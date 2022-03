Potsdam

Nun hat der an sich enttäuschende Prozess gegen den mutmaßlichen KZ-Aufseher Josef S. doch noch eine packende Wendung erfahren: Das Gericht will ehemalige Kollegen des Angeklagten vorladen – SS-Wachleute aus Sachsenhausen. Man muss sich das ausmalen: Die Ehemaligen aus Hitlers Mördertruppe sehen sich nach mehr als 70 Jahren wieder, vor Gericht.

Zeitzeugen haben den Angeklagten nicht zum Reden gebracht

Da die Schilderungen ehemaliger KZ-Insassen den Angeklagten bisher nicht erweichen konnten, so könnte er im Kollegenkreis von seiner Linie der strikten Leugnung jeder SS-Mitgliedschaft oder räumlichen Nähe zum KZ abweichen. So hoffen Optimisten. Auch manche SS-Leute empfinden in ihren letzten Lebensjahren Reue – und könnten ihr Gewissen erleichtern. Es ist daher gar nicht klar, ob der Beweisantrag des Verteidigers überhaupt im Interesse des Angeklagten ist.

Werden die Ex-Schergen Josef S. belasten? Wohl eher nicht

Es gilt dennoch als unwahrscheinlich, dass die Ex-Schergen tatsächlich der Wahrheit ans Licht verhelfen. Einer ist schon tot, andere könnten nicht verhandlungsfähig sein oder schweigen, um sich nicht selbst zu belasten. Außerdem wären ihre Aussagen mit Vorsicht zu genießen: Mitglieder einer verbrecherischen Organisation könnten auch nach so langer Zeit noch zusammenhalten. So könnte der Vorstoß der Verteidigung am Ende nur ein verhandlungstaktischer Trick sein: Um das Verfahren in die Länge zu ziehen – oder nach einem Urteil irgendeinen Ansatz für eine Revision zu finden.

Von Ulrich Wangemann