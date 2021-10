Potsdam

Die Hauptverhandlung im Strafverfahren gegen einen mutmaßlichen Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen (Oberhavel) wird in eine andere Halle verlegt. Statt im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel findet die Verhandlung gegen den 100 Jahre alten Angeklagten Josef S. nun in der Sporthalle in der Max-Josef-Metzger-Straße statt.

Das gelte für den Prozessauftakt am Donnerstag und für alle folgenden Verhandlungstage, teilte die Pressestelle des Landgerichts Neuruppin mit. Beim Einbau der Technik im Stahlpalast seien „Fragen der Bausicherheit aufgetreten“, erklärte das Gericht. Darum müsse sich zunächst ein Sachverständiger kümmern.

Die baulichen Fragen sind laut Gerichtssprecherin Iris le Claire am Freitag im Rahmen der Vorbereitung des Umbaus aufgetaucht. Der Stahlpalast war bislang als Impfzentrum der Stadt Brandenburg/Havel in Benutzung, jetzt sollte er schnell zum Gerichtssaal umgebaut werden.

„Wir wollten unbedingt den Verhandlungsbeginn möglich machen“, sagte le Claire. Die jetzt ausgewählte Turnhalle muss nun binnen weniger Tage umgerüstet werden. Auch das Sicherheitskonzept für den Prozess muss angepasst werden.

Überlebende des Konzentrationslagers werden zum Prozessauftakt nicht erwarte, sagte die Gerichtssprecherin. Jedoch hätten sich zwei Söhne von ermordeten Vätern angekündigt – die Zahl der Nebenkläger ist mittlerweile auf 15 angewachsen.

Angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen

Ein 100 Jahre alter ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, von 1942 bis 1945 Beihilfe zur grausamen und heimtückischen Ermordung von Lagerinsassen geleistet zu haben. Dabei soll es unter anderem um die Erschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen im Jahr 1942 und Beihilfe zur Ermordung von Häftlingen mit dem Giftgas Zyklon B gegangen sein.

In dem Lager waren von 1936 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende Häftlinge kamen durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen ums Leben oder wurden Opfer von systematischen Vernichtungsaktionen der SS.

Rund eineinhalb Jahre lang hatte die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt, bis sie Anklage gegen den Mann erhob, der in Brandenburg an der Havel lebt. Ein Sachverständiger erklärte den 100-Jährigen für eingeschränkt verhandlungsfähig.

Welche Aufgaben hatte der Angeklagte im KZ Sachsenhausen?

In dem Verfahren wird es darum gehen, was in dem Lager in Sachsenhausen geschah – und welche Aufgaben der Angeklagte hatte. „Wovon konnte er wissen? Gab es Möglichkeiten, sich zu entziehen und, wenn ja, hat mein Mandant diese genutzt?“, sagt sein Verteidiger Stefan Waterkamp. Nach seinen Angaben war der Angeklagte als Wachmann auf den Türmen und im Außenbereich des Lagers eingesetzt.

Von MAZonline