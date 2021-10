Potsdam

Kurz vor dem historischen Prozess gegen einen hundertjährigen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen (Oberhavel) kam zum Wochenbeginn kurz Hektik auf: Die wegen des erwarteten öffentlichen Andrangs und der Corona-Sicherheitsabstände als Gerichtssaal angemietete Veranstaltungshalle „Stahlpalast“ in Brandenburg/Havel erwies sich als ungeeignet für den Zweck. Beim Einbau der Technik seien „Fragen der Bausicherheit aufgetreten“, teilte das zuständige Landgericht Neuruppin am Montagmorgen mit. Für die erforderliche Begutachtung seitens eines Bausachverständigen war wohl keine Zeit. So musste also drei Tage vor dem ersten Verhandlungstag ein Ersatzort her.

Das Gericht wurde ein paar Hundert Meter weiter fündig: Josef S. wird sich am Donnerstag in der alten Sporthalle der Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Görden die Verlesung der 134 Seiten langen Anklageschrift anhören müssen. Sie lautet auf Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen, denn der Angeklagte, der in einer ruhigen Eigenheimsiedlung am Rande von Brandenburg/Havel lebt, war von 1942 bis 1945 Wachmann im KZ Sachsenhausen.

Die Guillotine ist noch zu besichtigen

Historisch gesehen ist der neue Verhandlungssaal für den Prozess symbolisch deutlich geeigneter als der Stahlpalast, in dem Schlagersänger auftraten, Billardturniere gespielt wurden und zuletzt ein Impfzentrum betrieben wurde. Die Sporthalle liegt unmittelbar vor der Mauer jenes Gefängnisses, in dem im Dritten Reich mehr als 2000 Männer unterm Fallbeil starben – eine Guillotine mitsamt Blutablaufrinne ist heute noch zu besichtigen in der Anstalt, wenn man sich vorher bei der Gefängnisdirektion anmeldet.

Thomas Walther, Anwalt der Nebenklage im Prozess gegen einen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen. Quelle: Bernd Thissen

Der Prozess vor dem Landgericht Neuruppin war aus organisatorischen Gründen nach Brandenburg/Havel verlegt worden – das hohe Alter des Angeklagten und die Raumfrage dürften eine Rolle dabei gespielt haben.

Thomas Walther brachte schon Demjanjuk vor Gericht

Es ist nicht nur der Ort, der den Greis Josef S. mit der Vergangenheit konfrontieren wird: 16 Nebenkläger haben sich mittlerweile gemeldet, also Überlebende beziehungsweise Angehörige von Opfern des nationalsozialistischen Lagerterrors.

Am ersten Prozesstag werden im Saal wohl zwei Söhne ermordeter Väter dabei sein. Einer der Toten – ein französischer Jude – war im Widerstand in Nordafrika, wurde dort gefangen genommen und starb in Sachsenhausen an den Folgen von Haft, Verhören, Zwangsarbeit und medizinischer Vernachlässigung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den französischen Architekten Antoine Grumbach, Sohn des Résistance-Kämpfers, vertritt Thomas Walther. Der Anwalt und frühere Richter gilt als einer der letzten Nazi-Jäger weltweit. Walther, Jahrgang ’43, wurde bekannt, als er den Auschwitz-Wachmann John Demjanjuk vor Gericht brachte. Der Fall schrieb 2011 Rechtsgeschichte, weil allein die Mitarbeit Demjanjuks als Aufseher in dem Todeslager vom Gericht als ausreichend für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord betrachtet wurde. Damit reichte es künftig aus, dass ein Angeklagter bei der Aufrechterhaltung des Vernichtungssystem der Nazis eine Rolle gespielt hatte.

Viele mussten die Haft nie antreten

Beim Prozess gegen den „Buchhalter von Auschwitz“, Oskar Gröning, vertrat Walther Nebenkläger. Gröning wurde 2015 zu vier Jahren Haft verurteilt. Ebenso vertrat Anwalt Walther im Prozess gegen KZ-Aufseher Reinhold Hanning Opfer und Angehörige. SS-Mann Hanning hatte in Auschwitz und Sachsenhausen als SS-Unterscharführer gedient. 2016 wurde er zu fünf Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord in 170 000 Fällen verurteilt. Demjanjuk, Gröning und Hanning mussten ihre Strafe nicht antreten – sie starben vorher.

Allein elf der 16 Nebenkläger in dem bevorstehenden Brandenburger Prozess vertritt Walther. Dazu gehört auch Christoffel Heijer, Sohn eines niederländischen Postbeamten, welcher nach dem Einmarsch der Wehrmacht in seinem Heimatland gefangen genommen worden war. Der Beamte und eine Gruppe von Holländern hatten heimlich die Wiedererrichtung einer zivilen Verwaltung nach dem Ende der deutschen Besatzung geplant. Deshalb wurde der Mann zum Tode verurteilt. Der Prozess, so Anwalt Walther, sei für diese Söhne „eine rechts-ethische Veranstaltung“. Die öffentliche Beschäftigung helfe jedem Sohn, „sich von dem Gefühl zu befreien, dass der Vater massakriert und verscharrt worden ist und niemand an ihn denkt – außer dem Sohn“. Der Prozess gebe den Nachfahren die Möglichkeit, stolz zu sagen: „Seht her, das war mein geliebter Vater!“, so Walther.

