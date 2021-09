Potsdam

Der blonde Mann namens Peter bearbeitet ein Holzbrett mit Meisel und Hammer. Zwischendurch beantwortet er Fragen, die ihm Umstehende stellen. Ja, die Einrichtung, in der er als Jugendlicher war, war ein schrecklicher Ort. „Sie haben mich geprügelt“, sagt er. Der Mann ist manchmal schwer zu verstehen. Der Film, in dem Peter auftritt, untertitelt seine Worte. Der geistig behinderte Peter mag zwar Schwierigkeiten mit dem Sprechen haben, aber seine Holzkunst spricht für sich. Das bemalte Brett zeigt zwei traurig-verletzliche Figuren, die sich anschauen. In ihrer Mitte eine Blume wie ein Stück Hoffnung.

Das bemalte Brett wird am Montag in der Pressekonferenz der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, und der Geschäftsführerin der Lebenshilfe Brandenburg e. V., Susanne Meffert, im Brandenburger Landtag gezeigt. Es verdeutlicht das Potenzial von Menschen mit Behinderung, die immer noch unter falscher Behandlung zu DDR-Zeiten leiden. Das Thema dieses Vormittags: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie vor allem in der DDR bis 1990 und ihre Aufarbeitung durch die Landesbeauftragte und die Lebenshilfe Brandenburg e. V..

Fast 2500 Betroffene meldeten sich

2495 betroffene Menschen haben sich bis zum Stichtag am 30. Juni 2021 in der Vertretung der Landesbeauftragten in der Potsdamer Friedrich-Engels-Straße 92 gemeldet oder wurden vielmehr von ihren jetzigen Betreuern dorthin gebracht. Etwa 1546 von diesen haben eine materielle Unterstützung von mindestens 9000 Euro für die Folgen des erlittenen Unrechts erhalten. Insgesamt wurden in Brandenburg 16 Millionen Euro ausgereicht. „Es ist keine Entschädigung“, betont die Landesbeauftragte Nooke. „Es ist ein Zeichen der Anerkennung.“

„Die Behinderten-Einrichtungen waren totale Institutionen, die das gesamte Leben der Kinder und Jugendlichen kontrollierten“, erläutert Nooke. Noch immer hätten die Insassen unter den Folgen ihrer früheren Behandlung zu leiden. Schätzungsweise 234000 Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr befanden sich von 1949 bis 1990 in psychiatrischen Einrichtungen in der DDR. Die kurze Begründung für die Einweisung: „Nicht schulbildungsfähig, nicht förderungsfähig,“

Von Therapie konnte in den wenigsten Fällen die Rede sein. Die Ausstattung war mangelhaft, die Betreuungskonzepte fragwürdig, die Personaldecke dünn. „Meistens ging es nur um Verwahrung“, so Nooke. Sanktionen bis zur körperlichen Züchtigung, Isolation, Fixierung auf dem Bett und Sedierung mit Medikamenten kamen vor. Das hatte zum Teil traumatisierende Folgen.

Kurzfilme bringen die Schicksale näher

Diese werden jetzt in fünf vom Regisseur Wolfgang Dümcke und dem Verein Lebenshilfe entwickelten Filmen unter dem Titel „Trotzdem Ich“ dargestellt. Gezeigt werden zum Beispiel die beiden heutigen Künstler Peter und Torsten, die Arbeit der Beratungsstelle Anerkennung oder um eine Mutter, die sich aus Sorge um ihre Tochter selbst in der Behindertenhilfe engagierte.

Es gehe bei diesen Filmen auch darum, die heutigen Verantwortlichen und Fachkräfte für das Thema zu sensibilisieren, sagt Susanne Meffert vom Verein Lebenshilfe. Den insgesamt 40 Minuten langen fünf Kurzfilmen, die für 30000 Euro produziert wurden und die jetzt auf der Seite „aufarbeitung.brandenburg.de“ zu sehen sind, gelinge das großartig. „Wir können keine Erinnerung auslöschen, aber wir können zeigen, dass es auch eine schöne Entwicklung gegeben hat.“ Das Wichtigste, um Behinderte zu integrieren, sei die Begegnung mit ihnen. Dazu sollen die Filme einen Anst0ß liefern.

Den Link zu den fünf Kurzfilmen der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur finden sie hier.

Von Rüdiger Braun