Prügelvorwurf: Schulleiter aus Brandenburg muss 7000 Euro zahlen

Potsdam

Er stand wegen Misshandlungsvorwürfen vor Gericht - jetzt wurde das Verfahren gegen den ehemaligen Schulleiter einer Grundschule in Forst ( Spree-Neiße) gegen Zahlung von Geldauflagen eingestellt. Der Mann muss 7000 Euro Geldstrafe zahlen, daraus sollen Teilbeträge in Höhe von 300 bis 500 Euro an acht Kinder „als Schadenswiedergutmachung“ gehen, wie das Amtsgericht Cottbus am Mittwoch mitteilte.

Verfahren ist vorläufig eingestellt

Zahlen müsse der Pädagoge auch an eine gemeinnützige Opferhilfe-Einrichtung. Dafür gilt der Lehrer offiziell als nicht verurteilt. Paragraph 153a der Strafprozessordnung macht solche Verfahrenseinstellungen möglich, wenn die Auflagen geeignet sind, „das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht“ – so steht es wörtlich im Gesetz.

Kontaktsperre zu Schülern

Das Brandenburger Bildungsministerium will sich beraten, welche Folgen die Entscheidung für den Mann beruflich haben soll, wie eine Sprecherin sagte. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde dem Ex-Schulleiter der Kontakt zu Schülern untersagt, er durfte die Schule nicht mehr betreten.

Der Schulleiter hat die Taten im Prozess bestritten. Mehrheitlich seien die Schüler, die ihn bezichtigen, verhaltensauffällig, sagte der 45-Jährige. Angezeigt wurde der Mann wegen Schlägen gegen den Hinterkopf von Schülern, in Einzelfällen soll er auch ins Gesicht geschlagen und Tritte verteilt haben – etwa im Sportunterricht, als ein Schüler keinen Purzelbaum zustande brachte. Im Prozess hatte der Lehrer für Sport und Naturwissenschaften lediglich eingeräumt, ungeschickt mit einem Schüler aneinander gestoßen zu sein, den er am unerlaubten Verlassen des Unterrichts habe hindern wollen.

Von Anna Bückmann und Ulrich Wangemann