Mit Hepatitis infiziert, die Leber punktiert – ohne Betäubung

Überlebende des Lagers Sachsenhausen werden am ersten Prozesstag wohl nicht im Gerichtssaal erscheinen, unter den Nebenklägern sind aber etliche. Da ist zum einen eine Gruppe, die als jüdische Jungs (im Alter von etwa 8 bis 16 Jahren) für Hepatitisversuche ausgewählt wurden. Drei Männer leben heute in Israel, einer in Peru. Ihre Eltern wurde laut Anwalt Walther umgebracht. In einer abgesonderten Station des Lagers eingesperrt, wurden diese Minderjährigen bewusst mit Erregern infiziert, außerdem punktierte man ihre Leber – ohne Betäubung.

Unter Walthers Mandanten ist auch ein Israeli, der als jugendlicher Lagerhäftling an einer Maurerschule ausgebildet wurde, um beim Wiederaufbau der zerbombten deutschen Städte mitzuhelfen. „Unglaubliche Entbehrungen“ habe dieser Mann ertragen müssen, sagt sein Anwalt.

80 Kilometer am Tag gelaufen – um Material zu testen

Ein weiterer Schützling Thomas Walthers ist ein ehemaliger jüdischer Slowake, der als Häftling auf der sogenannten Schuhprüfstrecke Material- und Belastungsversuche für verschiedene Unternehmen der deutschen Schuhindustrie durchführen musste. „Das war ein gefürchtetes Todeskommando“, sagt Anwalt Walther.

Die jungen Männer seien teils 60 bis 80 Kilometer am Tag gelaufen – auf Schotter, im Schlamm, mit zu kleinen oder zu großen Schuhen. Das Kommando musste Material als Lederersatz ausprobieren. „Man wollte das beste Material für den Sturm auf Moskau“, sagt Anwalt Walther. Der jetzige Nebenkläger überlebte, weil er ein trainierter Sportler war. Später schlug man ihn im Lager Bergen-Belsen halb tot.

Hätte der Angeklagte sich entziehen können?

In dem Verfahren gegen Josef S. wird es nun darum gehen, was in dem Lager in Sachsenhausen geschah – und welche Aufgaben der Angeklagte hatte. „Wovon konnte er wissen? Gab es Möglichkeiten, sich zu entziehen und wenn ja, hat mein Mandant diese genutzt?“, sagt Josef S.’ Verteidiger Stefan Waterkamp. Nach seinen Angaben war der Angeklagte als Wachmann auf den Türmen und im Außenbereich des Lagers eingesetzt.

Ein Sachverständiger hatte den 100-Jährigen für eingeschränkt verhandlungsfähig erklärt. Das Gericht kann nur wenige Stunden täglich verhandeln. 22 Verhandlungstage wurden bis in den Januar hinein angesetzt. Für den Angeklagten wird ein Ruheraum eingerichtet.

Angeklagte im Stutthof-Prozess flüchtete

Am vergangenen Donnerstag sollte vor dem Landgericht Itzehoe ein Prozess gegen eine 96-jährige ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof beginnen. Der Auftakt verzögerte sich aber wegen der Flucht der Angeklagten. Die Polizei fand Irmgard F. Stunden später, sie befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Als Stenotypistin und Schreibkraft in der Kommandantur im KZ Stutthof soll sie zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben.

Thomas Will, Leiter der Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, verweist darauf, dass immer weniger der Beteiligten an den grausamen Verbrechen des NS-Regimes noch zur Verantwortung gezogen werden. „Es ist ein Wettlauf mit der Zeit.“ Nach der Verurteilung des Wachmanns John Demjanjuk im Jahr 2011 wegen Beihilfe zu tausendfachen Morden habe man entschieden, das Thema Vernichtungs- und Konzentrationslager nochmals anzugehen, sagt Will. „Wir suchen in Archiven, bei den Gedenkstätten, stellen Anfragen bei Behörden.“

Mehr als 18.600 Verfahren wegen NS-Verbrechen

Mehr als 1,75 Millionen Karteikarten umfasst die Zentralkartei der Stelle – gegliedert in Personen, Tatorte und Einheiten. Den Namen des 100-jährigen Angeklagten habe man bei Recherchen im Militärarchiv in Moskau gefunden.

Der Zentralstelle zufolge sind 18 .661 Verfahren wegen NS-Verbrechen seit ihrer Gründung 1958 bei Staatsanwaltschaften und Gerichten anhängig geworden. Allein in diesem Jahr wurden Will zufolge sieben Vorermittlungsverfahren eingeleitet. Acht Verfahren lägen bei verschiedenen Staatsanwaltschaften.

Von Ulrich Wangemann und Stefan Heinemeyer