Eine ruhige Siedlungsstraße in Brandenburg/Havel: Die Vormittagssonne brennt, ein Nachbar wässert die Hecke, eine Frau führt ihren Hund aus. Die Grundstücke sind groß, vor dem Krieg hat man in den Gärten Kartoffeln angebaut – heute gehört die Eigenheimsiedlung zu den gefragtesten Wohnlagen der Havelstadt. Sonnenblumen wachsen meterhoch im Vorgarten eines Einfamilienhauses, das von einem Zaun aus geschmiedetem Stahl umgeben ist. Beete mit gelben Studentenblumen säumen die Hofdurchfahrt, neben dem Treppenaufgang steht ein Rollator.

Hier wohnt der 100 Jahre alte Josef S. Der ehemalige SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen (Oberhavel) ist wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen angeklagt. Ab dem 7. Oktober wird ihm in Brandenburg/Havel der Prozess gemacht, wie das Landgericht Neuruppin bekannt gegeben hat. Es ist vermutlich einer der letzten Prozesse gegen einen mutmaßlichen NS-Täter. Dass er in Brandenburg/Havel stattfinden wird, ist zwar rein technisch gesehen nur dem Umstand geschuldet, dass der hochbetagte Angeklagte nicht an jedem Prozesstag nach Neuruppin, zum Sitz des Landgerichts, reisen soll.

Alterssitz in Brandenburg an der Havel – einem Ort mit furchtbarer Vergangenheit

Man kann in der Ortswahl jedoch eine tiefere Symbolik sehen: Direkt nach der Machtergreifung richteten Hitlers Helfer im ehemaligen Brandenburger Zuchthaus, wo heute die Stadtverwaltung sitzt, ein „wildes KZ“ ein, wo zunächst politische Gegner eingesperrt wurden. Anfang der 1940er-Jahre wurde der Ort Schauplatz eines der bestialischsten Menschheitsverbrechen: Mitten im Zentrum der Stadt – rund fünf Kilometer von Josef S.‘ Alterssitz entfernt – ermordeten sie 9000 angeblich psychisch oder körperlich Kranke und verbrannten deren Körper, bis sich Anwohner über den Gestank beschwerten.

Eine Gedenkstätte markiert heute den Ort. In einer Gaskammer, von der noch eine Mauer steht, nahmen die Nazis die ersten Probetötungen mit Kohlenmonoxid und Gift vor. Es war die Generalprobe für den Holocaust. Welche Parallele: Das KZ Sachsenhausen war Blaupause, Ausbildungs- und Leitungsstelle für Hitlers gesamtes Lagernetz. Was dazu kommt: Im Zuchthaus Brandenburg/Görden ließ Hitler mindestens 2000 Menschen ermorden: Widerstandskämpfer, religiöse Verweigerer, Leute, die am Endsieg gezweifelt hatten, Verschleppte aus den besetzten Ländern.

Der Angeklagte wird in Brandenburg/Havel abgeschirmt

Zurück in der Siedlung: Nach mehrmaligem Klingeln erscheint ein Verwandter hinter einem Vorhang im Fenster des Wohnhauses von Josef S. und gibt unverständliche Zeichen, dann kommt er zum Gartentor. Er sei extra zur Unterstützung des Angeklagten angereist, nachdem die Geschichte über Josef S. am Morgen in der Zeitung stand. Ansonsten werde er nichts zur Presse sagen, versichert der Verwandte. Er selbst, versichert der Verwandte, habe bis zum Bekanntwerden der Ermittlungen nichts von diesem Kapitel der Vergangenheit geahnt. Der alte Mann ist indes nicht zu sehen, er wird offensichtlich abgeschirmt.

Verteidiger des 100-Jährigen ist der Hamburger Anwalt Stefan Waterkamp. Der kennt die Materie gut, denn zuletzt vertrat er den 93 Jahre alten Bruno Dey, der zur Wachmannschaft des KZ Stutthof nahe Danzig gehört hatte. Dey wurde zu zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung verurteilt.

