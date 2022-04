Potsdam

In den kommenden Wochen ist für viele Tausende Schüler in Brandenburg wieder Prüfungsstress angesagt. Ab Montag, 25. April, beginnen die Abiturprüfungen. Und ab Dienstag müssen sich außerdem die Zehntklässler über Prüfungsbögen beugen – in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, ehe eine mündliche Prüfung in der zweiten Fremdsprache ansteht.

Diese 10.-Klasse-Prüfungen finden an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien statt – und schreiben muss man sie auch, wenn man die Schule gar nicht verlässt.

Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Hoffmann, zweifelt deswegen den Sinn dieser Prüfungen für Gymnasiasten an. „Brandenburg ist mit den 10.-Klasse-Prüfungen bundesweit mittlerweile in der Exotenrolle“, sagte Hoffmann der MAZ. „Ich wäre dafür, die Prüfungen an den Gymnasien künftig zu streichen. Wer in die 11. Klasse versetzt wird, kriegt den mittleren Schulabschluss und fertig.“

„Man kann die Zeit besser nutzen“

Das würde die Schulen deutlich entlasten, so Hoffmann. Für die Vorbereitungen und Durchführung der Prüfungen sei ein großer Aufwand nötig – sowohl für Lehrkräfte wie für Schüler. „Gerade beim Abi in 12 Jahren kann man diese Zeit besser nutzen“, sagte Hoffmann. Die Deutschprüfung zum Ende der 10. Klasse läuft etwa über 210 Minuten, die Mathe-Klausur über 165 Minuten. Nur in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Thüringen gibt es diese Prüfungen noch an den Gymnasien.

Der Anteil der Schüler, die bei den Prüfungen durchfallen, ist in Brandenburg gleich Null. Denn durchfallen alleine aufgrund der Tests am Schuljahresende der Zehnten kann man – anderes als in Berlin – in Brandenburg nicht, da in die Abschlussnote zu 60 Prozent auch noch die übrige Schuljahresnote einfließt.

Lehrer mit 80-Stunden-Woche

Das Bildungsministerium steht dem Vorschlag, die Prüfungen an den Gymnasien abzuschaffen, nicht prinzipiell ablehnend gegenüber. „Es bestehen Überlegungen, Veränderungen herbeizuführen“, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage Hoffmanns. Die Meinungsbildung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Der Brandenburgische Pädagogenverband kann der Forderung etwas abgewinnen. An den Gymnasien sei die Arbeitsbelastung tatsächlich immens, da sich in diesen Wochen Abiturprüfung und 10.-Klasse-Prüfungen überschneiden, wie Verbandspräsident Hartmut Stäker sagte. „Die Kollegen haben teilweise eine 80-Stunden-Woche“, sagte er.

Wenn man die Prüfungen abschaffe, müsse gewährleistet sein, dass die Gymnasiasten in der 11. Klasse nicht ohne Abschluss dastehen, betonte Stäker. Das wird in mehreren Ländern so gehandhabt. Dort reicht an Gymnasien das Versetzungszeugnis in die 11. Klasse aus, um die mittlere Reife in der Tasche zu haben.

Von Torsten Gellner