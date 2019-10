Prozess um Volksverhetzung in Sachsenhausen: Angeklagter nicht erschienen

Oranienburg

Im Prozess wegen Volksverhetzung auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen ist der Angeklagte am Dienstag beim Amtsgericht Oranienburg nicht erschienen. Die zuständige Richterin Barbara Speidel-Mierke teilte mit, dass die Bestätigungsurkunde fehle, die belege, dass der Beschuldigte ordnungsgemäß vorgeladen worden sei. Warum die Urkunde das Gericht nicht erreichte, ist unklar. Die Hauptverhandlung muss nun neu angesetzt werden.

Der 69-Jährige Angeklagte soll im Juli 2018 in der Gedenkstätte Sachsenhausen Tatsachen zum NS-Massenmord in Abrede gestellt haben. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wirft dem Mann Volksverhetzung und Störung der Totenruhe vor. Dagegen erging ein Strafbefehl von 80 Tagessätzen in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Dagegen hatte der Angeklagte Beschwerde eingelegt. Vor Gericht erschien nun weder sein Verteidiger noch der Angeklagte. Das Gericht wusste im Vorfeld nicht Bescheid.

Angeklagte müssen bei Verfahren schriftlich geladen werden. Dass die Ladung den Beschuldigten korrekt erreicht, bestätigt der Zustelldienst im Normalfall mit einer Urkunde. Diese lag bei Gericht nicht vor. Deswegen konnte die Beschwerde des Angeklagten nicht abgelehnt werden. Stattdessen soll noch in diesem Jahr ein neuer Verfahrenstermin angesetzt werden, sagte Richterin Speidel-Mierke.

Angeklagte gehörte einer AfD-Besuchergruppe aus dem Wahlkreis der Partei-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel an

Brisant war der Vorfall zusätzlich, weil der Mann zu einer Besuchergruppe aus der Bodenseeregion, dem Wahlkreis der AfD-Bundestagsabgeordneten Alice Weidel gehörte. Die Fahrt der AfD-Gruppe zur Gedenkstätte war Teil einer vom Bundespresseamt organisierten und finanzierten Fahrt. Zu solchen Fahrten darf jeder Bundestagsabgeordnete bis zu 50 Interessierte einladen.

Bei dieser Führung habe der Angeklagte geäußert, Gaskammern habe es im Zweiten Weltkrieg nur in den USA gegeben, teilte das Gericht mit. Nach Darstellung der Gedenkstätte waren der Angeklagte, sowie weitere Teilnehmer der Gruppe immer wieder durch Zwischenrufe aufgefallen. Die Führung wurde abgebrochen und die Gruppe aus der Gedenkstätte verwiesen.

Von Ansgar Nehls