Prozess gegen KZ-Wachmann: Noch mehr Landleben-Storys – aber keine Beichte

Potsdam

Die Erwartungen vor diesem Prozesstag waren hoch: Der 101 Jahre alte mutmaßliche Ex-Wachmann des KZ Sachsenhausen, Josef S. (101), würde an diesem Donnerstag eine Erklärung abgeben, hatte sein Anwalt angekündigt. Wer ein Schuldeingeständnis erwartet hatte, wurde enttäuscht. Josef S., dem die Staatsanwaltschaft Neuruppin Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vorwirft, blieb sich treu und bekräftigt im Gerichtssaal in Brandenburg/Havel seine Version, er habe nie etwas mit dem KZ Sachsenhausen zu tun gehabt.

Mutmaßlicher Rottenführer will Landarbeiter gewesen sein

Stattdessen behauptet der mutmaßliche SS-Rottenführer in einer von seinem Anwalt zusammengefassten Erklärung, er sei in der Kriegszeit Landarbeiter bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) gewesen. Als sogenannter Volksdeutscher 1941 von Litauen nach Deutschland umgesiedelt, habe er zunächst in einer kleinen Firma Ersatzteile für die Wehrmacht hergestellt. Vom Umsiedlungslager in Pasewalk aus habe er in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet. Erst am Ende des Krieges sei er zu Schanzarbeiten in Kolberg an der Ostsee eingesetzt gewesen – in Zivil. Von dort sei er in russische Gefangenschaft gebracht worden.

Ein verdächtiger Rentenantrag

Diese Aussagen stehen in scharfem Kontrast zu einer vom Gericht als Beweis eingebrachten Auflistung der DDR-Rentenversicherung. In einem Rentenantrag aus dem Jahr 1985 ist für die fraglichen Jahre von September 1940 bis Mai 1945 „Wehr- und Kriegsdienst“ eingetragen – unterschrieben von Josef S.. Angesichts dieses Widerspruchs sah sich der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann zu folgender Bemerkung an die Adresse des Angeklagten gedrängt: „Ich habe ganz erhebliche Schwierigkeiten zu glauben, was Sie erzählen.“

Verhandelt wird mit Rücksicht auf das hohe Alter des Angeklagten an dessen Wohnort, in einer Turnhalle in Brandenburg/Havel. Josef S. folgte der Verhandlung in einer blauen Joggingjacke und mit Kopfhörern.

Das Rentenversicherungs-Dokument ist nicht das einzige, das die Schilderung des Angeklagten infrage stellt. Es gibt Personallisten (Truppenstammrolle) der Totenkopf-Sturmbann-Einheiten, in denen der gebürtige Litauer wie so viele „Volksdeutsche“ Dienst tat. Josef S. taucht darin auf. Der Historiker Stefan Hördler zitierte außerdem ein Dokument, worin die Mutter des jungen Mannes in der Kriegszeit angibt, ihr Sohn sei derzeit bei der Waffen-SS.

Opferanwalt: Josef S. hat sich „Scheinwelt“ geschaffen

Dass der Angeklagte jede räumliche Nähe zum KZ Sachsenhausen leugnet, geschweige denn eine SS-Mitgliedschaft zugeben würde, veranlasste Rechtsanwalt Thomas Walter, der Angehörige vertritt, zu einer Anregung ans Gericht: Es möge einen Psychiater und eine Psychologin laden. Josef S. habe sich „zum eigenen Lebensabschnitt von Januar 1942 bis Februar 1945 eine Scheinwelt geschaffen“, strukturiere seine Erinnerungen wissentlich um und verdränge die Ereignisse im KZ. Um einen psychisch bedingten Gedächtnisverlust handele es sich aber nicht, nimmt Anwalt Walther an.

Josef s. habe sich vermutlich „nach dem Ende einer dreijährigen Beteiligung an der Lebensvernichtung im SS-Systems Sachsenhausens eine Lebenslegende“ geschaffen. Diese habe ihm und seiner Familie als Schutzschild in der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR gedient. Allerdings, davon geht der Anwalt aus, sei der von der Legende überbrückte Lebensabschnitt zu lang, als dass er „durch Ersatzabschnitte nahtlos aufgefüllt werden kann“, so Walther. Der Anwalt hält auch die Schilderung des Angeklagten für „frei erfunden“, dieser sei nach dem Einmarsch von Stalins Truppen ins Baltikum Ende 1939 einfach Soldat russischer Einheiten in Litauen geworden.

Demjanjuk leugnete auch bis zuletzt

Anwalt Walther, der einige berühmte Verfahren gegen ehemaliges Nazi-Personal geführt hat, wundert sich nicht über die Sturheit des alten Mannes auf der Anklagebank. So habe der ehemalige SS-Wachmann John Demjanjuk in dem berühmten Prozess vor gut zehn Jahren trotz Vorliegens eines Dienstausweises bis zuletzt geleugnet, überhaupt im Vernichtungslager Sobibor gearbeitet zu haben, gab Walther zu bedenken.

Nun hat also der Angeklagte des Brandenburger Prozesses die wohl letzte gute Möglichkeit verpasst, reinen Tisch zu machen (falls er tatsächlich der Gesuchte ist, wofür die Beweislast mittlerweile erdrückend ist). Die emotionalen Auftritte eines ehemaligen Häftlings sowie mehrerer Kinder von Ermordeten haben den Mann aus Brandenburg/Havel unbeeindruckt gelassen. So dreht sich das Geschehen vor Gericht nun um die Detailarbeit: Historiker Hördler rekonstruierte am Donnerstag das Personaltableau von SS-Leuten, die gemeinsam mit Josef S. in den verschiedenen Kompanien gedient haben.

Viele der Wachleute und ihrer Vorgesetzter waren „Volksdeutsche“ etwa aus Rumänien, also mit ähnlichen Biografien wie Josef S. Dabei hält es Hördler für „sehr wahrscheinlich“, dass Josef S. eine Art Ausbilderfunktion im KZ gehabt habe – schließlich hätten durch das ständige Wachstum des Lagersystems viele neue Wachleute rekrutiert und ausgebildet werden müssen.

Stieftochter überraschend im Zeugenstand

Zu einem seltsamen Zwischenfall kam es in der Verhandlung: Das Gericht berief eine Stieftochter des Angeklagten spontan aus dem Publikum in den Zeugenstand. Sie hatte dort gesessen und mitgeschrieben. Allerdings machte die Frau vom Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber ihrem Stiefvater Gebrauch, den sie seit 2006 nicht mehr gesehen haben will. Das Gericht hatte sich wohl erhofft, von der 70-Jährigen biografische Angaben zum Angeklagten zu erhalten. So aber blieb die Episode ohne Folgen.

Von Ulrich Wangemann