Potsdam

Eine Prüfung im Landtag hat keine eklatanten Verstöße der Fraktionen bei der Verwendung der staatlichen Zuschüsse in den Jahren 2015 und 2016 ergeben. Dennoch muss wegen Fehlern Geld in Höhe von 38.000 Euro zurückgezahlt werden. Das gab Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) am Mittwoch bekannt.

Das Gros der Fälle betrifft fehlende Belege bei der Beschaffung von Büromaterialien. Auch Ausgaben für Blumensträuße zu Geburtstagen von Abgeordneten wurden moniert; ebenso für Betriebsausflüge und -feiern, die ausschließlich „der Freude und dem Spaß“ dienten. Diese Ausgaben dürften nicht aus Fraktionsmitteln bezahlt werden, sagte Liedtke.

Anzeige

Verstöße aus Unerfahrenheit und nicht aus Vorsatz

Betroffen von der Rückzahlung sind alle Fraktionen. Zum Teil handelte sich bei den Verstößen um Unerfahrenheit und nicht um Vorsatz, hieß es. Die zur Verfügung gestellten Mittel müssen stets zweckbezogen und wirtschaftlich ausgegeben werden und dürfen nicht in die Parteiarbeit fließen. Der Landesrechnungshof hatte die Jahre 2015 und 2016 geprüft und im März einen Bericht vorgelegt. Empfohlen wurde, dass die Fraktionen eine Summe von 64.000 Euro zurückzahlen sollten. Liedtke folgte dieser Empfehlung nur in Teilen.

Von Igor Göldner