vorgeführt werden.

Von Rüdiger Braun