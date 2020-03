Psychologe Günter Esser gibt Tipps: Wie man trotz Corona-Stress Ruhe bewahren kann

Potsdam

Der Psychologe und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Günter Esser leitet die Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung an der Universität Potsdam. Mit der MAZ sprach er über die seelischen Folgen der Ausnahmesituation.

Die Coronakrise erfordert von den Menschen immense Einschränkungen. Was aber passiert, wenn uns diese Einschränkungen immer deutlicher werden?

Günter Esser:Viele unserer liebgewonnenen Gewohnheiten dienen auch dazu, dass wir uns entspannen. Wenn das fehlt, werden sich viele umstellen und andere Dinge tun müssen. Das ist aber auch eine Chance aus eingefahrenen Gleisen herauszukommen und etwas Neues zu probieren. Aber natürlich sind die Maßnahmen eine Einschränkung. Für Menschen, die sich gerne in größerer Gesellschaft bewegen ist das eine Belastung, keine Frage.

Was kann man für die Älteren tun, die ja wegen ihrer Anfälligkeit für das Virus zum Teil besonderen Kontaktsperren unterliegen?

Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Die seelische Gesundheit der Älteren ist ja auch eng verknüpft mit der körperlichen Gesundheit. Wenn ihnen beschnitten wird, was ihnen noch Kraft gibt, also Besuche von Verwandten, Enkeln und so weiter, dann beeinflusst das mutmaßlich auch ihre körperliche Gesundheit negativ.

Wie könnte man solche Menschen aufmuntern, besonders wenn sie im Heim sind?

Natürlich wäre es schön, wenn diese Senioren nicht nur auf die Außenkontakte fixiert wären, sondern auch Kontakt zu anderen Bewohnern oder dem Personal hätten. Meistens ist das aber nicht der Fall, sonst gäbe es das Problem gar nicht. Oft sind es ja Personen, die sich ein Stückchen absondern von anderen und nur noch die Familienkontakte haben. Das sehe ich schon mit großer Sorge.

Das Personal steht also vor ziemlichen Herausforderungen?

Ganz bestimmt. Vielleicht ist es aber auch eine Chance für die Bewohner selbst. Vielleicht wenden sie sich jetzt doch eher untereinander zu, wenn der Besuch von außen fernbleibt. Schwerer wird das natürlich bei den Demenzkranken.

Probleme gibt es sicher umgekehrt auch bei kleinen Kindern, die jetzt auch nicht mehr alles tun können, was sie wollen. Wie können wir diesen die Einschränkungen begreiflich machen?

Da muss ich sagen, dass die Kinder die neue Lage eigentlich sehr gut begreifen. Wenn man das Kindern von drei oder vier Jahren erklärt, nehmen sie das schon auf und nehmen das auch für sich als Aufgabe an. Ich habe sogar schon beobachtet, dass umgekehrt Kinder ihre Eltern sofort darauf hinweisen, wenn sie Fehler in der Hygiene machen. Natürlich können die Kinder jetzt nicht mehr in die Kita, aber dafür gibt es vielleicht auch Ersatz. Mit einzelnen Freunden können sie ja immer noch spielen. Man kann die Kinder ja nicht völlig isolieren. Das wäre nicht der richtige Weg.

Wie können aber die Eltern selbst die Ruhe bewahren?

Nun, es kann schon zu Überforderungen im Einzelfall kommen. Es gibt ja zum Beispiel Kinder, die massive Ängste entwickeln werden unter der Bedrohung. Es könnte sogar vorkommen, dass besonders sensible Kinder psychisch erkranken. Ich selbst rechne schon damit, dass in den kommenden Wochen die ersten Kinder wegen panischen Ängsten vor Corona bei uns vorgestellt werden. Wenn es ganz dramatisch kommt, hilft am Ende eben nur der Fachmann.

Und wie können Erwachsene ganz allgemein diese schwierige Situation meistern?

Man kann die Situation natürlich nicht bagatellisieren. Es ist eine ernste Bedrohung. Es wird viele Menschen geben, die daran sterben werden. Andererseits vergessen wir auch leicht, dass die normale Grippe immer viele Todesopfer fordert.

Wer ist Günter Esser? Günter Esser (geboren am 11. April 1950 in Denklingen ( Reichshof), ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.Er studierte Psychologie an der Universität Gießen Psychologie zu studieren. Er studierte Psychologie in Gießen und machte nach seinem Abschluss 1973 seinen Zivildienst an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik der Universität Frankfurt, wo er im Anschluss seine wissenschaftliche Laufbahn begann. Am 1. Januar 1995 wurde er Professor für Klinische Psychologie/ Psychotherapie an der Universität Potsdam. Unter seiner Führung wurde Potsdam zu einem Zentrum der Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -psychotherapie. Seit 1998 ist er Direktor der Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung an der Universität Potsdam (API). Er leitet die Psychologisch-Psychotherapeutische Ambulanz (PPA) und das Zentrum für Lerntherapie (ZLT) der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie. Seit 1998 ist er im Vorstand der Bundesvereinigung für Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter ( BVKJ) mit Sitz in Potsdam und war von 1998 bis 2007 deren Gründungsvorsitzender.

Was empfehlen Sie Menschen wie den in Not geratenen Selbstständigen oder Freiberuflern?

Es ist eine schwierige Situation. Wir alle haben so eine Ausnahmesituation ja noch nicht erlebt. Aber man muss sich auf der anderen Seite immer wieder bewusst machen: Es ist noch keine Katastrophe. Es ist eben eine Zeit, in der wir alle auch einmal zusammenstehen müssen. Dadurch kann auch ein Stück weit Solidarität entstehen. Vielleicht werden sogar Zwistigkeiten weniger, weil wir jetzt sozusagen einen Feind von außen haben, gegen den wir gemeinsam ankämpfen müssen.

Die Übung in Gelassenheit ist also die Lösung?

Ja, man sollte nicht ständig darüber klagen, was man jetzt alles nicht mehr darf, sondern muss sich immer wieder sagen: Es ist halt jetzt nun mal so, wie es ist und wie kann ich das Beste draus machen? Mein Vater hat früher immer gesagt. Jong, wer weiß, wozu es gut ist? Alles hat zwei Seiten, selbst ein Unglück hat positive Aspekte. Ich glaube, da findet jeder für sich etwas.

Wie bringt man sich bei akutem Verdruss in bessere Stimmung?

Ich denke schon, dass man etwas Angenehmes tun sollte. Sportliche Aktivitäten verbessern die Stimmung in aller Regel. Auch sonst kann man sich etwas Gutes tun. Vielleicht schläft man bei Gelegenheit auch einfach ein bisschen mehr, das wirkt sich in den meisten Fällen auch positiv auf die Stimmung aus. Ich glaube jedenfalls, wir müssen nicht verzweifeln, dazu besteht nun wirklich kein Anlass.