Kaum einer der Nachbarn kennt den Greis, der in den Jahren 1942 bis 1945 Angehöriger des KZ-Wachbataillons war. Ein älterer Herr bittet den Reporter ins Haus. Am Morgen hat er in der MAZ von dem Fall gelesen. Dass es sich um einen Nachbarn handelt, habe ihn „sehr erstaunt“, sagt der Mann. Er ist zwei Jahrzehnte jünger als der Angeklagte. „Ich finde es richtig, dass er sich vor Gericht verantworten muss“, sagt der Rentner, der als junger Mann mit der Schulklasse in Sachsenhausen war. „Die Menschen in den Lagern haben gelitten.“ Ein Mitglied der Wachmannschaft habe in drei Jahren sicher viel Zeit gehabt, sich schuldig zu machen. Ob das so war, kläre nun richtigerweise ein Gericht. Und dann sagt der Mann etwas in diesem Zusammenhang Bemerkenswertes: „Ordnung muss sein in Deutschland.“

Das sagen die Nachbarn von Josef S.

Seine Frau würde dem Angeklagten wegen des Alters aber eine gewisse Milde zukommen lassen. Als Altenpflegerin habe sie gesehen, wie siech viele Hochbetagte sind. „Soll er denn noch ins Gefängnis mit 100?“, fragt sie. Das Landgericht Neuruppin allerdings hält den Angeklagten für verhandlungsfähig – zweimal in der Woche für zwei bis drei Stunden.

Ein paar Häuser weiter spielt eine jüngere Frau mit einem Kleinkind im Vorgarten. Auch sie kennt den Angeklagten, der bei Verwandten wohnt, nicht persönlich. Sie findet es nicht richtig, den 100-Jährigen noch vor Gericht zu stellen. Viel wichtiger sei es, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit gerieten. Dazu sollte man Zeitzeugen auch aus der Gruppe der Täter dazu bringen, vor Schulklassen von dem Grauen der Lager zu berichten, findet die Frau. Das habe sie immer ihrem eigenen Großvater vorgeschlagen. Sorgen bereite ihr das Erstarken des politischen Rechtsextremismus in Deutschland.

Blick in die Baracken des ehemaligen Konzentrationslagers in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Quelle: Paul Zinken/dpa

Vor Gericht stehen wird Josef S. im Stahlpalast, der ehemaligen Kultur- und Sportstätte des Brandenburger Stahlwerks zu DDR-Zeiten. Wegen ihrer Größe hält sie das Gericht für einen geeigneten Austragungsort – Prozessteilnehmer und Besucher können dort die Corona-Sicherheitsabstände einhalten. Mit erheblichem internationalem Interesse wird gerechnet. Verschiedene Medien aus dem Ausland haben sich laut einer Gerichtssprecherin bereits angesagt. Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) äußerte vorab: „Die ganze Welt wird auch auf Brandenburg/Havel schauen.“

Prozess im Kulturzentrum des DDR-Stahlwerks

Noch bis Ende des Monats ist die Halle Impfzentrum, dann muss sie schnell umgebaut werden. Früher feierten die Stahlkocher dort den „Tag des Metallurgen“ oder Silvesterpartys. Popgrößen des Ostens traten dort auf, außerdem trug die Handball-Nationalmannschaft Länderspiele in der Halle aus. Der Stahlpalast war so etwas wie das Äquivalent des Friedrichstadtpalasts – nur eben im rauen Brandenburg, in dessen Stahl- und Walzwerk 10.000 Menschen arbeiteten.

Der Stahlpalast ist derzeit Impfzentrum – und wird bald zum Gerichtssaal. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach der Wende spielten Schlagerstars in der Halle, Billard-Europameisterschaften gastierten an dem Veranstaltungsort, dessen viele Nebenräume günstig für einen großen Prozess erscheinen. 2018 hielt die AfD ihren Landesparteitag in der Halle ab. In Erinnerung ist Besuchern des Konvents noch ein Zeitschriftenstand im Foyer. Ein Antiquar verkaufte dort Landser-Hefte, die den Soldatenalltag im Zweiten Weltkrieg verbrämen oder die Feuerkraft der deutschen Panzerkreuzer rühmen. Das grausame 20. Jahrhundert ist noch nicht ganz vorüber in Brandenburg/Havel.

Von Ulrich Wangemann